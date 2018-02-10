أخبار الترجي الرياضي .. مصير الشّعباني والتّراوي بيد بن يحيى

-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
يُجدّد الترجي الرياضي اليوم العهد مع رابطة الأبطال الافريقيّة التي تَبقى الحلم الأكبر لجمهوره الغالي الذي يَنتظر خبرا سارا من "نواق الشط" حيث يُلاقي فريق خالد بن يحيى "الوئام" الموريتاني بداية من الخامسة بعد الزوال وذلك في إطار ذهاب الدّور التمهيدي من الكأس القاريّة الأقوى والأهمّ.
خصم في المُتناول ولكن
على الورق، سيكون الترجي في طريق مفروش بالورود للخروج من "نواق الشطّ" بنتيجة ايجابيّة من شأنها أن تُجنّبه المَتاعب في لقاء الايّاب وتَفتح له أبواب الترشّح إلى الدور القادم من رابطة الأبطال. وكانت "الجمعية الرياضية والفنيّة والثقافية" أوما يُعرف اختصارا بـ"الوئام" أوكذلك بـ "الكونكورد" قد تزعّمت الكرة الموريتانيّة في الموسم الفارط وتحصّل الفريق أيضا على "السّوبر" المحلّي في العام نفسه. لكن يَبقى سِجلّه مُتواضعا على الصّعيد القاري حيث تُرجّح الخِبرة كفّة "المكشخين" شرط أن يَتعاملوا مع اللّقاء بذكاء ولا يتأثّروا بالأجواء المُرافقة للمباراة التي يُريد من خِلالها الأشقاء الدّفاع عن سمعة كرتهم خاصّة بعد المشاركة المُخيّبة للآمال في "شان" المغرب. ومن المعلوم أنّ "الوئام" هو أحد "المُموّنين" للمنتخب المُوريتاني باللاّعبين.
خيارات بن يحيى
ستكون الخيارات المُتاحة لبن يحيى في لقاء "نواق الشطّ" مَحدودة نتيجة الغيابات المُتعدّدة لدواع صحيّة وقانونيّة. ومن المعروف أن البلايلي ومنصر لن يكون بوسعهما الظهور في المسابقة القارية إلاّ خلال الدور القادم. كما أن الفريق لم يَسترجع خدمات مُهاجمه المصاب طه ياسين الخنيسي ويَنسحب الأمر نفسه على الـ"جوكار" أيمن بن محمّد الذي وقع ترسيمه في القائمة الافريقية في انتظار أن يَستعيد كامل مؤهلاته البدنيّة. وفي ظلّ هذه الوضعية الصّعبة سيحاول بن يحيى تجاوز عائق الغيابات والاعتماد على المجموعة الموجودة لتجاوز امتحان "الوئام" في انتظار أن يستعيد الكثير من "أسلحته" المُهمّة انطلاقا من اللقاء المُرتقب أمام النّجم في رادس. وفي ظلّ المُعطيات المذكورة قد يجد بن يحيى ضالته في بن شريفيّة والمشاني والذوادي وشمّام والدربالي لتأمين المنقطة الدفاعيّة على أن يُراهن على "كوليبالي" و"كوم" في الوسط وبن صغير والبدري والجويني في الهجوم ومن خَلفهم بقير الذي سيتكفّل بصناعة اللّعب هذا طبعا بعد أن يكون قد خَضع إلى "عِلاج نفسي" خاصّ بعد أن نجا بأعجوبة من "طِريحة" مُحقّقة في ميدان زويتن من قبل فئة من "الغاضبين" وفي مشهد مرفوض مهما كانت الأسباب. هذا وتَبقى مُشاركة الشعلالي بين الشكّ واليقين في ظلّ الأوجاع التي شَعر بها والتي قد "يَنساها" بسرعة قياسيّة بعد أن حلّ ركب خالد الذي كان وراء اكتشاف هذا "النّجم".
في الانتظار
لم تتّضح بعد الرُؤية بخصوص ملف المُساعدين و"مُستقبل" المنذر كبيّر. وتُشير آخر المعلومات القادمة من الحديقة "ب" أن "مصير" المُعاونين على رأسهم طبعا معين الشعباني ومجدي التراوي أصبح بيد خالد بن يحيى بوصفه صاحب القرار في هذا الموضوع. هذا في الوقت التي وقع فيه تداول اسم مدرب الشبان زياد بن عمارة كمرشّح للعمل مع خالد في الفريق الأوّل. وكان زياد قد قاد مؤخّرا أشبال الجمعية إلى المربّع الذهبي للكأس الدولية التي احتضنتها قطر. أمّا بخصوص "قضيّة" المنذر كبيّر فإن أهل الدار اقترحوا عليه كما أسلفنا الذّكر العودة مُعزّزا مُكرّما إلى منصبه الأول كـ"ماندجار" لكن يبدو أن الرّجل الذي تمّ ابعاده من تدريب فريق الأكابر مازال مُتردّدا بين البقاء والرحيل وفي كلّ الأحوال سَيُحسم هذا الملف في غضون السّاعات القليلة القادمة.
