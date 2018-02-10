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يوم السبت 10 فيفري 2018
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أخبار الترجي الرياضي .. مصير الشّعباني والتّراوي بيد بن يحيى
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كرة القدم
أخبار الترجي الرياضي .. مصير الشّعباني والتّراوي بيد بن يحيى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

يُجدّد الترجي الرياضي اليوم العهد مع رابطة الأبطال الافريقيّة التي تَبقى الحلم الأكبر لجمهوره الغالي الذي يَنتظر خبرا سارا من "نواق الشط" حيث يُلاقي فريق خالد بن يحيى "الوئام" الموريتاني بداية من الخامسة بعد الزوال وذلك في إطار ذهاب الدّور التمهيدي من الكأس القاريّة الأقوى والأهمّ.

خصم في المُتناول ولكن
على الورق، سيكون الترجي في طريق مفروش بالورود للخروج من "نواق الشطّ" بنتيجة ايجابيّة من شأنها أن تُجنّبه المَتاعب في لقاء الايّاب وتَفتح له أبواب الترشّح إلى الدور القادم من رابطة الأبطال. وكانت "الجمعية الرياضية والفنيّة والثقافية" أوما يُعرف اختصارا بـ"الوئام" أوكذلك بـ "الكونكورد" قد تزعّمت الكرة الموريتانيّة في الموسم الفارط وتحصّل الفريق أيضا على "السّوبر" المحلّي في العام نفسه. لكن يَبقى سِجلّه مُتواضعا على الصّعيد القاري حيث تُرجّح الخِبرة كفّة "المكشخين" شرط أن يَتعاملوا مع اللّقاء بذكاء ولا يتأثّروا بالأجواء المُرافقة للمباراة التي يُريد من خِلالها الأشقاء الدّفاع عن سمعة كرتهم خاصّة بعد المشاركة المُخيّبة للآمال في "شان" المغرب. ومن المعلوم أنّ "الوئام" هو أحد "المُموّنين" للمنتخب المُوريتاني باللاّعبين.

خيارات بن يحيى
ستكون الخيارات المُتاحة لبن يحيى في لقاء "نواق الشطّ" مَحدودة نتيجة الغيابات المُتعدّدة لدواع صحيّة وقانونيّة. ومن المعروف أن البلايلي ومنصر لن يكون بوسعهما الظهور في المسابقة القارية إلاّ خلال الدور القادم. كما أن الفريق لم يَسترجع خدمات مُهاجمه المصاب طه ياسين الخنيسي ويَنسحب الأمر نفسه على الـ"جوكار" أيمن بن محمّد الذي وقع ترسيمه في القائمة الافريقية في انتظار أن يَستعيد كامل مؤهلاته البدنيّة. وفي ظلّ هذه الوضعية الصّعبة سيحاول بن يحيى تجاوز عائق الغيابات والاعتماد على المجموعة الموجودة لتجاوز امتحان "الوئام" في انتظار أن يستعيد الكثير من "أسلحته" المُهمّة انطلاقا من اللقاء المُرتقب أمام النّجم في رادس. وفي ظلّ المُعطيات المذكورة قد يجد بن يحيى ضالته في بن شريفيّة والمشاني والذوادي وشمّام والدربالي لتأمين المنقطة الدفاعيّة على أن يُراهن على "كوليبالي" و"كوم" في الوسط وبن صغير والبدري والجويني في الهجوم ومن خَلفهم بقير الذي سيتكفّل بصناعة اللّعب هذا طبعا بعد أن يكون قد خَضع إلى "عِلاج نفسي" خاصّ بعد أن نجا بأعجوبة من "طِريحة" مُحقّقة في ميدان زويتن من قبل فئة من "الغاضبين" وفي مشهد مرفوض مهما كانت الأسباب. هذا وتَبقى مُشاركة الشعلالي بين الشكّ واليقين في ظلّ الأوجاع التي شَعر بها والتي قد "يَنساها" بسرعة قياسيّة بعد أن حلّ ركب خالد الذي كان وراء اكتشاف هذا "النّجم".

في الانتظار
لم تتّضح بعد الرُؤية بخصوص ملف المُساعدين و"مُستقبل" المنذر كبيّر. وتُشير آخر المعلومات القادمة من الحديقة "ب" أن "مصير" المُعاونين على رأسهم طبعا معين الشعباني ومجدي التراوي أصبح بيد خالد بن يحيى بوصفه صاحب القرار في هذا الموضوع. هذا في الوقت التي وقع فيه تداول اسم مدرب الشبان زياد بن عمارة كمرشّح للعمل مع خالد في الفريق الأوّل. وكان زياد قد قاد مؤخّرا أشبال الجمعية إلى المربّع الذهبي للكأس الدولية التي احتضنتها قطر. أمّا بخصوص "قضيّة" المنذر كبيّر فإن أهل الدار اقترحوا عليه كما أسلفنا الذّكر العودة مُعزّزا مُكرّما إلى منصبه الأول كـ"ماندجار" لكن يبدو أن الرّجل الذي تمّ ابعاده من تدريب فريق الأكابر مازال مُتردّدا بين البقاء والرحيل وفي كلّ الأحوال سَيُحسم هذا الملف في غضون السّاعات القليلة القادمة.

