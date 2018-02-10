عين زغوان:20 سنة سجنا لشاب اغتصب فتاة بعد 4 أيام فقط من مغادرته السجن

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تونس ـ الشروق :
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن شاب مدة عشرين عاما على خلفية تورطه في اغتصاب تلميذة مباشرة بعد أربعة أيام فقط من مغادرته السجن اثر تمتعه بعفو خاص.
ويستفاد من أوراق ملف القضية ان المتهم وهو شاب في نهاية العقد الثالث من عمره من سكان العوينة كان مسجونا بمقتضى حكم قضائي أدانه من أجل جريمة سرقة وفي شهر جويلية تم الافراج عنه بمقتضى عفو خاص. وبعد أربعة أيام فقط من مغادرته السجن كان يتجول بين أحياء عين زغوان شمال العاصمة، وفي حدود الساعة التاسعة ليلا لمح تلميذة تسير بمفردها فلحق بها وحاول معاكستها الا انها سارعت خطاها خوفا من تعرضها الى مكروه فالتحق بها ووضع على جنبها سكّينا هددها بواسطتها ثم أجبرها على مرافقته الى مكان مهجور حيث عمد الى اغتصابها قبل ان يخلي سبيلها. ومباشرة بعد إعلام أعوان الشرطة العدلية بحدائق قرطاج تمكنوا بعد ساعات قليلة من ضبطه وايقافه حيث اعترف بحيثيات الواقعة كما ثبت استهلاكه لمادة مخدّرة. وصدرت في حق المتهم بطاقة ايداع بالسجن ومثل مؤخرا أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قضت بسجنه مدة عشرين عاما من أجل التهم المنسوبة اليه.
تونس ـ الشروق :
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن شاب مدة عشرين عاما على خلفية تورطه في اغتصاب تلميذة مباشرة بعد أربعة أيام فقط من مغادرته السجن اثر تمتعه بعفو خاص.
ويستفاد من أوراق ملف القضية ان المتهم وهو شاب في نهاية العقد الثالث من عمره من سكان العوينة كان مسجونا بمقتضى حكم قضائي أدانه من أجل جريمة سرقة وفي شهر جويلية تم الافراج عنه بمقتضى عفو خاص. وبعد أربعة أيام فقط من مغادرته السجن كان يتجول بين أحياء عين زغوان شمال العاصمة، وفي حدود الساعة التاسعة ليلا لمح تلميذة تسير بمفردها فلحق بها وحاول معاكستها الا انها سارعت خطاها خوفا من تعرضها الى مكروه فالتحق بها ووضع على جنبها سكّينا هددها بواسطتها ثم أجبرها على مرافقته الى مكان مهجور حيث عمد الى اغتصابها قبل ان يخلي سبيلها. ومباشرة بعد إعلام أعوان الشرطة العدلية بحدائق قرطاج تمكنوا بعد ساعات قليلة من ضبطه وايقافه حيث اعترف بحيثيات الواقعة كما ثبت استهلاكه لمادة مخدّرة. وصدرت في حق المتهم بطاقة ايداع بالسجن ومثل مؤخرا أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قضت بسجنه مدة عشرين عاما من أجل التهم المنسوبة اليه.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018