يوهمهم بأنه إطار بالديوانة أو التجارة:الإيقاع بمتحيّل أوقع بـ40 مواطنا وغنم منهم 50 مليونا

تونس ـ الشروق:

نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في الإطاحة بشاب مورّط في حوالي 40 عملية تحيّل جنى منها حوالي 50 ألف دينار، بعد تقديمه لنفسه على أنه إطار بالأبحاث الديوانية والاقتصادية لضحاياه.

وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومة وردت على أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف مفادها تعرّض صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة الى عملية تحيّل، بعد أن تقدّم منه شخص أوهمه بأنه إطار بإحدى فرق الابحاث الاقتصادية واستظهر له ببطاقة مهنية تثبت انتماءه لذلك السلك، وأعلمه بأنه يتم اعداد محاضر خطايا في حقّه من طرف الفرقة التي ينتمي اليها واعدا إيّاه بمساعدته بالتدخل لفائدته في صورة تسليمه مبلغ 1000 دينار. وطلب منه إرسال ذلك المبلع عبر حوالة بريدية الكترونية وبمباشرة التحريّات اللازمة تيقّن أعوان الشرطة العدلية بحمام الأنف الى أن تلك الحوالة الالكترونية تم تسلّمها بأحد فروع البريد بصفاقس ووردت معلومة أخرى أن ذلك الشخص يتسلّم حوالة ثانية قدرها 800 دينار أرسلها له صاحب مطعم تحيّل عليه أيضا.

وجاء في محاضر باحث البداية أن أعوان الشرطة العدلية بحمام الأنف تنقّلوا الى صفاقس ونسّقوا مع زملائهم هناك، وتحوّلوا الى المركز البريدي متظاهرين بكونهم مواطنين جاؤوا لقضاء مصالحهم وظلّوا في انتظار قدوم المظنون فيه الى أن وصل وما أن تسلّم الحوالة الثانية حتى تمّت محاصرته وإلقاء القبض عليه.

وقد اعترف الشاب بأنه تورّط في 40 عملية تحيّل بعدد من ولايات الجمهورية، وتم حجز بطاقات مهنية مدلّسة يزعم بواسطتها انتماءه الى أسلاك فرق الديوانة والابحاث الاقتصادية.

وأضاف الموقوف في تصريحاته أنه غنم منذ نوفمبر الماضي مبالغ مالية فاقت الخمسين ألف دينار جراء عمليات التحيل التي قام بها.





سليم العجرودي