كان بحوزته رطل منها:الأمن يلاحق مروّج مخدرات سباحة داخل القنال

تونس ـ الشروق :

نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الانف في ايقاف مروّج مخدرات بعد ملاحقته سباحة داخل مياه القنال حيث ألقى بنفسه هناك للتخلص من قبضتهم.

ويستفاد من محاضر باحث البداية ان المروّج وهو شاب في نهاية العقد الثالث من عمره محل تفتيش من أجل عدة قضايا تعلقت جميعها بترويج المخدرات. وقد وردت على المحققين مؤخرا معلومة مفادها ان المروج سيلتقي بأحد الأماكن المنزوية بشاب آخر لتسليمه كمية من مخدر «الزطلة» بغاية ترويجها، فتم رصد تحركاتهما ونصب كمين محكم لهما أسفر عن ضبطهما في مكان بعيد عن منازل المتساكنين، الا ان المظنون فيهما تفطّنا الى قدوم أعوان الامن ففرّا من المكان، وبعد عشرات الأمتار من الجري عمد المروّج الى الالقاء بنفسه داخل مياه القنال المارة من الجهة عندها أصرّ الأعوان على ملاحقته فارتموا بدورهم داخل القنال، وسبحوا مسافة غير قصيرة وراء المظنون فيه الى ان نجحوا في الامساك به واخراجه من القنال، وحجزوا لديه رطلا من المخدرات كان يريد التخلص منه، وتبيّن من التحقيقات معه ان الشاب الذي كان برفقته هو شريكه الذي يكلّفه بترويج المخدرات بين صفوف الشبان بالتفصيل وأنه كان يعتزم تسليمه كمية المخدرات المحجوزة بحوزته لبيعها. فتقرر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث في حين صدرت برقية تفتيش في حق شريكه المتحصّن بالفرار.





س ـ ع