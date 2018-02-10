قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة

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تونس الشروقْ ـ
جددت امس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ما يعرف بملف قضية «حي النسيم» وقررت مواصلة المحاكمة في موعد لاحق استجابة للطلب. بالمناداة عن القضية سجلت المحكمة حضور بعض المتهمين فيما تبين ان الارهابي احمد المالكي المكنى ب»الصومالي» قد رفض حضور الجلسة.
ويذكر انه و حسب ما افادت به وزارة الداخلية انه و على اثر توفر معلومات أمنية حول وجود مجموعة مسلحة متحصنة بمنزل بحي النسيم بجهة أريانة داهم اعوان الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب في فيفري 2014 المنزل المذكور واثر تبادل كثيف لإطلاق النار مع المجموعة تمّ القبض على أربعة عناصر إرهابية خطيرة وحجز كمية من الأسلحة من بينها سلاح حربي رشّاش عيار ثقيل بالإضافة إلى عدد من الوثائق والهواتف الجوّالة والشرائح.
وأسفرت هذه العملية الأمنية عن القبض على كامل عناصر المجموعة وعددهم أربعة من بينهم أحمد المالكي المكنى الصومالي وهو أحد العناصر الرئيسية والفاعلة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي. كما أصيب أحدهم بجروح خطيرة بمستوى الفكّ و تعرّض عنصرين من الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب إلى جروح خفيفة خلال المواجهات.
وكشفت اعترافات الصومالي عن اهم مخططات تنظيم انصار الشريعة من ذلك استهداف سجون وشخصيات سياسية واعلامية و ذلك بهدف احداث الفوضى و البلبلة في البلاد.
تونس الشروقْ ـ
جددت امس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ما يعرف بملف قضية «حي النسيم» وقررت مواصلة المحاكمة في موعد لاحق استجابة للطلب. بالمناداة عن القضية سجلت المحكمة حضور بعض المتهمين فيما تبين ان الارهابي احمد المالكي المكنى ب»الصومالي» قد رفض حضور الجلسة.
ويذكر انه و حسب ما افادت به وزارة الداخلية انه و على اثر توفر معلومات أمنية حول وجود مجموعة مسلحة متحصنة بمنزل بحي النسيم بجهة أريانة داهم اعوان الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب في فيفري 2014 المنزل المذكور واثر تبادل كثيف لإطلاق النار مع المجموعة تمّ القبض على أربعة عناصر إرهابية خطيرة وحجز كمية من الأسلحة من بينها سلاح حربي رشّاش عيار ثقيل بالإضافة إلى عدد من الوثائق والهواتف الجوّالة والشرائح.
وأسفرت هذه العملية الأمنية عن القبض على كامل عناصر المجموعة وعددهم أربعة من بينهم أحمد المالكي المكنى الصومالي وهو أحد العناصر الرئيسية والفاعلة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي. كما أصيب أحدهم بجروح خطيرة بمستوى الفكّ و تعرّض عنصرين من الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب إلى جروح خفيفة خلال المواجهات.
وكشفت اعترافات الصومالي عن اهم مخططات تنظيم انصار الشريعة من ذلك استهداف سجون وشخصيات سياسية واعلامية و ذلك بهدف احداث الفوضى و البلبلة في البلاد.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018