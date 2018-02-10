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يوم السبت 10 فيفري 2018
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مدينة تزورها .. تمغزة... سحر... فتنة وجمال
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منوعات
مدينة تزورها .. تمغزة... سحر... فتنة وجمال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تمغزة قصة منطقة خلاّبة يسكن أوصالها الجمال وتستوطنها الفتنة.. هي تمغزة الجبلية بواحات جميلة وبأودية تنساب منها المياه رقراقة مصرة على الحياة وشد مسامع وأنظار الناس اليها.

تطل تمغزة من على قمة الجبل متربعة على عرش كامل المنطقة ورغم أن خرير مياه الشلالات هو الصوت الطاغي في المكان فإن صوت التاريخ يبدو حاضرا فيها بقوة ويمكن لزائرها تقليب صفحات التاريخ ورؤية آثار رومانية هنا وهناك تروي ما كان في ذلك الزمن الغابر فتزيد المكان أصالة وعراقة.
ومما يزيد تمغزة سحرا هو تتويجها بتاج من «الغرانيت» الذي يحفها حيث تبدو محمية بشبكة جبلية من «الغرانيت» ينساب واد صغير به عدة شلالات جميلة.

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منوعات
مدينة تزورها .. تمغزة... سحر... فتنة وجمال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تمغزة قصة منطقة خلاّبة يسكن أوصالها الجمال وتستوطنها الفتنة.. هي تمغزة الجبلية بواحات جميلة وبأودية تنساب منها المياه رقراقة مصرة على الحياة وشد مسامع وأنظار الناس اليها.

تطل تمغزة من على قمة الجبل متربعة على عرش كامل المنطقة ورغم أن خرير مياه الشلالات هو الصوت الطاغي في المكان فإن صوت التاريخ يبدو حاضرا فيها بقوة ويمكن لزائرها تقليب صفحات التاريخ ورؤية آثار رومانية هنا وهناك تروي ما كان في ذلك الزمن الغابر فتزيد المكان أصالة وعراقة.
ومما يزيد تمغزة سحرا هو تتويجها بتاج من «الغرانيت» الذي يحفها حيث تبدو محمية بشبكة جبلية من «الغرانيت» ينساب واد صغير به عدة شلالات جميلة.

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