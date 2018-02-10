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يوم السبت 10 فيفري 2018
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أخبار الاتحاد المنستيري.. عـــــــــودة جماعيــــة ووقفــــة احتجاجيـــة
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كرة القدم
أخبار الاتحاد المنستيري.. عـــــــــودة جماعيــــة ووقفــــة احتجاجيـــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

يجري الاتحاد الرياضي المنستيري ظهر اليوم لقاء الجولة الخامسة من إياب الرابطة المحترفة الأولى وذلك أمام شبيبة القيروان الذي يمر بظروف صعبة بعد هزيمته الثقيلة أمام النادي الإفريقي وانسحابه من الكاس. الاتحاد الذي مثل مفاجأة الموسم سيحرص على استغلال العامل النفسي للمنافس وسيحاول الخروج بنقاط الفوز لتعزيز رصيده من النقاط وتثبيت مكانه ضمن كوكبة الطليعة.
عودة تسعة لاعبين
تسجل تشكيلة الاتحاد المنستيري في لقاء اليوم عودة ثمانية لاعبين كانوا قد تغيبوا عن لقاء الكأس أمام هلال اكودة... هؤلاء اللاعبون هم مكرم البديري ووليد الهيشري وفهمي بن رمضان وفؤاد التيمومي ومجدي المصراتي ورفيق كابو وتيجاني انان وساجاس ومقابل هذه العودة الجماعية سيتواصل غياب المهاجم قبالا الذي لم يشف بعد من إصابته.
الهجوم بين انان والسوسي
من المنتظر أن يعول المدرب اسكندر القصري أمام شبيبة القيروان على اللاعب تيجاني انان في الهجوم وذلك منذ البداية على أن يأخذ مكانه في الشوط الثاني زياد السوسي ويبدو انه وبعد خروج هشام السيفي لم يعد أمام المدرب اختيارات كثيرة في ما يتعلق بمركز قلب الهجوم الذي سيقتصر على هذين اللاعبين حتى نهاية الموسم.
لا مكان للشبان
بالرغم من مشاركتهم في لقاء الكأس وتقديم مردود طيب وكسبهم لورقة الترشح إلى الدور المقبل وعودتهم في النتيجة بعد تأخرهم بهدفين فان اللاعبين الشبان على غرار مزهود والمجبري وخليل الصكلي لن يتم تشريكهم في لقاء اليوم على أن يبقوا على ذمة المدرب الذي سيختار الفرصة المناسبة لإعطائهم فرصة المشاركة في لقاءات البطولة.
الجمهور يحتج
نفذ أحباء الاتحاد المنستيري صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للتنديد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي باستغلال قاعة مزالي في الانتخابات البلدية. أحباء الاتحاد قالوا أن فريقهم لكرة السلة سيشارك في مرحلة التتويج وهو مراهن جدي على البطولة ولن يلعب في غير قاعته في إشارة إلى انه يتوجب على المسؤولين إبقاء قاعة مزالي على ذمة ناديهم والبحث عن قاعة أخرى.
التشكيلة المحتملة
من المنتظر أن يعول المدرب اسكندر القصري في لقاء اليوم أمام الشبيبة القيروانية على التشكيلة التالية: مكرم البديري – زياد المشموم – فؤاد التيمومي – وليد الهيشري – حسام السديري – أمير الصباحي – حمزة حدة – مجدي المصراتي – رفيق كابو – حسن المسعدي ـ تيجاني انان.

المهدي خليفة
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كرة القدم
أخبار الاتحاد المنستيري.. عـــــــــودة جماعيــــة ووقفــــة احتجاجيـــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

يجري الاتحاد الرياضي المنستيري ظهر اليوم لقاء الجولة الخامسة من إياب الرابطة المحترفة الأولى وذلك أمام شبيبة القيروان الذي يمر بظروف صعبة بعد هزيمته الثقيلة أمام النادي الإفريقي وانسحابه من الكاس. الاتحاد الذي مثل مفاجأة الموسم سيحرص على استغلال العامل النفسي للمنافس وسيحاول الخروج بنقاط الفوز لتعزيز رصيده من النقاط وتثبيت مكانه ضمن كوكبة الطليعة.
عودة تسعة لاعبين
تسجل تشكيلة الاتحاد المنستيري في لقاء اليوم عودة ثمانية لاعبين كانوا قد تغيبوا عن لقاء الكأس أمام هلال اكودة... هؤلاء اللاعبون هم مكرم البديري ووليد الهيشري وفهمي بن رمضان وفؤاد التيمومي ومجدي المصراتي ورفيق كابو وتيجاني انان وساجاس ومقابل هذه العودة الجماعية سيتواصل غياب المهاجم قبالا الذي لم يشف بعد من إصابته.
الهجوم بين انان والسوسي
من المنتظر أن يعول المدرب اسكندر القصري أمام شبيبة القيروان على اللاعب تيجاني انان في الهجوم وذلك منذ البداية على أن يأخذ مكانه في الشوط الثاني زياد السوسي ويبدو انه وبعد خروج هشام السيفي لم يعد أمام المدرب اختيارات كثيرة في ما يتعلق بمركز قلب الهجوم الذي سيقتصر على هذين اللاعبين حتى نهاية الموسم.
لا مكان للشبان
بالرغم من مشاركتهم في لقاء الكأس وتقديم مردود طيب وكسبهم لورقة الترشح إلى الدور المقبل وعودتهم في النتيجة بعد تأخرهم بهدفين فان اللاعبين الشبان على غرار مزهود والمجبري وخليل الصكلي لن يتم تشريكهم في لقاء اليوم على أن يبقوا على ذمة المدرب الذي سيختار الفرصة المناسبة لإعطائهم فرصة المشاركة في لقاءات البطولة.
الجمهور يحتج
نفذ أحباء الاتحاد المنستيري صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للتنديد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي باستغلال قاعة مزالي في الانتخابات البلدية. أحباء الاتحاد قالوا أن فريقهم لكرة السلة سيشارك في مرحلة التتويج وهو مراهن جدي على البطولة ولن يلعب في غير قاعته في إشارة إلى انه يتوجب على المسؤولين إبقاء قاعة مزالي على ذمة ناديهم والبحث عن قاعة أخرى.
التشكيلة المحتملة
من المنتظر أن يعول المدرب اسكندر القصري في لقاء اليوم أمام الشبيبة القيروانية على التشكيلة التالية: مكرم البديري – زياد المشموم – فؤاد التيمومي – وليد الهيشري – حسام السديري – أمير الصباحي – حمزة حدة – مجدي المصراتي – رفيق كابو – حسن المسعدي ـ تيجاني انان.

المهدي خليفة
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