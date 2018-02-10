سوسة:القبض على ايطالي يتحيل على التونسيين والأجانب

نجحت فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بسوسة في القاء القبض على ايطالي مقيم في ولاية سوسة، صاحب شركة للتسويق بجهة الكرنيش بتهمة التحيل على عدد من التونسيين و الأجانب يقوم ببيع قصاصات وعقود وهمية لمسابقات بالعملة الصعبة، ليقوم في ما بعد بتهريب الاموال للخارج كما تم حجز بطاقات بنكية و عقود و الة سكانار و 2جهاز حاسوب لديه فتمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على الدوائر القضائية.

مكرم السعيدي