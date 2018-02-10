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يوم السبت 10 فيفري 2018
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قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
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الشروق أون لاين
قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تونس الشروقْ ـ
جددت امس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ما يعرف بملف قضية «حي النسيم» وقررت مواصلة المحاكمة في موعد لاحق استجابة للطلب. بالمناداة عن القضية سجلت المحكمة حضور بعض المتهمين فيما تبين ان الارهابي احمد المالكي المكنى ب»الصومالي» قد رفض حضور الجلسة.
ويذكر انه و حسب ما افادت به وزارة الداخلية انه و على اثر توفر معلومات أمنية حول وجود مجموعة مسلحة متحصنة بمنزل بحي النسيم بجهة أريانة داهم اعوان الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب في فيفري 2014 المنزل المذكور واثر تبادل كثيف لإطلاق النار مع المجموعة تمّ القبض على أربعة عناصر إرهابية خطيرة وحجز كمية من الأسلحة من بينها سلاح حربي رشّاش عيار ثقيل بالإضافة إلى عدد من الوثائق والهواتف الجوّالة والشرائح.
وأسفرت هذه العملية الأمنية عن القبض على كامل عناصر المجموعة وعددهم أربعة من بينهم أحمد المالكي المكنى الصومالي وهو أحد العناصر الرئيسية والفاعلة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي. كما أصيب أحدهم بجروح خطيرة بمستوى الفكّ و تعرّض عنصرين من الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب إلى جروح خفيفة خلال المواجهات.
وكشفت اعترافات الصومالي عن اهم مخططات تنظيم انصار الشريعة من ذلك استهداف سجون وشخصيات سياسية واعلامية و ذلك بهدف احداث الفوضى و البلبلة في البلاد.

إيمان بن عزيزة
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الشروق أون لاين
قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تونس الشروقْ ـ
جددت امس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ما يعرف بملف قضية «حي النسيم» وقررت مواصلة المحاكمة في موعد لاحق استجابة للطلب. بالمناداة عن القضية سجلت المحكمة حضور بعض المتهمين فيما تبين ان الارهابي احمد المالكي المكنى ب»الصومالي» قد رفض حضور الجلسة.
ويذكر انه و حسب ما افادت به وزارة الداخلية انه و على اثر توفر معلومات أمنية حول وجود مجموعة مسلحة متحصنة بمنزل بحي النسيم بجهة أريانة داهم اعوان الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب في فيفري 2014 المنزل المذكور واثر تبادل كثيف لإطلاق النار مع المجموعة تمّ القبض على أربعة عناصر إرهابية خطيرة وحجز كمية من الأسلحة من بينها سلاح حربي رشّاش عيار ثقيل بالإضافة إلى عدد من الوثائق والهواتف الجوّالة والشرائح.
وأسفرت هذه العملية الأمنية عن القبض على كامل عناصر المجموعة وعددهم أربعة من بينهم أحمد المالكي المكنى الصومالي وهو أحد العناصر الرئيسية والفاعلة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي. كما أصيب أحدهم بجروح خطيرة بمستوى الفكّ و تعرّض عنصرين من الفوج الوطني لمكافحة الإرهاب إلى جروح خفيفة خلال المواجهات.
وكشفت اعترافات الصومالي عن اهم مخططات تنظيم انصار الشريعة من ذلك استهداف سجون وشخصيات سياسية واعلامية و ذلك بهدف احداث الفوضى و البلبلة في البلاد.

إيمان بن عزيزة
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10 فيفري 2018 السّاعة 22:28
تحوّلت فعاليات اليوم الجهوي للتعريف بقانون الاستثمار الجديد وتركيز اللجنة الجهوية للاستثمار الذي انتظم...
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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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