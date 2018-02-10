أخبار الترجي الجرجيـــسي.. استعدادات خاصة لمقابلة فاصلة

-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
يعتبر الترجّي الجرجيسي (جمهورا و هيئة و لاعبين) انّ مقابلة الملعب التونسي التي ستدور يوم غد بالمركب الرياضي بجرجيس، فاصلة من ناحية التشبث بحبل النجاة من النزول ، و على هذا الاساس قام الفريق باستعدادات خاصة اشرف عليها كافة اعضاء الهيئة المديرة تقريبا بما في ذلك الاعضاء المقيمون بالخارج على غرار زايد الشتيوي و مراد الكرشاوي و سامي بورقيبة وبالتالي توفّرت اسباب النجاح من خلال الالتفاف حول الفريق و تشجيع اللاعبين على مضاعفة مجهوداتهم . وبقطع النظر عن النتيجة الحاصلة في المباراة الاخيرة ضد مستقبل قابس و التي انتهت بتعادل في طعم الهزيمة ، فانّ المردود تحسّن كثيرا ، والفريق واع بذلك وخاصة بضرورة الانتصار ضد "الستاد " خاصة وان القاء سيدور بحضور الجمهور وعلى ملعب جرجيس .
الغيابات تتجدّد
لم يكن الترجّي الجرجيسي محظوظا هذا الموسم من ناحية تعدّد غيابات لاعبيه لاسباب صحّيّة وفنية والغيابات هذه المرّة هامة جدا من ناحية نوعيّتها حيث سيفقد الفريق ضد الملعب التونسي خدمات المدافع المحوري حسام الشبلي بعد ان تعرّض خلال لقاء فريقه ضد النجم الساحلي الى تمطط عضلي يستوجب نصف شهر من الراحة كما سيتغيب المهاجم العاجي اوسلان اموتو الذي فقد الكثير من نجاعته بسبب استمرار تخلفه عن مقابلات فريقه الرسميّة . و دائما في موضوع الغيابات ربّما ستشمل القائمة صخرة الدفاع القائد مالك بحر الذي تعرّض هو الاخر في نفس المقابلة ضد النجم الساحلي الى رضوض في صدره جعلته يشعر في بعض الاحيان بصعوبة في التنفس .
يعتبر الترجّي الجرجيسي (جمهورا و هيئة و لاعبين) انّ مقابلة الملعب التونسي التي ستدور يوم غد بالمركب الرياضي بجرجيس، فاصلة من ناحية التشبث بحبل النجاة من النزول ، و على هذا الاساس قام الفريق باستعدادات خاصة اشرف عليها كافة اعضاء الهيئة المديرة تقريبا بما في ذلك الاعضاء المقيمون بالخارج على غرار زايد الشتيوي و مراد الكرشاوي و سامي بورقيبة وبالتالي توفّرت اسباب النجاح من خلال الالتفاف حول الفريق و تشجيع اللاعبين على مضاعفة مجهوداتهم . وبقطع النظر عن النتيجة الحاصلة في المباراة الاخيرة ضد مستقبل قابس و التي انتهت بتعادل في طعم الهزيمة ، فانّ المردود تحسّن كثيرا ، والفريق واع بذلك وخاصة بضرورة الانتصار ضد "الستاد " خاصة وان القاء سيدور بحضور الجمهور وعلى ملعب جرجيس .
الغيابات تتجدّد
لم يكن الترجّي الجرجيسي محظوظا هذا الموسم من ناحية تعدّد غيابات لاعبيه لاسباب صحّيّة وفنية والغيابات هذه المرّة هامة جدا من ناحية نوعيّتها حيث سيفقد الفريق ضد الملعب التونسي خدمات المدافع المحوري حسام الشبلي بعد ان تعرّض خلال لقاء فريقه ضد النجم الساحلي الى تمطط عضلي يستوجب نصف شهر من الراحة كما سيتغيب المهاجم العاجي اوسلان اموتو الذي فقد الكثير من نجاعته بسبب استمرار تخلفه عن مقابلات فريقه الرسميّة . و دائما في موضوع الغيابات ربّما ستشمل القائمة صخرة الدفاع القائد مالك بحر الذي تعرّض هو الاخر في نفس المقابلة ضد النجم الساحلي الى رضوض في صدره جعلته يشعر في بعض الاحيان بصعوبة في التنفس .
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018