يُجدّد الترجي الرياضي اليوم العهد مع رابطة الأبطال الافريقيّة التي تَبقى الحلم الأكبر لجمهوره الغالي الذي يَنتظر خبرا سارا من "نواق الشط" حيث يُلاقي فريق خالد بن يحيى "الوئام" الموريتاني بداية من الخامسة بعد الزوال وذلك في إطار ذهاب الدّور التمهيدي من الكأس القاريّة الأقوى والأهمّ.
خصم في المُتناول ولكن
على الورق، سيكون الترجي في طريق مفروش بالورود للخروج من "نواق الشطّ" بنتيجة ايجابيّة من شأنها أن تُجنّبه المَتاعب في لقاء الايّاب وتَفتح له أبواب الترشّح إلى الدور القادم من رابطة الأبطال. وكانت "الجمعية الرياضية والفنيّة والثقافية" أوما يُعرف اختصارا بـ"الوئام" أوكذلك بـ "الكونكورد" قد تزعّمت الكرة الموريتانيّة في الموسم الفارط وتحصّل الفريق أيضا على "السّوبر" المحلّي في العام نفسه. لكن يَبقى سِجلّه مُتواضعا على الصّعيد القاري حيث تُرجّح الخِبرة كفّة "المكشخين" شرط أن يَتعاملوا مع اللّقاء بذكاء ولا يتأثّروا بالأجواء المُرافقة للمباراة التي يُريد من خِلالها الأشقاء الدّفاع عن سمعة كرتهم خاصّة بعد المشاركة المُخيّبة للآمال في "شان" المغرب. ومن المعلوم أنّ "الوئام" هو أحد "المُموّنين" للمنتخب المُوريتاني باللاّعبين.
خيارات بن يحيى
ستكون الخيارات المُتاحة لبن يحيى في لقاء "نواق الشطّ" مَحدودة نتيجة الغيابات المُتعدّدة لدواع صحيّة وقانونيّة. ومن المعروف أن البلايلي ومنصر لن يكون بوسعهما الظهور في المسابقة القارية إلاّ خلال الدور القادم. كما أن الفريق لم يَسترجع خدمات مُهاجمه المصاب طه ياسين الخنيسي ويَنسحب الأمر نفسه على الـ"جوكار" أيمن بن محمّد الذي وقع ترسيمه في القائمة الافريقية في انتظار أن يَستعيد كامل مؤهلاته البدنيّة. وفي ظلّ هذه الوضعية الصّعبة سيحاول بن يحيى تجاوز عائق الغيابات والاعتماد على المجموعة الموجودة لتجاوز امتحان "الوئام" في انتظار أن يستعيد الكثير من "أسلحته" المُهمّة انطلاقا من اللقاء المُرتقب أمام النّجم في رادس. وفي ظلّ المُعطيات المذكورة قد يجد بن يحيى ضالته في بن شريفيّة والمشاني والذوادي وشمّام والدربالي لتأمين المنقطة الدفاعيّة على أن يُراهن على "كوليبالي" و"كوم" في الوسط وبن صغير والبدري والجويني في الهجوم ومن خَلفهم بقير الذي سيتكفّل بصناعة اللّعب هذا طبعا بعد أن يكون قد خَضع إلى "عِلاج نفسي" خاصّ بعد أن نجا بأعجوبة من "طِريحة" مُحقّقة في ميدان زويتن من قبل فئة من "الغاضبين" وفي مشهد مرفوض مهما كانت الأسباب. هذا وتَبقى مُشاركة الشعلالي بين الشكّ واليقين في ظلّ الأوجاع التي شَعر بها والتي قد "يَنساها" بسرعة قياسيّة بعد أن حلّ ركب خالد الذي كان وراء اكتشاف هذا "النّجم".
في الانتظار
لم تتّضح بعد الرُؤية بخصوص ملف المُساعدين و"مُستقبل" المنذر كبيّر. وتُشير آخر المعلومات القادمة من الحديقة "ب" أن "مصير" المُعاونين على رأسهم طبعا معين الشعباني ومجدي التراوي أصبح بيد خالد بن يحيى بوصفه صاحب القرار في هذا الموضوع. هذا في الوقت التي وقع فيه تداول اسم مدرب الشبان زياد بن عمارة كمرشّح للعمل مع خالد في الفريق الأوّل. وكان زياد قد قاد مؤخّرا أشبال الجمعية إلى المربّع الذهبي للكأس الدولية التي احتضنتها قطر. أمّا بخصوص "قضيّة" المنذر كبيّر فإن أهل الدار اقترحوا عليه كما أسلفنا الذّكر العودة مُعزّزا مُكرّما إلى منصبه الأول كـ"ماندجار" لكن يبدو أن الرّجل الذي تمّ ابعاده من تدريب فريق الأكابر مازال مُتردّدا بين البقاء والرحيل وفي كلّ الأحوال سَيُحسم هذا الملف في غضون السّاعات القليلة القادمة.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018