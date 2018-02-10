حي الزهور:إيقاف لصّ تورّط في السطو على صكوك بـ 150 مليونا

تونس (الشروق)

نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي في الإطاحة بشاب تورّط في السطو على محل بيع مواد غذائية بالجملة استولى من داخله على بضائع قيمتها 20 ألف دينار وصكوك فاقت قيمتها 150 مليونا.

ويُستفاد من التحقيقات المجراة أن صاحب محلّ لبيع المواد الغذائية بالجملة كائن بجهة حي الزهور غرب العاصمة، أعلم أعوان الأمن بتعرّض محله التجاري الى الخلع ليلا والاستيلاء من داخله على كمية هامة من البضائع والمواد الغذائية مقدّرا قيمتها بحوالي 20 ألف دينار. كما افتقد من داخل المحل صكوكا بنكية على ملكه وملك عدد من حرفائه تناهز قيمتها المالية المائة وخمسين ألف دينار.

وتعهد أعوان الشرطة العدلية بالسيجومي بالبحث في ملابسات عملية السطو. وبعد معاينة مداخل المحل ورفع البصمات كشفوا عن تحرياتهم. وحصروا الشبهة في أحد الشبان القاطنين بالجهة. وبمداهمة المنزل الذي يقطن به عثر بداخله على جزء هام من البضائع المستولى عليها. كما تمّ حجز كامل الصكوك البنكية المسروقة وإعادتها الى المتضرّر فيما تقرّر الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.

س . ع