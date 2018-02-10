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يوم السبت 10 فيفري 2018
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شارك في هجوم بن قردان:20 عاما سجنـــا لعنصر إرهابـــي انضمّ الــــى «داعش» ليبيـــــا
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القضائي
شارك في هجوم بن قردان:20 عاما سجنـــا لعنصر إرهابـــي انضمّ الــــى «داعش» ليبيـــــا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عشرين عاما في حق عنصر إرهابي شارك في الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان في مارس 2016.
ويستفاد من أوراق ملف القضية أن العنصر الإرهابي المذكور تم إيقافه سنة 2013 إثر مشاركته في خيمات دعوية كانت تدعو الى ما تعتبره «جهادا» في سوريا. لكن سرعان ما أخلي سبيله ليواصل أنشطته التكفيرية. ثم نجح سنة 2015 في التسلل الى ليبيا. حيث انضمّ هناك الى معسكرات تدريب تابعة لتنظيم «داعش».
وبعد فترة تلقى تعليمات من قيادات التنظيم الإرهابي للمشاركة في الهجوم الارهابي الذي استهدف في شهر مارس 2016 مدينة بن قردان بولاية مدنين. وتم إيقافه بعد أسابيع من الهجوم المذكور بعد تحصّنه بالفرار بولاية تطاوين.
ولدى مثوله أول أمس أمام هيئة المحكمة عاود المتهم اعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية وقلم التحقيق. وبعد المفاوضة القانونية صدر في حقه حكم بالسجن مدّة عشرين عاما، من أجل ثبوت انضمامه الى تنظيم «داعش» في ليبيا في انتظار مقاضاته خلال الأسابيع القادمة بخصوص المشاركة في الهجوم الإرهابي على بن قردان.

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شارك في هجوم بن قردان:20 عاما سجنـــا لعنصر إرهابـــي انضمّ الــــى «داعش» ليبيـــــا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تونس ـ الشروق:

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عشرين عاما في حق عنصر إرهابي شارك في الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان في مارس 2016.
ويستفاد من أوراق ملف القضية أن العنصر الإرهابي المذكور تم إيقافه سنة 2013 إثر مشاركته في خيمات دعوية كانت تدعو الى ما تعتبره «جهادا» في سوريا. لكن سرعان ما أخلي سبيله ليواصل أنشطته التكفيرية. ثم نجح سنة 2015 في التسلل الى ليبيا. حيث انضمّ هناك الى معسكرات تدريب تابعة لتنظيم «داعش».
وبعد فترة تلقى تعليمات من قيادات التنظيم الإرهابي للمشاركة في الهجوم الارهابي الذي استهدف في شهر مارس 2016 مدينة بن قردان بولاية مدنين. وتم إيقافه بعد أسابيع من الهجوم المذكور بعد تحصّنه بالفرار بولاية تطاوين.
ولدى مثوله أول أمس أمام هيئة المحكمة عاود المتهم اعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية وقلم التحقيق. وبعد المفاوضة القانونية صدر في حقه حكم بالسجن مدّة عشرين عاما، من أجل ثبوت انضمامه الى تنظيم «داعش» في ليبيا في انتظار مقاضاته خلال الأسابيع القادمة بخصوص المشاركة في الهجوم الإرهابي على بن قردان.

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شارك في هجوم بن قردان:20 عاما سجنـــا لعنصر إرهابـــي انضمّ الــــى «داعش» ليبيـــــا
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