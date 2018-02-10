تدخل لإنقاذ مواطنة جزائرية .. .إشادة وإعجاب بمضوي مدرب النجم

تؤكد كل المؤشرات ان النجم سيخرج أكبر مستفيد من تأجيل موعد مباراة الكلاسيكو الى وسط الأسبوع القادم بما ان الفريق في حاجة الى هذه «الراحة» الخاطفة ليواصل المدرب خير الدين مضوي معالجة النقائص وتجريب الحلول البديلة ومواصلة امتحان الشبان والاحتياطيين وسط ارتفاع ملحوظ في النسق حيث خضعت المجموعة منذ يوم الاربعاء الماضي الى عمل موجه الهدف من ورائه تفادي أي اشكال بدني خلال المرحلة القادمة والتي ستشهد ماراطونا من اللقاءات في مختلف المسابقات.

متابعة المنافس

ككل مدرب فإن للمدرب الجزائري خير الدين مضوي طريقة خاصة في العمل والرجل طلب من المسؤولين وجهازه المعاون ضرورة مده بأكثر ما يمكن من التسجيلات والأقرصة الممغنطة لمقابلات منافسه المقبل الترجي الرياضي وهو ما تم بالفعل وسوف يخصص وقتا لمعاينةصاحب الطليعة. خير الدين مضوي وبالرغم من الفكرة التي يحملها عن الترجي يبقى في حاجة الى مزيد متابعة منافس الخميس القادم حتى يتسنى له تحديد التشكيلة الأساسية القادرة على تحقيق الفوز بالاعتماد على خطة تكتيكية واضحة المعالم.

الشرميطي في مركز جديد

من المنتظر ان يلعب أمين الشرميطي في المرحلة المقبلة في مركز قلب الهجوم وذلك أمام حاجة الفريق الى من يلعب في هذا المركز الحساس الذي تداول عليه عمرو مرعي وأيمن الصفاقسي. ورغم ان الشرميطي لا يحبذ اللعب في المركز المشار اليه حيث يفضل التواجد على الاطراف.. فإن حاجة الفريق تفرض ذلك.

ويمكن التأكيد على ان هذا المهاجم سوف يقبل طلب الاطار الفني خاصة أنه الأكثر خبرة وقدرة على مساعدة الفريق ولا يعرف هل أن أمين الشرميطي سيبدأ مباراة الكلاسيكو في مركزه المعتاد أم أن دخوله للمركز الجديد سيكون خلال اللقاءات التي ستولي الكلاسيكو المرتقب.

المثناني يستعيد لياقته

خضع المنتدب الجديد محمد المثناني منذ التحاقه بالنجم الساحلي الى برنامج تأهيلي خاص وخاض تمارين بدنية مكثفة وشاقة على انفراد من أجل استعادة مؤهلاته البدنية والتخلص من الوزن الزائد. وقد أشاد كل من تابع هذا اللاعب باحترافيته وانضباطه وجديته في التمارين البدنية وهو ما مكنه من التخلص من بعض الكيلوغرامات مما استوجب اعتماده كأساسي.

موقف إنساني

بقطع النظر عن كفاءته في التدريب المشهود بها له داخل الجزائر وخارجها عُرف مدرب النجم الساحلي خير الدين مضوي بخصاله ومواقفه الانسانية النبيلة في حياته اليومية... فمنذ يومين علم بتواجد فتاة جزائرية باحدى المصحات الخاصة بمدينة سوسة في حاجة الى تدخل جراحي باهظ التكاليف لا قبل لمواطنته بها فما كان منه الا ان التحق على جناح السرعة بالمصحة ودفع المبلغ المالي المتبقي (مبلغ كبير) لتجري العملية الجراحية على الفتاة الجزائرية ويعبّر الجميع عن الاشادة والاعجاب بما قام به المدرب الجزائري الذي حاول قدر المستطاع التكتم عما قام به.

الجمل بين التأجيل والتأويل

كما هو معلوم قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المنعقد أول أمس الخميس تأجيل النظر في احتراز ترجي جرجيس ضد المدافع المحوري عمار الجمل الى يوم الخميس 15 فيفري الجاري مع احالة الملف على أنظار لجنة القوانين التابعة لها... في المقابل أثار تعيين الخميس 15 فيفري للنظر في احتراز ترجي جرجيس على عمار الجمل حفيظة مسؤولي وجمهور النجم الساحلي الذين أكدوا أن اختيار هذا اليوم بالذات لم يكن بريئا بالمرة بما انه يتزامن مع كلاسيكو ملعب رادس بين فريق جوهرة الساحل والترجي الرياضي.

كشريدة وقائمة الـ «كاف»

في حديث أدلى به الى موقع «فيراج» عبر اللاعب وجدي كشريدة عن اندهاشه العميق من إدراج اسمه ضمن القائمة الافريقية التي سيدخل بها النجم الساحلي غمار النسخة القادمة لمسابقة رابطة الابطال الافريقية مؤكدا انه اتفق مع إدارة الفريق على التحول الى نادي قراسهوبر السويسري في نطاق الاعارة مع أحقية شراء العقد... ما تجدر الاشارة اليه ان الميركاتو الشتوي متواصل في سويسرا الى نهاية الشهر الجاري.





محمد باللطيفة