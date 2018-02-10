نكتة من الفايسبوك

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

واحد قاعد مع صاحبو في القهوة وقت اللي جاء مروح طلب مرتو وقاللها سخنيلي الماء صحابه عاجبتهم الفازة قالوله هذه الرجولية والا لوح. خزرلهم وقال ايه تحبوني نغسل الماعون بالماء البارد.

نكتة من الفايسبوك واحد قاعد مع صاحبو في القهوة وقت اللي جاء مروح طلب مرتو وقاللها سخنيلي الماء صحابه عاجبتهم الفازة قالوله هذه... المزيد >>

الجزائر تدعم تونس بالغاز قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده تخطط لتزويد 4 مناطق حدودية تونسية بالغاز مع نهاية 2018. المزيد >>