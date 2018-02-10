أخبار العدالة

* انتظمت يوم الخميس 8 فيفري بمقر المحكمة الإدارية بالعاصمة مراسم أداء يمين القضاة المنتدبين الجدد بالمحكمة الإدارية (فوج 2017-2018 )

* نشر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 126 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإحداث دائرة تجارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس

* صدر الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإحداث محكمة استئناف بالمهدية يشمل مرجع نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالمهدية.

* فتح المجلس الاعلى للقضاء باب الترشح لخطة كاتب عام للمجلس للأعوان العموميين الذين لديهم خبرة في مجال التصرف الإداري والمالي والتصرف في الموارد البشرية والذين تتوفر لديهم شروط التسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية،

* ينظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء في اطار مركز تونس للقضاء والقانون دورة تكوينية حول» التحكيم التجاري الدولي وفق قواعد غرفة التجارة الدولية» وذلك يومي 10 و17 فيفري 2018.

* عقد مجلس إدارة مركز الدراسات والتكوين المستمر بنقابة القضاة جلسة عمل مع الهيئة الوطنية للمحامين بمقرها وذلك للتباحث حول اتفاق الشراكة والتعاون

* ينظم مركز الدراسات والبحوث والتوثيق للمحامين دورة تدريبية حول «اليات حماية التجارة» وذلك يومي 16 و17 فيفري 2018 بمدينة الحمامات

* تحيي الهيئة الوطنية للمحامين اربعينية فقيدة المحاماة التونسية الاستاذة فتحية البكوش البحري وذلك يوم الجمعة 16 فيفري 2018 بدار المحامي بباب بنات.