نابـــــــــــل:حملة أمنية تسفر عن القبض على 16 مفتشا عنهم وتحريــر 78 مخالفـــة ماليـــــة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
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نابـــــــــــل:حملة أمنية تسفر عن القبض على 16 مفتشا عنهم وتحريــر 78 مخالفـــة ماليـــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018
مكتب نابل- الشروق
تمكن أعوان إقليم الحرس الوطني بنابل خلال حملة أمنية من إلقاء القبض على 16 شخصا مفتشا عنهم لدى العدالة من أجل قضايا حق عام وتحرير 78 مخالفة مالية ومحاضر مرورية مختلفة وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ"الشروق" .
سناء بنساسي
ردّ من محامي شركة «فرست»
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نابـــــــــــل:حملة أمنية تسفر عن القبض على 16 مفتشا عنهم وتحريــر 78 مخالفـــة ماليـــــة
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان إقليم الحرس الوطني بنابل خلال حملة أمنية من إلقاء القبض على 16 شخصا مفتشا عنهم لدى العدالة من أجل...المزيد >>
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نابـــــــــــل:حملة أمنية تسفر عن القبض على 16 مفتشا عنهم وتحريــر 78 مخالفـــة ماليـــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018
مكتب نابل- الشروق
تمكن أعوان إقليم الحرس الوطني بنابل خلال حملة أمنية من إلقاء القبض على 16 شخصا مفتشا عنهم لدى العدالة من أجل قضايا حق عام وتحرير 78 مخالفة مالية ومحاضر مرورية مختلفة وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ"الشروق" .
سناء بنساسي
ردّ من محامي شركة «فرست»
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تبعا للبيان الوارد بالموضوع هذا ردّ منوبي السيد محمد وليد قيس عزوز وكيل شركة فرست لتذاكر الطعام:المزيد >>
نابـــــــــــل:حملة أمنية تسفر عن القبض على 16 مفتشا عنهم وتحريــر 78 مخالفـــة ماليـــــة
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تمكن أعوان إقليم الحرس الوطني بنابل خلال حملة أمنية من إلقاء القبض على 16 شخصا مفتشا عنهم لدى العدالة من أجل...المزيد >>
شارك في هجوم بن قردان:20 عاما سجنـــا لعنصر إرهابـــي انضمّ الــــى «داعش» ليبيـــــا
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عشرين عاما في...المزيد >>
حي الزهور:إيقاف لصّ تورّط في السطو على صكوك بـ 150 مليونا
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي في الإطاحة بشاب تورّط في السطو على محل بيع مواد غذائية بالجملة...المزيد >>
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
سفيان الأسودكلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....المزيد >>
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