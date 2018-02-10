الجزائر تدعم تونس بالغاز

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده تخطط لتزويد 4 مناطق حدودية تونسية بالغاز مع نهاية 2018.

وجاء إعلان المسؤول الجزائري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي يوسف الشاهد يوم الخميس الفارط بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 للقصف الاستعماري لساقية سيدي يوسف.

كذلك أشار أويحيى إلى أن حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر يبلغ قرابة ملياري دولار سنويا.