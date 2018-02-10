في جلسة أمنية .. «المجموعات» تُطالب بعرض «دخلة» فلسطين أمام النّجم

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مَنحت السّلطات الأمنيّة كما كان مُتوقّعا 23 ألف مَقعدا لجماهير الترجي بمناسبة الـ"كلاسيكو" المُرتقب أمام النّجم السّاحلي يوم الخميس القادم في رادس وذلك لحساب الجولة 18 من سباق البطولة.
وقد تمّ الكشف عن هذا القرار بعد الاجتماع التّنسيقي الذي دار أمس في ولاية بن عروس بحضور كلّ الجهات المُتداخلة. ومن المنتظر أن تَطرح لجنة التنظيم بنادي "باب سويقة" التذاكر للبيع بداية من يوم الثلاثاء القادم وسَتتراوح الأسعار بين 10 و15 و25 و35 و50 دينارا. هذا وشَهدت الجلسة المذكورة مُشاركة مُمثل عن "مجموعات" الأحباء التي طالبت السّلطات الأمنيّة بعرض "دخلة" تضامنيّة مع القضية الفلسطينيّة أثناء القمّة المُرتقبة ضدّ "ليتوال". وهي "الدّخلة" نفسها التي كانت الجماهير الصّفراء والحمراء قد أعدّتها بمناسبة اللّقاء الودي أمام ترجي وادي النّيص الفلسطيني في رادس غير أنّ تلك المباراة لم تر كما هو معروف النّور خاصّة بعد أن "صادر" الأمن "اللّوحة الفنيّة" التي جهّزها الترجيون لدواع تَتعلّق بمحتوى هذه "الدّخلة" التي أثارت ضجّة كبيرة في وسائل الإعلام ومَواقع التّواصل الاجتماعي. وتُفيد المعلومات التي بحوزتنا أنّ الجهات الأمنية استمعت إلى مطالب ممثّل "المجموعات" ووعدت بالنّظر في الموضوع قبل الردّ بالإيجاب أوالنّفي.
مَنحت السّلطات الأمنيّة كما كان مُتوقّعا 23 ألف مَقعدا لجماهير الترجي بمناسبة الـ"كلاسيكو" المُرتقب أمام النّجم السّاحلي يوم الخميس القادم في رادس وذلك لحساب الجولة 18 من سباق البطولة.
وقد تمّ الكشف عن هذا القرار بعد الاجتماع التّنسيقي الذي دار أمس في ولاية بن عروس بحضور كلّ الجهات المُتداخلة. ومن المنتظر أن تَطرح لجنة التنظيم بنادي "باب سويقة" التذاكر للبيع بداية من يوم الثلاثاء القادم وسَتتراوح الأسعار بين 10 و15 و25 و35 و50 دينارا. هذا وشَهدت الجلسة المذكورة مُشاركة مُمثل عن "مجموعات" الأحباء التي طالبت السّلطات الأمنيّة بعرض "دخلة" تضامنيّة مع القضية الفلسطينيّة أثناء القمّة المُرتقبة ضدّ "ليتوال". وهي "الدّخلة" نفسها التي كانت الجماهير الصّفراء والحمراء قد أعدّتها بمناسبة اللّقاء الودي أمام ترجي وادي النّيص الفلسطيني في رادس غير أنّ تلك المباراة لم تر كما هو معروف النّور خاصّة بعد أن "صادر" الأمن "اللّوحة الفنيّة" التي جهّزها الترجيون لدواع تَتعلّق بمحتوى هذه "الدّخلة" التي أثارت ضجّة كبيرة في وسائل الإعلام ومَواقع التّواصل الاجتماعي. وتُفيد المعلومات التي بحوزتنا أنّ الجهات الأمنية استمعت إلى مطالب ممثّل "المجموعات" ووعدت بالنّظر في الموضوع قبل الردّ بالإيجاب أوالنّفي.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018