أخبار العدالة

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23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
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23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
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22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
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22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
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21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
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21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
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21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
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20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
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20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
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20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
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20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
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20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
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19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
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19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
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19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
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19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
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19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
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18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
* انتظمت يوم الخميس 8 فيفري بمقر المحكمة الإدارية بالعاصمة مراسم أداء يمين القضاة المنتدبين الجدد بالمحكمة الإدارية (فوج 2017-2018 )
* نشر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 126 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإحداث دائرة تجارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس
* صدر الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإحداث محكمة استئناف بالمهدية يشمل مرجع نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالمهدية.
* فتح المجلس الاعلى للقضاء باب الترشح لخطة كاتب عام للمجلس للأعوان العموميين الذين لديهم خبرة في مجال التصرف الإداري والمالي والتصرف في الموارد البشرية والذين تتوفر لديهم شروط التسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية،
* ينظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء في اطار مركز تونس للقضاء والقانون دورة تكوينية حول» التحكيم التجاري الدولي وفق قواعد غرفة التجارة الدولية» وذلك يومي 10 و17 فيفري 2018.
* عقد مجلس إدارة مركز الدراسات والتكوين المستمر بنقابة القضاة جلسة عمل مع الهيئة الوطنية للمحامين بمقرها وذلك للتباحث حول اتفاق الشراكة والتعاون
* ينظم مركز الدراسات والبحوث والتوثيق للمحامين دورة تدريبية حول «اليات حماية التجارة» وذلك يومي 16 و17 فيفري 2018 بمدينة الحمامات
* تحيي الهيئة الوطنية للمحامين اربعينية فقيدة المحاماة التونسية الاستاذة فتحية البكوش البحري وذلك يوم الجمعة 16 فيفري 2018 بدار المحامي بباب بنات.
* انتظمت يوم الخميس 8 فيفري بمقر المحكمة الإدارية بالعاصمة مراسم أداء يمين القضاة المنتدبين الجدد بالمحكمة الإدارية (فوج 2017-2018 )
* نشر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 126 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإحداث دائرة تجارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس
* صدر الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2018 مؤرخ في 2 فيفري 2018 يتعلق بإحداث محكمة استئناف بالمهدية يشمل مرجع نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالمهدية.
* فتح المجلس الاعلى للقضاء باب الترشح لخطة كاتب عام للمجلس للأعوان العموميين الذين لديهم خبرة في مجال التصرف الإداري والمالي والتصرف في الموارد البشرية والذين تتوفر لديهم شروط التسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية،
* ينظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء في اطار مركز تونس للقضاء والقانون دورة تكوينية حول» التحكيم التجاري الدولي وفق قواعد غرفة التجارة الدولية» وذلك يومي 10 و17 فيفري 2018.
* عقد مجلس إدارة مركز الدراسات والتكوين المستمر بنقابة القضاة جلسة عمل مع الهيئة الوطنية للمحامين بمقرها وذلك للتباحث حول اتفاق الشراكة والتعاون
* ينظم مركز الدراسات والبحوث والتوثيق للمحامين دورة تدريبية حول «اليات حماية التجارة» وذلك يومي 16 و17 فيفري 2018 بمدينة الحمامات
* تحيي الهيئة الوطنية للمحامين اربعينية فقيدة المحاماة التونسية الاستاذة فتحية البكوش البحري وذلك يوم الجمعة 16 فيفري 2018 بدار المحامي بباب بنات.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018