سامي حمّاني
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كرة القدم
أخبار الترجي الرياضي .. مصير الشّعباني والتّراوي بيد بن يحيى
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

يُجدّد الترجي الرياضي اليوم العهد مع رابطة الأبطال الافريقيّة التي تَبقى الحلم الأكبر لجمهوره الغالي الذي يَنتظر خبرا سارا من "نواق الشط" حيث يُلاقي فريق خالد بن يحيى "الوئام" الموريتاني بداية من الخامسة بعد الزوال وذلك في إطار ذهاب الدّور التمهيدي من الكأس القاريّة الأقوى والأهمّ.

خصم في المُتناول ولكن
على الورق، سيكون الترجي في طريق مفروش بالورود للخروج من "نواق الشطّ" بنتيجة ايجابيّة من شأنها أن تُجنّبه المَتاعب في لقاء الايّاب وتَفتح له أبواب الترشّح إلى الدور القادم من رابطة الأبطال. وكانت "الجمعية الرياضية والفنيّة والثقافية" أوما يُعرف اختصارا بـ"الوئام" أوكذلك بـ "الكونكورد" قد تزعّمت الكرة الموريتانيّة في الموسم الفارط وتحصّل الفريق أيضا على "السّوبر" المحلّي في العام نفسه. لكن يَبقى سِجلّه مُتواضعا على الصّعيد القاري حيث تُرجّح الخِبرة كفّة "المكشخين" شرط أن يَتعاملوا مع اللّقاء بذكاء ولا يتأثّروا بالأجواء المُرافقة للمباراة التي يُريد من خِلالها الأشقاء الدّفاع عن سمعة كرتهم خاصّة بعد المشاركة المُخيّبة للآمال في "شان" المغرب. ومن المعلوم أنّ "الوئام" هو أحد "المُموّنين" للمنتخب المُوريتاني باللاّعبين.

خيارات بن يحيى
ستكون الخيارات المُتاحة لبن يحيى في لقاء "نواق الشطّ" مَحدودة نتيجة الغيابات المُتعدّدة لدواع صحيّة وقانونيّة. ومن المعروف أن البلايلي ومنصر لن يكون بوسعهما الظهور في المسابقة القارية إلاّ خلال الدور القادم. كما أن الفريق لم يَسترجع خدمات مُهاجمه المصاب طه ياسين الخنيسي ويَنسحب الأمر نفسه على الـ"جوكار" أيمن بن محمّد الذي وقع ترسيمه في القائمة الافريقية في انتظار أن يَستعيد كامل مؤهلاته البدنيّة. وفي ظلّ هذه الوضعية الصّعبة سيحاول بن يحيى تجاوز عائق الغيابات والاعتماد على المجموعة الموجودة لتجاوز امتحان "الوئام" في انتظار أن يستعيد الكثير من "أسلحته" المُهمّة انطلاقا من اللقاء المُرتقب أمام النّجم في رادس. وفي ظلّ المُعطيات المذكورة قد يجد بن يحيى ضالته في بن شريفيّة والمشاني والذوادي وشمّام والدربالي لتأمين المنقطة الدفاعيّة على أن يُراهن على "كوليبالي" و"كوم" في الوسط وبن صغير والبدري والجويني في الهجوم ومن خَلفهم بقير الذي سيتكفّل بصناعة اللّعب هذا طبعا بعد أن يكون قد خَضع إلى "عِلاج نفسي" خاصّ بعد أن نجا بأعجوبة من "طِريحة" مُحقّقة في ميدان زويتن من قبل فئة من "الغاضبين" وفي مشهد مرفوض مهما كانت الأسباب. هذا وتَبقى مُشاركة الشعلالي بين الشكّ واليقين في ظلّ الأوجاع التي شَعر بها والتي قد "يَنساها" بسرعة قياسيّة بعد أن حلّ ركب خالد الذي كان وراء اكتشاف هذا "النّجم".

في الانتظار
لم تتّضح بعد الرُؤية بخصوص ملف المُساعدين و"مُستقبل" المنذر كبيّر. وتُشير آخر المعلومات القادمة من الحديقة "ب" أن "مصير" المُعاونين على رأسهم طبعا معين الشعباني ومجدي التراوي أصبح بيد خالد بن يحيى بوصفه صاحب القرار في هذا الموضوع. هذا في الوقت التي وقع فيه تداول اسم مدرب الشبان زياد بن عمارة كمرشّح للعمل مع خالد في الفريق الأوّل. وكان زياد قد قاد مؤخّرا أشبال الجمعية إلى المربّع الذهبي للكأس الدولية التي احتضنتها قطر. أمّا بخصوص "قضيّة" المنذر كبيّر فإن أهل الدار اقترحوا عليه كما أسلفنا الذّكر العودة مُعزّزا مُكرّما إلى منصبه الأول كـ"ماندجار" لكن يبدو أن الرّجل الذي تمّ ابعاده من تدريب فريق الأكابر مازال مُتردّدا بين البقاء والرحيل وفي كلّ الأحوال سَيُحسم هذا الملف في غضون السّاعات القليلة القادمة.

سامي حمّاني
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