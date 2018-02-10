كان بحوزته رطل منها:الأمن يلاحق مروّج مخدرات سباحة داخل القنال

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تونس ـ الشروق :
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الانف في ايقاف مروّج مخدرات بعد ملاحقته سباحة داخل مياه القنال حيث ألقى بنفسه هناك للتخلص من قبضتهم.
ويستفاد من محاضر باحث البداية ان المروّج وهو شاب في نهاية العقد الثالث من عمره محل تفتيش من أجل عدة قضايا تعلقت جميعها بترويج المخدرات. وقد وردت على المحققين مؤخرا معلومة مفادها ان المروج سيلتقي بأحد الأماكن المنزوية بشاب آخر لتسليمه كمية من مخدر «الزطلة» بغاية ترويجها، فتم رصد تحركاتهما ونصب كمين محكم لهما أسفر عن ضبطهما في مكان بعيد عن منازل المتساكنين، الا ان المظنون فيهما تفطّنا الى قدوم أعوان الامن ففرّا من المكان، وبعد عشرات الأمتار من الجري عمد المروّج الى الالقاء بنفسه داخل مياه القنال المارة من الجهة عندها أصرّ الأعوان على ملاحقته فارتموا بدورهم داخل القنال، وسبحوا مسافة غير قصيرة وراء المظنون فيه الى ان نجحوا في الامساك به واخراجه من القنال، وحجزوا لديه رطلا من المخدرات كان يريد التخلص منه، وتبيّن من التحقيقات معه ان الشاب الذي كان برفقته هو شريكه الذي يكلّفه بترويج المخدرات بين صفوف الشبان بالتفصيل وأنه كان يعتزم تسليمه كمية المخدرات المحجوزة بحوزته لبيعها. فتقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث في حين صدرت برقية تفتيش في حق شريكه المتحصّن بالفرار.
تونس ـ الشروق :
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الانف في ايقاف مروّج مخدرات بعد ملاحقته سباحة داخل مياه القنال حيث ألقى بنفسه هناك للتخلص من قبضتهم.
ويستفاد من محاضر باحث البداية ان المروّج وهو شاب في نهاية العقد الثالث من عمره محل تفتيش من أجل عدة قضايا تعلقت جميعها بترويج المخدرات. وقد وردت على المحققين مؤخرا معلومة مفادها ان المروج سيلتقي بأحد الأماكن المنزوية بشاب آخر لتسليمه كمية من مخدر «الزطلة» بغاية ترويجها، فتم رصد تحركاتهما ونصب كمين محكم لهما أسفر عن ضبطهما في مكان بعيد عن منازل المتساكنين، الا ان المظنون فيهما تفطّنا الى قدوم أعوان الامن ففرّا من المكان، وبعد عشرات الأمتار من الجري عمد المروّج الى الالقاء بنفسه داخل مياه القنال المارة من الجهة عندها أصرّ الأعوان على ملاحقته فارتموا بدورهم داخل القنال، وسبحوا مسافة غير قصيرة وراء المظنون فيه الى ان نجحوا في الامساك به واخراجه من القنال، وحجزوا لديه رطلا من المخدرات كان يريد التخلص منه، وتبيّن من التحقيقات معه ان الشاب الذي كان برفقته هو شريكه الذي يكلّفه بترويج المخدرات بين صفوف الشبان بالتفصيل وأنه كان يعتزم تسليمه كمية المخدرات المحجوزة بحوزته لبيعها. فتقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث في حين صدرت برقية تفتيش في حق شريكه المتحصّن بالفرار.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018