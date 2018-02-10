مصادر أمنية لــ «الشروق»:إرهابيون جزائريون فرّوا من الجبال بعد اختراقهم

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تونس (الشروق)
أكدت مصادر أمنية موثوقة لـ«الشروق» أن عشرات العناصر الإرهابيين من حاملي الجنسية الجزائرية فرّوا من المناطق الجبلية في تونس بتعليمات من قياداتهم بعد نجاح الأجهزة الأمنية التونسية في اختراقهم وتوجيه ضربات قاصمة لهم.
وحسب ذات المصادر فإن تغيير المؤسسة الأمنية مؤخرا من «تكتيكها» في التعامل مع الجماعات الإرهابية المتحصّنة منذ أعوام بالمناطق الجبلية الحدودية ساهم بحرفية عالية في اختراق تلك الجماعات وأبرز قياداتها مما ساهم بصفة فعّالة في الإطاحة بهم، وقتل عدد منه وإيقاف آخرين وتفكيك تلك الجماعات بصفة كبيرة وإضعافها.
وفي ذات الإطار فإن مصادر «الشروق» أكدت قيادات إرهابية بارزة جزائرية أعطت تعليماتها لما بقي من منظوريها المتحصّنين بالمناطق الجبلية في القصرين والكاف وجندوبة بضرورة مغادرتها فورا والذهاب الى مناطق أخرى سواء في الجزائر أو ليبيا خشية الإيقاع بهم من طرف الأجهزة الأمنية التونسية التي أشادت عدة تقارير دولية بالنقلة النوعية في أدائها في مكافحة الإرهاب انطلاقا من شهر نوفمبر الماضي.
تونس (الشروق)
أكدت مصادر أمنية موثوقة لـ«الشروق» أن عشرات العناصر الإرهابيين من حاملي الجنسية الجزائرية فرّوا من المناطق الجبلية في تونس بتعليمات من قياداتهم بعد نجاح الأجهزة الأمنية التونسية في اختراقهم وتوجيه ضربات قاصمة لهم.
وحسب ذات المصادر فإن تغيير المؤسسة الأمنية مؤخرا من «تكتيكها» في التعامل مع الجماعات الإرهابية المتحصّنة منذ أعوام بالمناطق الجبلية الحدودية ساهم بحرفية عالية في اختراق تلك الجماعات وأبرز قياداتها مما ساهم بصفة فعّالة في الإطاحة بهم، وقتل عدد منه وإيقاف آخرين وتفكيك تلك الجماعات بصفة كبيرة وإضعافها.
وفي ذات الإطار فإن مصادر «الشروق» أكدت قيادات إرهابية بارزة جزائرية أعطت تعليماتها لما بقي من منظوريها المتحصّنين بالمناطق الجبلية في القصرين والكاف وجندوبة بضرورة مغادرتها فورا والذهاب الى مناطق أخرى سواء في الجزائر أو ليبيا خشية الإيقاع بهم من طرف الأجهزة الأمنية التونسية التي أشادت عدة تقارير دولية بالنقلة النوعية في أدائها في مكافحة الإرهاب انطلاقا من شهر نوفمبر الماضي.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018