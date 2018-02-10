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يوم السبت 10 فيفري 2018
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أشار إليها طارق والكنزاري .. من يُريد تَعكير الأجواء في مُحيط الترجي؟
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كرة القدم
أشار إليها طارق والكنزاري .. من يُريد تَعكير الأجواء في مُحيط الترجي؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

شَهد محيط الترجي الرياضي خلال الموسم الحالي تَوتّرات كبيرة وتَجاوزات خطيرة يُمكن اختزالها في الصّراعات المُتواصلة بين "المجموعات" والجهات الأمنية علاوة على تَفاقم ظاهرة "الهجومات" الشّرسة على المدرّبين واللاّعبين مثل فوزي البنزرتي ومعز بن شريفيّة وأخيرا سعد بقير. ولئن يَعتقد البعض أن هذه التصرّفات المُتشنّجة "تلقائية" ومَردّها عدم تفهّم الأمن لمطالب "المجموعات" وفشل الجمعية في الارتقاء بنتائجها ومردودها إلى المستوى المأمول فإنّ عدة وجوه ترجية تَجزم بأن "يدا خفيّة" تتحرّك من خلف الستار لتعكير الأجواء و"توريط" الفريق في مشاكل جانبيّة ستؤثّر حتما في مسيرته وستربكُ دون أدنى شكّ عمل إطاراته الفنيّة. وكان "الامبراطور" طارق ذياب قد نبّه إلى خطورة هذه التحرّكات التي يَعمل أصحابها من وجهة نظره ضدّ مصلحة النادي ورئيسه حمدي المدب. وقد تبنّى المدرّب واللاعب السابق للجمعيّة ماهر الكنزاري مَوقفا مُشابها عندما قال بالحرف الواحد في إحدى حصص "الأحد الرياضي" إنّ الأطراف التي تُحدث الهرج والمرج شبه معلومة لدى "المكشخين". والثّابت أن الانفلاتات التي عاشها بطل تونس والعرب خلال الأشهر الأخيرة من شأنها أن تَضرب استقرار النادي الذي يأمل أنصاره "الحقيقيون" أن يكون قدوم خالد بن يحيى دافعا قويا للإلتفاف حول الجمعيّة وغَلق الباب في وجه "المُشوّشين" الذين لم يُعد لديهم أيّ عذر لشنّ "الحملات الفايسبوكيّة" والهجومات "الميدانيّة" على أبناء النادي.

حمّاني
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كرة القدم
أشار إليها طارق والكنزاري .. من يُريد تَعكير الأجواء في مُحيط الترجي؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

شَهد محيط الترجي الرياضي خلال الموسم الحالي تَوتّرات كبيرة وتَجاوزات خطيرة يُمكن اختزالها في الصّراعات المُتواصلة بين "المجموعات" والجهات الأمنية علاوة على تَفاقم ظاهرة "الهجومات" الشّرسة على المدرّبين واللاّعبين مثل فوزي البنزرتي ومعز بن شريفيّة وأخيرا سعد بقير. ولئن يَعتقد البعض أن هذه التصرّفات المُتشنّجة "تلقائية" ومَردّها عدم تفهّم الأمن لمطالب "المجموعات" وفشل الجمعية في الارتقاء بنتائجها ومردودها إلى المستوى المأمول فإنّ عدة وجوه ترجية تَجزم بأن "يدا خفيّة" تتحرّك من خلف الستار لتعكير الأجواء و"توريط" الفريق في مشاكل جانبيّة ستؤثّر حتما في مسيرته وستربكُ دون أدنى شكّ عمل إطاراته الفنيّة. وكان "الامبراطور" طارق ذياب قد نبّه إلى خطورة هذه التحرّكات التي يَعمل أصحابها من وجهة نظره ضدّ مصلحة النادي ورئيسه حمدي المدب. وقد تبنّى المدرّب واللاعب السابق للجمعيّة ماهر الكنزاري مَوقفا مُشابها عندما قال بالحرف الواحد في إحدى حصص "الأحد الرياضي" إنّ الأطراف التي تُحدث الهرج والمرج شبه معلومة لدى "المكشخين". والثّابت أن الانفلاتات التي عاشها بطل تونس والعرب خلال الأشهر الأخيرة من شأنها أن تَضرب استقرار النادي الذي يأمل أنصاره "الحقيقيون" أن يكون قدوم خالد بن يحيى دافعا قويا للإلتفاف حول الجمعيّة وغَلق الباب في وجه "المُشوّشين" الذين لم يُعد لديهم أيّ عذر لشنّ "الحملات الفايسبوكيّة" والهجومات "الميدانيّة" على أبناء النادي.

حمّاني
تقرؤون أيضا
ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018 السّاعة 22:08
هز فريق ريال مدريد شباك ضيفه ريال سوسييداد بهدف سريع، في المباراة بينهما اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو...
المزيد >>
بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018 السّاعة 21:32
انتهت مباراة "الدربي" في البطولة المغربية لكرة القدم التي جمعت بعد ظهر اليوم السبت على أرضية ملعب المركب...
المزيد >>
كأسا إفريقيا.. فسحة للترجي للاطمئنان و«مَهرجان» في بن قردان
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
خَيّبت الأندية التونسيّة المُشاركة في المُسابقات
المزيد >>
الرّابطة الأولى .. الصفاقسي لاحياء الأمل و المنستيري في امتحان القيروان
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
دَخلت البطولة في مُنعطف حاسم ما يَجعل أندية القمّة والقاع «تُقاوم»
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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