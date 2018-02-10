قضية اللوالب القلبية الفاسدة:رفض الافراج عن الطبيب الموقوف

علمت «الشروق» ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي رفض «ضمنيا» مطلب الافراج المقدم بحق الطبيب الموقوف على ذمة القضية المعروفة اعلاميا بقضية «اللوالب القلبية الفاسدة» وكان قاضي التحقيق استنطق هذا الاسبوع مجددا الطبيب الموقوف وأجرى مكافحات قانونية بينه وبين عدد من المسؤولين والموظفين بقطاع الصحة كما أذن بإجراء الاختبارات الفنية والطبية اللازمة وتمت مراسلة عدد من الأشخاص الذين خضعوا الى تركيب تلك اللوالب دون علمهم بأنها فاسدة وذلك لسماعهم وفتح المجال أمامهم لتقديم مطالب القيام بالحق الشخصي في انتظار تواصل التحقيقات في هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني والخارجي.





سليم العجرودي