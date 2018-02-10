الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 10 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
كان بحوزته رطل منها:الأمن يلاحق مروّج مخدرات سباحة داخل القنال
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) موقع فيفا: نسور قرطاج تحلق عاليا وتتطلع للمزيد من... بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة...
القضائي
كان بحوزته رطل منها:الأمن يلاحق مروّج مخدرات سباحة داخل القنال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تونس ـ الشروق :
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الانف في ايقاف مروّج مخدرات بعد ملاحقته سباحة داخل مياه القنال حيث ألقى بنفسه هناك للتخلص من قبضتهم.
ويستفاد من محاضر باحث البداية ان المروّج وهو شاب في نهاية العقد الثالث من عمره محل تفتيش من أجل عدة قضايا تعلقت جميعها بترويج المخدرات. وقد وردت على المحققين مؤخرا معلومة مفادها ان المروج سيلتقي بأحد الأماكن المنزوية بشاب آخر لتسليمه كمية من مخدر «الزطلة» بغاية ترويجها، فتم رصد تحركاتهما ونصب كمين محكم لهما أسفر عن ضبطهما في مكان بعيد عن منازل المتساكنين، الا ان المظنون فيهما تفطّنا الى قدوم أعوان الامن ففرّا من المكان، وبعد عشرات الأمتار من الجري عمد المروّج الى الالقاء بنفسه داخل مياه القنال المارة من الجهة عندها أصرّ الأعوان على ملاحقته فارتموا بدورهم داخل القنال، وسبحوا مسافة غير قصيرة وراء المظنون فيه الى ان نجحوا في الامساك به واخراجه من القنال، وحجزوا لديه رطلا من المخدرات كان يريد التخلص منه، وتبيّن من التحقيقات معه ان الشاب الذي كان برفقته هو شريكه الذي يكلّفه بترويج المخدرات بين صفوف الشبان بالتفصيل وأنه كان يعتزم تسليمه كمية المخدرات المحجوزة بحوزته لبيعها. فتقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث في حين صدرت برقية تفتيش في حق شريكه المتحصّن بالفرار.

س ـ ع
تقرؤون أيضا
ردّ من محامي شركة «فرست»
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تبعا للبيان الوارد بالموضوع هذا ردّ منوبي السيد محمد وليد قيس عزوز وكيل شركة فرست لتذاكر الطعام:
المزيد >>
نابـــــــــــل:حملة أمنية تسفر عن القبض على 16 مفتشا عنهم وتحريــر 78 مخالفـــة ماليـــــة
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان إقليم الحرس الوطني بنابل خلال حملة أمنية من إلقاء القبض على 16 شخصا مفتشا عنهم لدى العدالة من أجل...
المزيد >>
شارك في هجوم بن قردان:20 عاما سجنـــا لعنصر إرهابـــي انضمّ الــــى «داعش» ليبيـــــا
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عشرين عاما في...
المزيد >>
حي الزهور:إيقاف لصّ تورّط في السطو على صكوك بـ 150 مليونا
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي في الإطاحة بشاب تورّط في السطو على محل بيع مواد غذائية بالجملة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
القضائي
كان بحوزته رطل منها:الأمن يلاحق مروّج مخدرات سباحة داخل القنال
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تونس ـ الشروق :
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الانف في ايقاف مروّج مخدرات بعد ملاحقته سباحة داخل مياه القنال حيث ألقى بنفسه هناك للتخلص من قبضتهم.
ويستفاد من محاضر باحث البداية ان المروّج وهو شاب في نهاية العقد الثالث من عمره محل تفتيش من أجل عدة قضايا تعلقت جميعها بترويج المخدرات. وقد وردت على المحققين مؤخرا معلومة مفادها ان المروج سيلتقي بأحد الأماكن المنزوية بشاب آخر لتسليمه كمية من مخدر «الزطلة» بغاية ترويجها، فتم رصد تحركاتهما ونصب كمين محكم لهما أسفر عن ضبطهما في مكان بعيد عن منازل المتساكنين، الا ان المظنون فيهما تفطّنا الى قدوم أعوان الامن ففرّا من المكان، وبعد عشرات الأمتار من الجري عمد المروّج الى الالقاء بنفسه داخل مياه القنال المارة من الجهة عندها أصرّ الأعوان على ملاحقته فارتموا بدورهم داخل القنال، وسبحوا مسافة غير قصيرة وراء المظنون فيه الى ان نجحوا في الامساك به واخراجه من القنال، وحجزوا لديه رطلا من المخدرات كان يريد التخلص منه، وتبيّن من التحقيقات معه ان الشاب الذي كان برفقته هو شريكه الذي يكلّفه بترويج المخدرات بين صفوف الشبان بالتفصيل وأنه كان يعتزم تسليمه كمية المخدرات المحجوزة بحوزته لبيعها. فتقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث في حين صدرت برقية تفتيش في حق شريكه المتحصّن بالفرار.

س ـ ع
تقرؤون أيضا
ردّ من محامي شركة «فرست»
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تبعا للبيان الوارد بالموضوع هذا ردّ منوبي السيد محمد وليد قيس عزوز وكيل شركة فرست لتذاكر الطعام:
المزيد >>
نابـــــــــــل:حملة أمنية تسفر عن القبض على 16 مفتشا عنهم وتحريــر 78 مخالفـــة ماليـــــة
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان إقليم الحرس الوطني بنابل خلال حملة أمنية من إلقاء القبض على 16 شخصا مفتشا عنهم لدى العدالة من أجل...
المزيد >>
شارك في هجوم بن قردان:20 عاما سجنـــا لعنصر إرهابـــي انضمّ الــــى «داعش» ليبيـــــا
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عشرين عاما في...
المزيد >>
حي الزهور:إيقاف لصّ تورّط في السطو على صكوك بـ 150 مليونا
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي في الإطاحة بشاب تورّط في السطو على محل بيع مواد غذائية بالجملة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك... رصد تحرّكات واجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة: هكذا... الجديد في قضيّة الجوسسة.. أسرار صفقات تسليح الديوانة... قاض لبناني يطلب إعدام مغتصب وقاتل موظفة بريطانية جريدة الشروق ليوم الجمعة 09 فيفري 2018 "عراك" في البرلمان (فيديو) موقع فيفا: نسور قرطاج تحلق عاليا وتتطلع للمزيد من... بالفيديو.. لحظة قفز طياري جيش الاحتلال بعد إصابة...
﻿