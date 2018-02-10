الرابطة الثانية .. تطاوين تنفرد بالصدارة... وجرزونة أول المغادرين

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10 فيفري 2018
أسدل الستار عشية أمس على الجولة السابعة من مرحلة الاياب في بطولة الرابطة الثانية والتي شهدت عديد المفاجآت وخاصة على مستوى أسفل الترتيب، حيث حققت جمعية اريانة أعرض انتصار لها بعد الفوز برباعية كاملة على محيط قرقنة مما جعلها تصعد للمركز الثامن برصيد 16 نقطة وبالتوازي انقض اتحاد تطاوين على صدارة الترتيب بعد فوزه على مستقبل القصرين بفضل "هاتريك" محمد علي عبد السلام مستفيدا من تعادل القوافل امام ستير جرزونة الذي غادر رسميا الرابطة الثانية.
القوافل تخلى بذلك عن الصدارة لفائدة اتحاد تطاوين واهدر عديد النقاط الثمينة
في الجولات الاخيرة اما مستقبل المرسى فقد انقاد بدوره الى هزيمة امام الرالوي الذي حسّن ترتيبه ايضا ليحتل المركز الثالث ويراهن بقوة على احدى بطاقات الصعود. أمل حمام سوسة والنادي القربي تقاسما ايضا النقاط ليحافظا على تواجدهما في وسط الترتيب. اما في المجموعة الثانية فقد حسم التعادل السلبي "دربي" الشمال الغربي بين جندوبة الرياضية والاولمبي الباجي وهي نتيجة لا تخدم الفريقين حيث ينافس جندوبة على واحدة من بطاقات الترشح للبلاي اوف ويسعى فريق باجة للهروب من المرتبة الاخيرة. المتصدر الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة حافظ على الزعامة رغم تكبده هزيمة بنيران صديقة امام الملعب الصفاقسي بعد هدف سجله بشير لحمر في مرمى فريقه. باقي المواجهات لم تغيّر شيئا بعد التعادلات التي حسمت جل المباريات حيث تعادل حمام الانف مع جمعية جربة في ملعب حمام الانف وواصلت "الهمهاما" بذلك نزيف النقاط على ميدانها. هلال الشابة بدوره تعادل مع مستقبل سليمان وحافظ على الوصافة في رهان جدي على الصعود اما اولمبيك سيدي بوزيد فقد حقق انتصارا ثمينا على حساب ضيفه سبورتينغ بن عروس ليصعد الى المركز الثاني مع هلال الشابة.
مراد الخترشي
البرنامج والحكام
المجموعة الأولى:
جمعية أريانة - محيط قرقنة (4 - 2)
ستير جرزونة - قوافل قفصة (0 - 0)
أمل حمام سوسة - النادي القربي (1 - 1)
الرالوي - مستقبل المرسى (2 - 1)
اتحاد تطاوين - مستقبل القصرين (3 - 1)
المجموعة الثانية:
نادي حمام الانف - جمعية جربة (1 - 1)
جندوبة الرياضية - الاولمبي الباجي (0 - 0)
هلال الشابة - مستقبل سليمان (0 - 0)
الملعب الصفاقسي – م. منزل بورقيبة (1 - 0)
اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس (2 - 1)
الترتيب
المجموعة الاولى
1- اتحاد تطاوين 32
2 – قوافل قفصة 31
3 – الرالوي 27
- مستقبل المرسى 27
5 - مستقبل القصرين 22
6 – حمام سوسة 21
7 – النادي القربي 19
8- جمعية اريانة 16
9- محيط قرقنة 16
10 - ستير جرزونة 9
المجموعة الثانية
الترتيب:
1- م. منزل بورقيبة 25
2 – هلال الشابة 24
- اولمبيك سيدي بوزيد 24
4 - جندوبة الرياضية 23
5 – حمام الانف 22
6 – مستقبل سليمان 20
7 – الملعب الصفاقسي 20
8 - سبورتينغ بن عروس 17
- الاولمبي الباجي 17
10- جمعية جربة 16
أسدل الستار عشية أمس على الجولة السابعة من مرحلة الاياب في بطولة الرابطة الثانية والتي شهدت عديد المفاجآت وخاصة على مستوى أسفل الترتيب، حيث حققت جمعية اريانة أعرض انتصار لها بعد الفوز برباعية كاملة على محيط قرقنة مما جعلها تصعد للمركز الثامن برصيد 16 نقطة وبالتوازي انقض اتحاد تطاوين على صدارة الترتيب بعد فوزه على مستقبل القصرين بفضل "هاتريك" محمد علي عبد السلام مستفيدا من تعادل القوافل امام ستير جرزونة الذي غادر رسميا الرابطة الثانية.
