شارك في هجوم بن قردان:20 عاما سجنـــا لعنصر إرهابـــي انضمّ الــــى «داعش» ليبيـــــا

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تونس ـ الشروق:
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عشرين عاما في حق عنصر إرهابي شارك في الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان في مارس 2016.
ويستفاد من أوراق ملف القضية أن العنصر الإرهابي المذكور تم إيقافه سنة 2013 إثر مشاركته في خيمات دعوية كانت تدعو الى ما تعتبره «جهادا» في سوريا. لكن سرعان ما أخلي سبيله ليواصل أنشطته التكفيرية. ثم نجح سنة 2015 في التسلل الى ليبيا. حيث انضمّ هناك الى معسكرات تدريب تابعة لتنظيم «داعش».
وبعد فترة تلقى تعليمات من قيادات التنظيم الإرهابي للمشاركة في الهجوم الارهابي الذي استهدف في شهر مارس 2016 مدينة بن قردان بولاية مدنين. وتم إيقافه بعد أسابيع من الهجوم المذكور بعد تحصّنه بالفرار بولاية تطاوين.
ولدى مثوله أول أمس أمام هيئة المحكمة عاود المتهم اعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية وقلم التحقيق. وبعد المفاوضة القانونية صدر في حقه حكم بالسجن مدّة عشرين عاما، من أجل ثبوت انضمامه الى تنظيم «داعش» في ليبيا في انتظار مقاضاته خلال الأسابيع القادمة بخصوص المشاركة في الهجوم الإرهابي على بن قردان.
تونس ـ الشروق:
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عشرين عاما في حق عنصر إرهابي شارك في الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان في مارس 2016.
ويستفاد من أوراق ملف القضية أن العنصر الإرهابي المذكور تم إيقافه سنة 2013 إثر مشاركته في خيمات دعوية كانت تدعو الى ما تعتبره «جهادا» في سوريا. لكن سرعان ما أخلي سبيله ليواصل أنشطته التكفيرية. ثم نجح سنة 2015 في التسلل الى ليبيا. حيث انضمّ هناك الى معسكرات تدريب تابعة لتنظيم «داعش».
وبعد فترة تلقى تعليمات من قيادات التنظيم الإرهابي للمشاركة في الهجوم الارهابي الذي استهدف في شهر مارس 2016 مدينة بن قردان بولاية مدنين. وتم إيقافه بعد أسابيع من الهجوم المذكور بعد تحصّنه بالفرار بولاية تطاوين.
ولدى مثوله أول أمس أمام هيئة المحكمة عاود المتهم اعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية وقلم التحقيق. وبعد المفاوضة القانونية صدر في حقه حكم بالسجن مدّة عشرين عاما، من أجل ثبوت انضمامه الى تنظيم «داعش» في ليبيا في انتظار مقاضاته خلال الأسابيع القادمة بخصوص المشاركة في الهجوم الإرهابي على بن قردان.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018