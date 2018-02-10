الجزائر تدعم تونس بالغاز
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
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23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
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22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
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22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
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21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
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21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
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21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
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20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
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20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
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20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
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20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
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20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
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19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
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19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
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19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
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19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
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الجزائر تدعم تونس بالغاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018
قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده تخطط لتزويد 4 مناطق حدودية تونسية بالغاز مع نهاية 2018.
وجاء إعلان المسؤول الجزائري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي يوسف الشاهد يوم الخميس الفارط بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 للقصف الاستعماري لساقية سيدي يوسف.
كذلك أشار أويحيى إلى أن حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر يبلغ قرابة ملياري دولار سنويا.
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10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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الجزائر تدعم تونس بالغاز
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده تخطط لتزويد 4 مناطق حدودية تونسية بالغاز مع نهاية 2018.المزيد >>
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10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قضى الشهر ولم يعد رئيس الــــحكومة ليخاطب الناس عبر الفايسبوك كما وعد بذلك في ظهوره يوم 21 ديسمبر 2017. يحق لنا...المزيد >>
الجزائر تدعم تونس بالغاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018
قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده تخطط لتزويد 4 مناطق حدودية تونسية بالغاز مع نهاية 2018.
وجاء إعلان المسؤول الجزائري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي يوسف الشاهد يوم الخميس الفارط بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 للقصف الاستعماري لساقية سيدي يوسف.
كذلك أشار أويحيى إلى أن حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر يبلغ قرابة ملياري دولار سنويا.
نكتة من الفايسبوك
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
واحد قاعد مع صاحبو في القهوة وقت اللي جاء مروح طلب مرتو وقاللها سخنيلي الماء صحابه عاجبتهم الفازة قالوله هذه...المزيد >>
الجزائر تدعم تونس بالغاز
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده تخطط لتزويد 4 مناطق حدودية تونسية بالغاز مع نهاية 2018.المزيد >>
بعد تصنيف تونس في القائمة السوداء:الفايسبوكيون يحذرون من الانعكاسات السلبية لهذا الإجراء
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
مازال الجدل متواصلا في صفوف مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي حول مسألة تصنيف البرلمان الأوروبي لتونس ضمن...المزيد >>
دوّنوا على جدرانهم
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قضى الشهر ولم يعد رئيس الــــحكومة ليخاطب الناس عبر الفايسبوك كما وعد بذلك في ظهوره يوم 21 ديسمبر 2017. يحق لنا...المزيد >>
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
سفيان الأسودكلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....المزيد >>
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