القوافل تخلى بذلك عن الصدارة لفائدة اتحاد تطاوين واهدر عديد النقاط الثمينة
في الجولات الاخيرة اما مستقبل المرسى فقد انقاد بدوره الى هزيمة امام الرالوي الذي حسّن ترتيبه ايضا ليحتل المركز الثالث ويراهن بقوة على احدى بطاقات الصعود. أمل حمام سوسة والنادي القربي تقاسما ايضا النقاط ليحافظا على تواجدهما في وسط الترتيب. اما في المجموعة الثانية فقد حسم التعادل السلبي "دربي" الشمال الغربي بين جندوبة الرياضية والاولمبي الباجي وهي نتيجة لا تخدم الفريقين حيث ينافس جندوبة على واحدة من بطاقات الترشح للبلاي اوف ويسعى فريق باجة للهروب من المرتبة الاخيرة. المتصدر الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة حافظ على الزعامة رغم تكبده هزيمة بنيران صديقة امام الملعب الصفاقسي بعد هدف سجله بشير لحمر في مرمى فريقه. باقي المواجهات لم تغيّر شيئا بعد التعادلات التي حسمت جل المباريات حيث تعادل حمام الانف مع جمعية جربة في ملعب حمام الانف وواصلت "الهمهاما" بذلك نزيف النقاط على ميدانها. هلال الشابة بدوره تعادل مع مستقبل سليمان وحافظ على الوصافة في رهان جدي على الصعود اما اولمبيك سيدي بوزيد فقد حقق انتصارا ثمينا على حساب ضيفه سبورتينغ بن عروس ليصعد الى المركز الثاني مع هلال الشابة.
مراد الخترشي
البرنامج والحكام
المجموعة الأولى:
جمعية أريانة - محيط قرقنة (4 - 2)
ستير جرزونة - قوافل قفصة (0 - 0)
أمل حمام سوسة - النادي القربي (1 - 1)
الرالوي - مستقبل المرسى (2 - 1)
اتحاد تطاوين - مستقبل القصرين (3 - 1)
المجموعة الثانية:
نادي حمام الانف - جمعية جربة (1 - 1)
جندوبة الرياضية - الاولمبي الباجي (0 - 0)
هلال الشابة - مستقبل سليمان (0 - 0)
الملعب الصفاقسي – م. منزل بورقيبة (1 - 0)
اولمبيك سيدي بوزيد - سبورتينغ بن عروس (2 - 1)
الترتيب
المجموعة الاولى
1- اتحاد تطاوين 32
2 – قوافل قفصة 31
3 – الرالوي 27
- مستقبل المرسى 27
5 - مستقبل القصرين 22
6 – حمام سوسة 21
7 – النادي القربي 19
8- جمعية اريانة 16
9- محيط قرقنة 16
10 - ستير جرزونة 9
المجموعة الثانية
الترتيب:
1- م. منزل بورقيبة 25
2 – هلال الشابة 24
- اولمبيك سيدي بوزيد 24
4 - جندوبة الرياضية 23
5 – حمام الانف 22
6 – مستقبل سليمان 20
7 – الملعب الصفاقسي 20
8 - سبورتينغ بن عروس 17
- الاولمبي الباجي 17
10- جمعية جربة 16
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
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23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
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22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
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22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
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21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
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20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
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20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
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20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
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20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
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20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
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19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
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19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
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19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
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19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018