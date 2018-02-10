مصادر أمنية لــ «الشروق»:إرهابيون جزائريون فرّوا من الجبال بعد اختراقهم

تونس (الشروق)

أكدت مصادر أمنية موثوقة لـ«الشروق» أن عشرات العناصر الإرهابيين من حاملي الجنسية الجزائرية فرّوا من المناطق الجبلية في تونس بتعليمات من قياداتهم بعد نجاح الأجهزة الأمنية التونسية في اختراقهم وتوجيه ضربات قاصمة لهم.

وحسب ذات المصادر فإن تغيير المؤسسة الأمنية مؤخرا من «تكتيكها» في التعامل مع الجماعات الإرهابية المتحصّنة منذ أعوام بالمناطق الجبلية الحدودية ساهم بحرفية عالية في اختراق تلك الجماعات وأبرز قياداتها مما ساهم بصفة فعّالة في الإطاحة بهم، وقتل عدد منه وإيقاف آخرين وتفكيك تلك الجماعات بصفة كبيرة وإضعافها.

وفي ذات الإطار فإن مصادر «الشروق» أكدت قيادات إرهابية بارزة جزائرية أعطت تعليماتها لما بقي من منظوريها المتحصّنين بالمناطق الجبلية في القصرين والكاف وجندوبة بضرورة مغادرتها فورا والذهاب الى مناطق أخرى سواء في الجزائر أو ليبيا خشية الإيقاع بهم من طرف الأجهزة الأمنية التونسية التي أشادت عدة تقارير دولية بالنقلة النوعية في أدائها في مكافحة الإرهاب انطلاقا من شهر نوفمبر الماضي.





سليم العجرودي