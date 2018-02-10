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يوم السبت 10 فيفري 2018
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أخبار الترجي الجرجيـــسي.. استعدادات خاصة لمقابلة فاصلة
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كرة القدم
أخبار الترجي الجرجيـــسي.. استعدادات خاصة لمقابلة فاصلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

يعتبر الترجّي الجرجيسي (جمهورا و هيئة و لاعبين) انّ مقابلة الملعب التونسي التي ستدور يوم غد بالمركب الرياضي بجرجيس، فاصلة من ناحية التشبث بحبل النجاة من النزول ، و على هذا الاساس قام الفريق باستعدادات خاصة اشرف عليها كافة اعضاء الهيئة المديرة تقريبا بما في ذلك الاعضاء المقيمون بالخارج على غرار زايد الشتيوي و مراد الكرشاوي و سامي بورقيبة وبالتالي توفّرت اسباب النجاح من خلال الالتفاف حول الفريق و تشجيع اللاعبين على مضاعفة مجهوداتهم . وبقطع النظر عن النتيجة الحاصلة في المباراة الاخيرة ضد مستقبل قابس و التي انتهت بتعادل في طعم الهزيمة ، فانّ المردود تحسّن كثيرا ، والفريق واع بذلك وخاصة بضرورة الانتصار ضد "الستاد " خاصة وان القاء سيدور بحضور الجمهور وعلى ملعب جرجيس .
الغيابات تتجدّد
لم يكن الترجّي الجرجيسي محظوظا هذا الموسم من ناحية تعدّد غيابات لاعبيه لاسباب صحّيّة وفنية والغيابات هذه المرّة هامة جدا من ناحية نوعيّتها حيث سيفقد الفريق ضد الملعب التونسي خدمات المدافع المحوري حسام الشبلي بعد ان تعرّض خلال لقاء فريقه ضد النجم الساحلي الى تمطط عضلي يستوجب نصف شهر من الراحة كما سيتغيب المهاجم العاجي اوسلان اموتو الذي فقد الكثير من نجاعته بسبب استمرار تخلفه عن مقابلات فريقه الرسميّة . و دائما في موضوع الغيابات ربّما ستشمل القائمة صخرة الدفاع القائد مالك بحر الذي تعرّض هو الاخر في نفس المقابلة ضد النجم الساحلي الى رضوض في صدره جعلته يشعر في بعض الاحيان بصعوبة في التنفس .

محمد نجيب العليوي
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كرة القدم
أخبار الترجي الجرجيـــسي.. استعدادات خاصة لمقابلة فاصلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

يعتبر الترجّي الجرجيسي (جمهورا و هيئة و لاعبين) انّ مقابلة الملعب التونسي التي ستدور يوم غد بالمركب الرياضي بجرجيس، فاصلة من ناحية التشبث بحبل النجاة من النزول ، و على هذا الاساس قام الفريق باستعدادات خاصة اشرف عليها كافة اعضاء الهيئة المديرة تقريبا بما في ذلك الاعضاء المقيمون بالخارج على غرار زايد الشتيوي و مراد الكرشاوي و سامي بورقيبة وبالتالي توفّرت اسباب النجاح من خلال الالتفاف حول الفريق و تشجيع اللاعبين على مضاعفة مجهوداتهم . وبقطع النظر عن النتيجة الحاصلة في المباراة الاخيرة ضد مستقبل قابس و التي انتهت بتعادل في طعم الهزيمة ، فانّ المردود تحسّن كثيرا ، والفريق واع بذلك وخاصة بضرورة الانتصار ضد "الستاد " خاصة وان القاء سيدور بحضور الجمهور وعلى ملعب جرجيس .
الغيابات تتجدّد
لم يكن الترجّي الجرجيسي محظوظا هذا الموسم من ناحية تعدّد غيابات لاعبيه لاسباب صحّيّة وفنية والغيابات هذه المرّة هامة جدا من ناحية نوعيّتها حيث سيفقد الفريق ضد الملعب التونسي خدمات المدافع المحوري حسام الشبلي بعد ان تعرّض خلال لقاء فريقه ضد النجم الساحلي الى تمطط عضلي يستوجب نصف شهر من الراحة كما سيتغيب المهاجم العاجي اوسلان اموتو الذي فقد الكثير من نجاعته بسبب استمرار تخلفه عن مقابلات فريقه الرسميّة . و دائما في موضوع الغيابات ربّما ستشمل القائمة صخرة الدفاع القائد مالك بحر الذي تعرّض هو الاخر في نفس المقابلة ضد النجم الساحلي الى رضوض في صدره جعلته يشعر في بعض الاحيان بصعوبة في التنفس .

محمد نجيب العليوي
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10 فيفري 2018 السّاعة 21:32
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