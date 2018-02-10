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يوم السبت 10 فيفري 2018
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قضية اللوالب القلبية الفاسدة:رفض الافراج عن الطبيب الموقوف
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القضائي
قضية اللوالب القلبية الفاسدة:رفض الافراج عن الطبيب الموقوف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي رفض «ضمنيا» مطلب الافراج المقدم بحق الطبيب الموقوف على ذمة القضية المعروفة اعلاميا بقضية «اللوالب القلبية الفاسدة» وكان قاضي التحقيق استنطق هذا الاسبوع مجددا الطبيب الموقوف وأجرى مكافحات قانونية بينه وبين عدد من المسؤولين والموظفين بقطاع الصحة كما أذن بإجراء الاختبارات الفنية والطبية اللازمة وتمت مراسلة عدد من الأشخاص الذين خضعوا الى تركيب تلك اللوالب دون علمهم بأنها فاسدة وذلك لسماعهم وفتح المجال أمامهم لتقديم مطالب القيام بالحق الشخصي في انتظار تواصل التحقيقات في هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني والخارجي.

سليم العجرودي
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القضائي
قضية اللوالب القلبية الفاسدة:رفض الافراج عن الطبيب الموقوف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي رفض «ضمنيا» مطلب الافراج المقدم بحق الطبيب الموقوف على ذمة القضية المعروفة اعلاميا بقضية «اللوالب القلبية الفاسدة» وكان قاضي التحقيق استنطق هذا الاسبوع مجددا الطبيب الموقوف وأجرى مكافحات قانونية بينه وبين عدد من المسؤولين والموظفين بقطاع الصحة كما أذن بإجراء الاختبارات الفنية والطبية اللازمة وتمت مراسلة عدد من الأشخاص الذين خضعوا الى تركيب تلك اللوالب دون علمهم بأنها فاسدة وذلك لسماعهم وفتح المجال أمامهم لتقديم مطالب القيام بالحق الشخصي في انتظار تواصل التحقيقات في هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني والخارجي.

سليم العجرودي
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10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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شارك في هجوم بن قردان:20 عاما سجنـــا لعنصر إرهابـــي انضمّ الــــى «داعش» ليبيـــــا
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