بعد تصنيف تونس في القائمة السوداء:الفايسبوكيون يحذرون من الانعكاسات السلبية لهذا الإجراء

مازال الجدل متواصلا في صفوف مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي حول مسألة تصنيف البرلمان الأوروبي لتونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب.

الكثير من الـ«فايسبوكيين» لم يهضموا الى حد الآن هذا الاجراء الخطير الذي يؤثر سلبا على سمعة تونس اضافة الى تداعياته على الاقتصاد ودون الصافي بن يحمد أن هذا التصنيف على درجة كبيرة من الخطورة وله تداعيات على الاستثمار وقطاع البنوك والمعاملات المالية وهذا الاجراء يهدد استقرار التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

وأبدى من جهته البحري العرفاوي الكثير من الخوف والقلق من التأثيرات السلبية لمثل هذا التصنيف مؤكدا في تدوينة له أن«تصنيف البرلمان الأوروبي تونس في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الارهاب إجراء تمهيدي لما هو أخطر» وأبدت منى الرحماني في تدوينه لها الكثير من الاستغراب والحيرة لعدم تحرك الحكومة والبنك المركزي والمجتمع المدني بصفة عامة منذ السنة الفارطة والتي كانت كل المؤشرات تدل على وقوع تونس في هذا المحظور وكان بالإمكان لو تحرك الجميع وتحمل كل مسؤوليته تفادي تصنيف بلادنا في القائمة السوداء والذي سيكون له انعكاسات وخيمة على صورة تونس بالخارج.

وأشار لزهر العوني في تدوينه له أن هذا التصنيف خطير في ظل الأزمة التي تواجهها بلادنا والوضع الهش التي تعيشه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وسيدفع المستثمر الاجنبي يعزف عن المجيء الى بلادنا.

ودعا الهادي لبيض في تدوينة على الـ«فيسبوك» الحكومة والبنك المركزي والدولة الى تحمل مسؤوليتها والقيام بالإجراءات اللازمة لتفادي هذا التصنيف الذي يسيء لسمعة تونس ويهدد قطاعات عديدة مثل الاقتصاد والمال.

واعتبر حاتم التونسي في تدوينة له أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبدان الأكثر عرضة للإرهاب وغسيل الأموال كان منتظرا وأن الحكومة تقاعست على المستوى السياسي والاجرائي وتراخت في التعاطي مع الاجتماع الأخير لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي.

وأكّد أكرم الهميسي في تدوينة له أن ما وصلت له البلاد هو جراء تراكمات حكم الترويكا وعدم إيلاء الحكومات المتعاقبة الأهمية لدفع الاستثمارات الخارجية التي من شأنها خلق الثروة ودفع عجلة النمو.

وكذلك عدم تسهيل الاجراءات الادارية للمستثمرين وجعلهم يغرقون في دوامة الادارة التونسية التي تعج بالفاسدين مع احتراماتنا للوطنيين.

ومن الضروري الوقوف لهذا البلد الكريم للخروج من هذه الأزمة الحارقة.

ودعا رياض درة عبر الفيسبوك الديبلوماسية التونسية أن تقوم بحملة علاقات عامة وأن تتحرك في كل الاتجاهات وان يقوم كل ما هو ممكن لشرح السياسات الاقتصادية عند الشركاء الاقتصاديين والفاعلين وأن تضع كل السيناريوهات الممكنة فليس هناك مجال إلا للفعل والتفاعل وعلى كل الفاعلين السياسيين أن يبعثوا رسالة واضحة الشركاء الأوربيين بأن سياسات ومعايير الحوكمة والشفافية الدولية على قدم وساق.