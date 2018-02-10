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يوم السبت 10 فيفري 2018
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عين زغوان:20 سنة سجنا لشاب اغتصب فتاة بعد 4 أيام فقط من مغادرته السجن
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القضائي
عين زغوان:20 سنة سجنا لشاب اغتصب فتاة بعد 4 أيام فقط من مغادرته السجن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تونس ـ الشروق :

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن شاب مدة عشرين عاما على خلفية تورطه في اغتصاب تلميذة مباشرة بعد أربعة أيام فقط من مغادرته السجن اثر تمتعه بعفو خاص.
ويستفاد من أوراق ملف القضية ان المتهم وهو شاب في نهاية العقد الثالث من عمره من سكان العوينة كان مسجونا بمقتضى حكم قضائي أدانه من أجل جريمة سرقة وفي شهر جويلية تم الافراج عنه بمقتضى عفو خاص. وبعد أربعة أيام فقط من مغادرته السجن كان يتجول بين أحياء عين زغوان شمال العاصمة، وفي حدود الساعة التاسعة ليلا لمح تلميذة تسير بمفردها فلحق بها وحاول معاكستها الا انها سارعت خطاها خوفا من تعرضها الى مكروه فالتحق بها ووضع على جنبها سكّينا هددها بواسطتها ثم أجبرها على مرافقته الى مكان مهجور حيث عمد الى اغتصابها قبل ان يخلي سبيلها. ومباشرة بعد إعلام أعوان الشرطة العدلية بحدائق قرطاج تمكنوا بعد ساعات قليلة من ضبطه وايقافه حيث اعترف بحيثيات الواقعة كما ثبت استهلاكه لمادة مخدّرة. وصدرت في حق المتهم بطاقة ايداع بالسجن ومثل مؤخرا أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قضت بسجنه مدة عشرين عاما من أجل التهم المنسوبة اليه.

س ـ ع
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القضائي
عين زغوان:20 سنة سجنا لشاب اغتصب فتاة بعد 4 أيام فقط من مغادرته السجن
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تونس ـ الشروق :

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن شاب مدة عشرين عاما على خلفية تورطه في اغتصاب تلميذة مباشرة بعد أربعة أيام فقط من مغادرته السجن اثر تمتعه بعفو خاص.
ويستفاد من أوراق ملف القضية ان المتهم وهو شاب في نهاية العقد الثالث من عمره من سكان العوينة كان مسجونا بمقتضى حكم قضائي أدانه من أجل جريمة سرقة وفي شهر جويلية تم الافراج عنه بمقتضى عفو خاص. وبعد أربعة أيام فقط من مغادرته السجن كان يتجول بين أحياء عين زغوان شمال العاصمة، وفي حدود الساعة التاسعة ليلا لمح تلميذة تسير بمفردها فلحق بها وحاول معاكستها الا انها سارعت خطاها خوفا من تعرضها الى مكروه فالتحق بها ووضع على جنبها سكّينا هددها بواسطتها ثم أجبرها على مرافقته الى مكان مهجور حيث عمد الى اغتصابها قبل ان يخلي سبيلها. ومباشرة بعد إعلام أعوان الشرطة العدلية بحدائق قرطاج تمكنوا بعد ساعات قليلة من ضبطه وايقافه حيث اعترف بحيثيات الواقعة كما ثبت استهلاكه لمادة مخدّرة. وصدرت في حق المتهم بطاقة ايداع بالسجن ومثل مؤخرا أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قضت بسجنه مدة عشرين عاما من أجل التهم المنسوبة اليه.

س ـ ع
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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