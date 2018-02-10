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يوم السبت 10 فيفري 2018
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دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

محمد شلبي
قضى الشهر ولم يعد رئيس الــــحكومة ليخاطب الناس عبر الفايسبوك كما وعد بذلك في ظهوره يوم 21 ديسمبر 2017. يحق لنا أن نسأل عن سبب التأخير أو الترك بعد انقضاء نحو 50 يوما على الوعد لأننا نفترض أن جهات ما أثنت رئيس الحكومة عن العود خوفا من استفراد الشاهد، من بين الحالمين بالرئاسة، بالشبكات الاجتماعية مع اقتراب موعد 2019. مهم كذلك أن نثير الموضوع لأن من العوائق الكبيرة في أداء الحكومات المتعاقبة "سياساتها" الاتصالية، وما سلوك الحكومة في بداية جانفي إلا دليل على ذلك. ومهم محاولة فهم دور الشبكات الاجتماعية في نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة وعلاقة ذلك كلّه بعمليات سبر الآراء. فهل يعود؟
التعليقات:
الجنيدي الراجحي :
السياسة الاتصالية لحكومة الوحدة الوطنية غير مجدية ولا تواكب التحولات التي تعيشها بلادنا.
عصام الشابي :
هناك من قتل شكري بلعيد وهناك من قتل قضية شكري بلعيد...رحم الله الشهيد
التعليقات :
أبو سيفون:
7 سنين والملف يراوح مكانه قتل معه الكثير فلم التركيز على شكري الله يرحموا اتركوا الرجل واذكروه بخير ورحمة انه عند علام الغيوب فسيقتص من قاتله امام الله يمهل ولا يهمل... صبرا يا شكري
الجنيدي عبد الجواد:
سوء تصرف غير مبرر واهمال كبير لمرفق عمومي وحيوي من المفروض أن يضع التلميذ والعناية بظروف عيشه في قلب العملية التربوية.
التعليقات:
وئام عمري :
الاهمال هو ليس اهمال من وزارة التربية فقط .. بل من الحكومة ككل.
خليني نعوض كلمة اهمال «بتحقير» لأن القصرين محقرة من طرف الدولة التونسية.
سي جنيدي لن يعرف احد معاناة أهالي القصرين بشبابها وأطفالها إلا الي يعيش فاها.. 
اما الإدانة والفات النظر والدعوات ببيانات لن يؤدي الى نتيجة.
طالما بعثنا بيانات وكتبنا وحكينا ولم نستفد شيئا.

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الفايس بوك
دوّنوا على جدرانهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

محمد شلبي
قضى الشهر ولم يعد رئيس الــــحكومة ليخاطب الناس عبر الفايسبوك كما وعد بذلك في ظهوره يوم 21 ديسمبر 2017. يحق لنا أن نسأل عن سبب التأخير أو الترك بعد انقضاء نحو 50 يوما على الوعد لأننا نفترض أن جهات ما أثنت رئيس الحكومة عن العود خوفا من استفراد الشاهد، من بين الحالمين بالرئاسة، بالشبكات الاجتماعية مع اقتراب موعد 2019. مهم كذلك أن نثير الموضوع لأن من العوائق الكبيرة في أداء الحكومات المتعاقبة "سياساتها" الاتصالية، وما سلوك الحكومة في بداية جانفي إلا دليل على ذلك. ومهم محاولة فهم دور الشبكات الاجتماعية في نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة وعلاقة ذلك كلّه بعمليات سبر الآراء. فهل يعود؟
التعليقات:
الجنيدي الراجحي :
السياسة الاتصالية لحكومة الوحدة الوطنية غير مجدية ولا تواكب التحولات التي تعيشها بلادنا.
عصام الشابي :
هناك من قتل شكري بلعيد وهناك من قتل قضية شكري بلعيد...رحم الله الشهيد
التعليقات :
أبو سيفون:
7 سنين والملف يراوح مكانه قتل معه الكثير فلم التركيز على شكري الله يرحموا اتركوا الرجل واذكروه بخير ورحمة انه عند علام الغيوب فسيقتص من قاتله امام الله يمهل ولا يهمل... صبرا يا شكري
الجنيدي عبد الجواد:
سوء تصرف غير مبرر واهمال كبير لمرفق عمومي وحيوي من المفروض أن يضع التلميذ والعناية بظروف عيشه في قلب العملية التربوية.
التعليقات:
وئام عمري :
الاهمال هو ليس اهمال من وزارة التربية فقط .. بل من الحكومة ككل.
خليني نعوض كلمة اهمال «بتحقير» لأن القصرين محقرة من طرف الدولة التونسية.
سي جنيدي لن يعرف احد معاناة أهالي القصرين بشبابها وأطفالها إلا الي يعيش فاها.. 
اما الإدانة والفات النظر والدعوات ببيانات لن يؤدي الى نتيجة.
طالما بعثنا بيانات وكتبنا وحكينا ولم نستفد شيئا.

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