نابـــــــــــل:حملة أمنية تسفر عن القبض على 16 مفتشا عنهم وتحريــر 78 مخالفـــة ماليـــــة

مكتب نابل- الشروق

تمكن أعوان إقليم الحرس الوطني بنابل خلال حملة أمنية من إلقاء القبض على 16 شخصا مفتشا عنهم لدى العدالة من أجل قضايا حق عام وتحرير 78 مخالفة مالية ومحاضر مرورية مختلفة وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ"الشروق" .





سناء بنساسي