دوّنوا على جدرانهم

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محمد شلبي
قضى الشهر ولم يعد رئيس الــــحكومة ليخاطب الناس عبر الفايسبوك كما وعد بذلك في ظهوره يوم 21 ديسمبر 2017. يحق لنا أن نسأل عن سبب التأخير أو الترك بعد انقضاء نحو 50 يوما على الوعد لأننا نفترض أن جهات ما أثنت رئيس الحكومة عن العود خوفا من استفراد الشاهد، من بين الحالمين بالرئاسة، بالشبكات الاجتماعية مع اقتراب موعد 2019. مهم كذلك أن نثير الموضوع لأن من العوائق الكبيرة في أداء الحكومات المتعاقبة "سياساتها" الاتصالية، وما سلوك الحكومة في بداية جانفي إلا دليل على ذلك. ومهم محاولة فهم دور الشبكات الاجتماعية في نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة وعلاقة ذلك كلّه بعمليات سبر الآراء. فهل يعود؟
التعليقات:
الجنيدي الراجحي :
السياسة الاتصالية لحكومة الوحدة الوطنية غير مجدية ولا تواكب التحولات التي تعيشها بلادنا.
عصام الشابي :
هناك من قتل شكري بلعيد وهناك من قتل قضية شكري بلعيد...رحم الله الشهيد
التعليقات :
أبو سيفون:
7 سنين والملف يراوح مكانه قتل معه الكثير فلم التركيز على شكري الله يرحموا اتركوا الرجل واذكروه بخير ورحمة انه عند علام الغيوب فسيقتص من قاتله امام الله يمهل ولا يهمل... صبرا يا شكري
الجنيدي عبد الجواد:
سوء تصرف غير مبرر واهمال كبير لمرفق عمومي وحيوي من المفروض أن يضع التلميذ والعناية بظروف عيشه في قلب العملية التربوية.
التعليقات:
وئام عمري :
الاهمال هو ليس اهمال من وزارة التربية فقط .. بل من الحكومة ككل.
خليني نعوض كلمة اهمال «بتحقير» لأن القصرين محقرة من طرف الدولة التونسية.
سي جنيدي لن يعرف احد معاناة أهالي القصرين بشبابها وأطفالها إلا الي يعيش فاها..
اما الإدانة والفات النظر والدعوات ببيانات لن يؤدي الى نتيجة.
طالما بعثنا بيانات وكتبنا وحكينا ولم نستفد شيئا.
محمد شلبي
قضى الشهر ولم يعد رئيس الــــحكومة ليخاطب الناس عبر الفايسبوك كما وعد بذلك في ظهوره يوم 21 ديسمبر 2017. يحق لنا أن نسأل عن سبب التأخير أو الترك بعد انقضاء نحو 50 يوما على الوعد لأننا نفترض أن جهات ما أثنت رئيس الحكومة عن العود خوفا من استفراد الشاهد، من بين الحالمين بالرئاسة، بالشبكات الاجتماعية مع اقتراب موعد 2019. مهم كذلك أن نثير الموضوع لأن من العوائق الكبيرة في أداء الحكومات المتعاقبة "سياساتها" الاتصالية، وما سلوك الحكومة في بداية جانفي إلا دليل على ذلك. ومهم محاولة فهم دور الشبكات الاجتماعية في نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة وعلاقة ذلك كلّه بعمليات سبر الآراء. فهل يعود؟
التعليقات:
الجنيدي الراجحي :
السياسة الاتصالية لحكومة الوحدة الوطنية غير مجدية ولا تواكب التحولات التي تعيشها بلادنا.
عصام الشابي :
هناك من قتل شكري بلعيد وهناك من قتل قضية شكري بلعيد...رحم الله الشهيد
التعليقات :
أبو سيفون:
7 سنين والملف يراوح مكانه قتل معه الكثير فلم التركيز على شكري الله يرحموا اتركوا الرجل واذكروه بخير ورحمة انه عند علام الغيوب فسيقتص من قاتله امام الله يمهل ولا يهمل... صبرا يا شكري
الجنيدي عبد الجواد:
سوء تصرف غير مبرر واهمال كبير لمرفق عمومي وحيوي من المفروض أن يضع التلميذ والعناية بظروف عيشه في قلب العملية التربوية.
التعليقات:
وئام عمري :
الاهمال هو ليس اهمال من وزارة التربية فقط .. بل من الحكومة ككل.
خليني نعوض كلمة اهمال «بتحقير» لأن القصرين محقرة من طرف الدولة التونسية.
سي جنيدي لن يعرف احد معاناة أهالي القصرين بشبابها وأطفالها إلا الي يعيش فاها..
اما الإدانة والفات النظر والدعوات ببيانات لن يؤدي الى نتيجة.
طالما بعثنا بيانات وكتبنا وحكينا ولم نستفد شيئا.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018