يوهمهم بأنه إطار بالديوانة أو التجارة:الإيقاع بمتحيّل أوقع بـ40 مواطنا وغنم منهم 50 مليونا

-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
تونس ـ الشروق:
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في الإطاحة بشاب مورّط في حوالي 40 عملية تحيّل جنى منها حوالي 50 ألف دينار، بعد تقديمه لنفسه على أنه إطار بالأبحاث الديوانية والاقتصادية لضحاياه.
وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومة وردت على أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف مفادها تعرّض صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة الى عملية تحيّل، بعد أن تقدّم منه شخص أوهمه بأنه إطار بإحدى فرق الابحاث الاقتصادية واستظهر له ببطاقة مهنية تثبت انتماءه لذلك السلك، وأعلمه بأنه يتم اعداد محاضر خطايا في حقّه من طرف الفرقة التي ينتمي اليها واعدا إيّاه بمساعدته بالتدخل لفائدته في صورة تسليمه مبلغ 1000 دينار. وطلب منه إرسال ذلك المبلع عبر حوالة بريدية الكترونية وبمباشرة التحريّات اللازمة تيقّن أعوان الشرطة العدلية بحمام الأنف الى أن تلك الحوالة الالكترونية تم تسلّمها بأحد فروع البريد بصفاقس ووردت معلومة أخرى أن ذلك الشخص يتسلّم حوالة ثانية قدرها 800 دينار أرسلها له صاحب مطعم تحيّل عليه أيضا.
وجاء في محاضر باحث البداية أن أعوان الشرطة العدلية بحمام الأنف تنقّلوا الى صفاقس ونسّقوا مع زملائهم هناك، وتحوّلوا الى المركز البريدي متظاهرين بكونهم مواطنين جاؤوا لقضاء مصالحهم وظلّوا في انتظار قدوم المظنون فيه الى أن وصل وما أن تسلّم الحوالة الثانية حتى تمّت محاصرته وإلقاء القبض عليه.
وقد اعترف الشاب بأنه تورّط في 40 عملية تحيّل بعدد من ولايات الجمهورية، وتم حجز بطاقات مهنية مدلّسة يزعم بواسطتها انتماءه الى أسلاك فرق الديوانة والابحاث الاقتصادية.
وأضاف الموقوف في تصريحاته أنه غنم منذ نوفمبر الماضي مبالغ مالية فاقت الخمسين ألف دينار جراء عمليات التحيل التي قام بها.
تونس ـ الشروق:
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف في الإطاحة بشاب مورّط في حوالي 40 عملية تحيّل جنى منها حوالي 50 ألف دينار، بعد تقديمه لنفسه على أنه إطار بالأبحاث الديوانية والاقتصادية لضحاياه.
وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومة وردت على أعوان منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف مفادها تعرّض صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة الى عملية تحيّل، بعد أن تقدّم منه شخص أوهمه بأنه إطار بإحدى فرق الابحاث الاقتصادية واستظهر له ببطاقة مهنية تثبت انتماءه لذلك السلك، وأعلمه بأنه يتم اعداد محاضر خطايا في حقّه من طرف الفرقة التي ينتمي اليها واعدا إيّاه بمساعدته بالتدخل لفائدته في صورة تسليمه مبلغ 1000 دينار. وطلب منه إرسال ذلك المبلع عبر حوالة بريدية الكترونية وبمباشرة التحريّات اللازمة تيقّن أعوان الشرطة العدلية بحمام الأنف الى أن تلك الحوالة الالكترونية تم تسلّمها بأحد فروع البريد بصفاقس ووردت معلومة أخرى أن ذلك الشخص يتسلّم حوالة ثانية قدرها 800 دينار أرسلها له صاحب مطعم تحيّل عليه أيضا.
وجاء في محاضر باحث البداية أن أعوان الشرطة العدلية بحمام الأنف تنقّلوا الى صفاقس ونسّقوا مع زملائهم هناك، وتحوّلوا الى المركز البريدي متظاهرين بكونهم مواطنين جاؤوا لقضاء مصالحهم وظلّوا في انتظار قدوم المظنون فيه الى أن وصل وما أن تسلّم الحوالة الثانية حتى تمّت محاصرته وإلقاء القبض عليه.
وقد اعترف الشاب بأنه تورّط في 40 عملية تحيّل بعدد من ولايات الجمهورية، وتم حجز بطاقات مهنية مدلّسة يزعم بواسطتها انتماءه الى أسلاك فرق الديوانة والابحاث الاقتصادية.
وأضاف الموقوف في تصريحاته أنه غنم منذ نوفمبر الماضي مبالغ مالية فاقت الخمسين ألف دينار جراء عمليات التحيل التي قام بها.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018