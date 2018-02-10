أشار إليها طارق والكنزاري .. من يُريد تَعكير الأجواء في مُحيط الترجي؟

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شَهد محيط الترجي الرياضي خلال الموسم الحالي تَوتّرات كبيرة وتَجاوزات خطيرة يُمكن اختزالها في الصّراعات المُتواصلة بين "المجموعات" والجهات الأمنية علاوة على تَفاقم ظاهرة "الهجومات" الشّرسة على المدرّبين واللاّعبين مثل فوزي البنزرتي ومعز بن شريفيّة وأخيرا سعد بقير. ولئن يَعتقد البعض أن هذه التصرّفات المُتشنّجة "تلقائية" ومَردّها عدم تفهّم الأمن لمطالب "المجموعات" وفشل الجمعية في الارتقاء بنتائجها ومردودها إلى المستوى المأمول فإنّ عدة وجوه ترجية تَجزم بأن "يدا خفيّة" تتحرّك من خلف الستار لتعكير الأجواء و"توريط" الفريق في مشاكل جانبيّة ستؤثّر حتما في مسيرته وستربكُ دون أدنى شكّ عمل إطاراته الفنيّة. وكان "الامبراطور" طارق ذياب قد نبّه إلى خطورة هذه التحرّكات التي يَعمل أصحابها من وجهة نظره ضدّ مصلحة النادي ورئيسه حمدي المدب. وقد تبنّى المدرّب واللاعب السابق للجمعيّة ماهر الكنزاري مَوقفا مُشابها عندما قال بالحرف الواحد في إحدى حصص "الأحد الرياضي" إنّ الأطراف التي تُحدث الهرج والمرج شبه معلومة لدى "المكشخين". والثّابت أن الانفلاتات التي عاشها بطل تونس والعرب خلال الأشهر الأخيرة من شأنها أن تَضرب استقرار النادي الذي يأمل أنصاره "الحقيقيون" أن يكون قدوم خالد بن يحيى دافعا قويا للإلتفاف حول الجمعيّة وغَلق الباب في وجه "المُشوّشين" الذين لم يُعد لديهم أيّ عذر لشنّ "الحملات الفايسبوكيّة" والهجومات "الميدانيّة" على أبناء النادي.
شَهد محيط الترجي الرياضي خلال الموسم الحالي تَوتّرات كبيرة وتَجاوزات خطيرة يُمكن اختزالها في الصّراعات المُتواصلة بين "المجموعات" والجهات الأمنية علاوة على تَفاقم ظاهرة "الهجومات" الشّرسة على المدرّبين واللاّعبين مثل فوزي البنزرتي ومعز بن شريفيّة وأخيرا سعد بقير. ولئن يَعتقد البعض أن هذه التصرّفات المُتشنّجة "تلقائية" ومَردّها عدم تفهّم الأمن لمطالب "المجموعات" وفشل الجمعية في الارتقاء بنتائجها ومردودها إلى المستوى المأمول فإنّ عدة وجوه ترجية تَجزم بأن "يدا خفيّة" تتحرّك من خلف الستار لتعكير الأجواء و"توريط" الفريق في مشاكل جانبيّة ستؤثّر حتما في مسيرته وستربكُ دون أدنى شكّ عمل إطاراته الفنيّة. وكان "الامبراطور" طارق ذياب قد نبّه إلى خطورة هذه التحرّكات التي يَعمل أصحابها من وجهة نظره ضدّ مصلحة النادي ورئيسه حمدي المدب. وقد تبنّى المدرّب واللاعب السابق للجمعيّة ماهر الكنزاري مَوقفا مُشابها عندما قال بالحرف الواحد في إحدى حصص "الأحد الرياضي" إنّ الأطراف التي تُحدث الهرج والمرج شبه معلومة لدى "المكشخين". والثّابت أن الانفلاتات التي عاشها بطل تونس والعرب خلال الأشهر الأخيرة من شأنها أن تَضرب استقرار النادي الذي يأمل أنصاره "الحقيقيون" أن يكون قدوم خالد بن يحيى دافعا قويا للإلتفاف حول الجمعيّة وغَلق الباب في وجه "المُشوّشين" الذين لم يُعد لديهم أيّ عذر لشنّ "الحملات الفايسبوكيّة" والهجومات "الميدانيّة" على أبناء النادي.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018