في جلسة أمنية .. «المجموعات» تُطالب بعرض «دخلة» فلسطين أمام النّجم

مَنحت السّلطات الأمنيّة كما كان مُتوقّعا 23 ألف مَقعدا لجماهير الترجي بمناسبة الـ"كلاسيكو" المُرتقب أمام النّجم السّاحلي يوم الخميس القادم في رادس وذلك لحساب الجولة 18 من سباق البطولة.

وقد تمّ الكشف عن هذا القرار بعد الاجتماع التّنسيقي الذي دار أمس في ولاية بن عروس بحضور كلّ الجهات المُتداخلة. ومن المنتظر أن تَطرح لجنة التنظيم بنادي "باب سويقة" التذاكر للبيع بداية من يوم الثلاثاء القادم وسَتتراوح الأسعار بين 10 و15 و25 و35 و50 دينارا. هذا وشَهدت الجلسة المذكورة مُشاركة مُمثل عن "مجموعات" الأحباء التي طالبت السّلطات الأمنيّة بعرض "دخلة" تضامنيّة مع القضية الفلسطينيّة أثناء القمّة المُرتقبة ضدّ "ليتوال". وهي "الدّخلة" نفسها التي كانت الجماهير الصّفراء والحمراء قد أعدّتها بمناسبة اللّقاء الودي أمام ترجي وادي النّيص الفلسطيني في رادس غير أنّ تلك المباراة لم تر كما هو معروف النّور خاصّة بعد أن "صادر" الأمن "اللّوحة الفنيّة" التي جهّزها الترجيون لدواع تَتعلّق بمحتوى هذه "الدّخلة" التي أثارت ضجّة كبيرة في وسائل الإعلام ومَواقع التّواصل الاجتماعي. وتُفيد المعلومات التي بحوزتنا أنّ الجهات الأمنية استمعت إلى مطالب ممثّل "المجموعات" ووعدت بالنّظر في الموضوع قبل الردّ بالإيجاب أوالنّفي.





سامي