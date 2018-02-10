المسابقة العالمية عدد 37 يوم السبت 10 فيفري 2018... أفضلية واضحة للضيوف في أنقلترا واسبانيا

نابولي ـ لازيو: 1

حقق نابولي في الجولة الماضية انتصاره السابع على التوالي ولم ينهزم خلال 23 جولة الاخيرة الاّ في مناسبة وحيدة كانت امام جوفنتوس، نابولي قادر على الفوز في هذا اللقاء خاصة وان منافسه لازيو ليس في افضل حالاته حيث تكبّد في الجولة الفارطة الهزيمة الثانية على التوالي .

تورينو ـ اودينيزي: 1 ـ X

يحتل تورينو واودينيزي نفس المرتبة لكن مع ذلك تبدو نتائج تورينو افضل في الخمس جولات الاخيرة، هي مباراة فكّ الارتباط والحظوظ متساوية لكن الافضلية تبدو اوضح لأصحاب الميدان والجمهور.

ساسولو ـ كالياري: 1 ـ X

لم ينتصر ساسولو في الخمس جولات الاخيرة (تعادلان و3 هزائم) في حين حقق كالياري الفوز في اللقاء الماضي، مباراة متكافئة لكن قد يخدم عامل الميدان والجمهور مصلحة ساسولو ويظل التعادل في كل الحالات فرضية ممكنة.

كييفو فيرونا ـ جنوة: 2 ـ X

يعاني كييفو فيرونا من ضعف النتائج حيث لم ينتصر في أي مباراة خلال 9 جولات الاخيرة (تعادلين و7 هزائم) في المقابل تبدو جنوة افضل حيث حققت فوزا مهما في الجولة الماضية امام لازيو ولم تنهزم الاّ في مناسبتين فقط خلال 7 جولات الاخيرة.

ساوثهامبتن ـ ليفربول: 2 ـ X

تبدو الفوارق واضحة على مستوى النتائج والترتيب بين ليفربول صاحب المركز الثالث وساوثهامبتن الذي لم يفز في 6 مباريات الاخيرة التي خاضها على ميدانه وحتى انتصار الجولة الماضية جاء بعد 12 جولة كاملة، فوز ليفربول او التعادل.

نيوكاسل ـ مانشستر يونايتد: 2

لم يفز نيوكاسل في 8 مباريات الاخيرة التي خاضها على ميدانه والاكيد أنّه سيجد صعوبة في تدارك ذلك خاصة وهو يواجه صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد.

هيدرسفيليد ـ بورنموث: 2

انقاد هيدرسفيليد في الجولة الماضية الى الهزيمة الخامسة على التوالي ولم يفز في اي مباراة خلال 8 جولات الاخيرة على عكس بورنموث الذي تحسّنت نتائجه ولم ينهزم في 6 جولات الاخيرة (تعادلان و4 انتصارات)، فوز بورنموث أو التعادل هي الفرضية الاقوى.

وستهام ـ واتفورد: 2 ـ 1

مؤكّد أن فوز واتفورد في اللقاء الماضي امام تشيلسي سيرفع من معنويات الفريق في اتجاه تحقيق نتيجة ايجابية اخرى لكن لا يبدو انه سيكون في مهمّة سهلة خاصة وان منافسه وستهام سيحتاج بدوره للانتصار وهو ما سيجعل حظوظ الفريقين متساوية.

ستوك سيتي ـ برايتون: 1 ـ X

5 هزائم وتعادلان هي حصيلة فريق برايتون خلال 7 تنقلات الاخيرة في المقابل حقق ستوك سيتي 3 انتصارات وانقاد الى ثلاث هزائم مع تعادل وحيد خلال 7 مباريات الاخيرة على ميدانه، معطيات وارقام قد تجعل اصحاب الارض هم الاقرب للفوز رغم ان التعادل يظل فرضية ممكنة.

ايفرتون ـ كريستال بالاس: 1 ـ X

انهزم كريستال بالاس في مباراة وحيدة مقابل انتصارين و4 تعادلات خلال 7 تنقلات الاخيرة خارج ميدانه في المقابل يبدو ايفرتون فريقا صعبا على ميدانه حيث حقق 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة فقط خلال 8 جولات الاخيرة ،مباراة تبدو فيها الافضلية لاصحاب الارض.

اشبيليا ـ جيرونا: 2 ـ X

انقاد اشبيليا الى 5 هزائم (منها 3 هزائم متتالية) وانتصار وحيد خلال 8 جولات الاخيرة في المقابل حققت جيرونا 4 انتصارات وتعادلين وانقادت لهزيمتين فقط خلال 8 جولات الفارطة، ارقام تؤكّد افضلية الضيوف وترفع من حظوظهم في الفوز أو العودة بالتعادل على الاقل.

مالقا ـ اتلتيكو مدريد: 2

اختلاف كبير في موازين القوى بين اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني ومالقا التي تحتل المركز الاخير، مباراة تبدو فيها حظوظ الفوز وافرة بالنسبة للمدريديين.

ليغانيس ـ ايبار: 2 ـ X

اكّد ايبار انه من الفرق المحترمة والقادرة على الفوز امام اصعب الفرق هذا الموسم، والاكيد ان المرتبة التي يحتلها والنتائج الايجابية التي حققها الى حد الآن ستضاعف من حظوظ فوزه أو على الاقل العودة الى قواعده بالتعادل.

اعداد: عبد الوهاب بلحاج