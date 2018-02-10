أخبار الاتحاد المنستيري.. عـــــــــودة جماعيــــة ووقفــــة احتجاجيـــة

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10 فيفري 2018
يجري الاتحاد الرياضي المنستيري ظهر اليوم لقاء الجولة الخامسة من إياب الرابطة المحترفة الأولى وذلك أمام شبيبة القيروان الذي يمر بظروف صعبة بعد هزيمته الثقيلة أمام النادي الإفريقي وانسحابه من الكاس. الاتحاد الذي مثل مفاجأة الموسم سيحرص على استغلال العامل النفسي للمنافس وسيحاول الخروج بنقاط الفوز لتعزيز رصيده من النقاط وتثبيت مكانه ضمن كوكبة الطليعة.
عودة تسعة لاعبين
تسجل تشكيلة الاتحاد المنستيري في لقاء اليوم عودة ثمانية لاعبين كانوا قد تغيبوا عن لقاء الكأس أمام هلال اكودة... هؤلاء اللاعبون هم مكرم البديري ووليد الهيشري وفهمي بن رمضان وفؤاد التيمومي ومجدي المصراتي ورفيق كابو وتيجاني انان وساجاس ومقابل هذه العودة الجماعية سيتواصل غياب المهاجم قبالا الذي لم يشف بعد من إصابته.
الهجوم بين انان والسوسي
من المنتظر أن يعول المدرب اسكندر القصري أمام شبيبة القيروان على اللاعب تيجاني انان في الهجوم وذلك منذ البداية على أن يأخذ مكانه في الشوط الثاني زياد السوسي ويبدو انه وبعد خروج هشام السيفي لم يعد أمام المدرب اختيارات كثيرة في ما يتعلق بمركز قلب الهجوم الذي سيقتصر على هذين اللاعبين حتى نهاية الموسم.
لا مكان للشبان
بالرغم من مشاركتهم في لقاء الكأس وتقديم مردود طيب وكسبهم لورقة الترشح إلى الدور المقبل وعودتهم في النتيجة بعد تأخرهم بهدفين فان اللاعبين الشبان على غرار مزهود والمجبري وخليل الصكلي لن يتم تشريكهم في لقاء اليوم على أن يبقوا على ذمة المدرب الذي سيختار الفرصة المناسبة لإعطائهم فرصة المشاركة في لقاءات البطولة.
الجمهور يحتج
نفذ أحباء الاتحاد المنستيري صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للتنديد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي باستغلال قاعة مزالي في الانتخابات البلدية. أحباء الاتحاد قالوا أن فريقهم لكرة السلة سيشارك في مرحلة التتويج وهو مراهن جدي على البطولة ولن يلعب في غير قاعته في إشارة إلى انه يتوجب على المسؤولين إبقاء قاعة مزالي على ذمة ناديهم والبحث عن قاعة أخرى.
التشكيلة المحتملة
من المنتظر أن يعول المدرب اسكندر القصري في لقاء اليوم أمام الشبيبة القيروانية على التشكيلة التالية: مكرم البديري – زياد المشموم – فؤاد التيمومي – وليد الهيشري – حسام السديري – أمير الصباحي – حمزة حدة – مجدي المصراتي – رفيق كابو – حسن المسعدي ـ تيجاني انان.
يجري الاتحاد الرياضي المنستيري ظهر اليوم لقاء الجولة الخامسة من إياب الرابطة المحترفة الأولى وذلك أمام شبيبة القيروان الذي يمر بظروف صعبة بعد هزيمته الثقيلة أمام النادي الإفريقي وانسحابه من الكاس. الاتحاد الذي مثل مفاجأة الموسم سيحرص على استغلال العامل النفسي للمنافس وسيحاول الخروج بنقاط الفوز لتعزيز رصيده من النقاط وتثبيت مكانه ضمن كوكبة الطليعة.
عودة تسعة لاعبين
تسجل تشكيلة الاتحاد المنستيري في لقاء اليوم عودة ثمانية لاعبين كانوا قد تغيبوا عن لقاء الكأس أمام هلال اكودة... هؤلاء اللاعبون هم مكرم البديري ووليد الهيشري وفهمي بن رمضان وفؤاد التيمومي ومجدي المصراتي ورفيق كابو وتيجاني انان وساجاس ومقابل هذه العودة الجماعية سيتواصل غياب المهاجم قبالا الذي لم يشف بعد من إصابته.
الهجوم بين انان والسوسي
من المنتظر أن يعول المدرب اسكندر القصري أمام شبيبة القيروان على اللاعب تيجاني انان في الهجوم وذلك منذ البداية على أن يأخذ مكانه في الشوط الثاني زياد السوسي ويبدو انه وبعد خروج هشام السيفي لم يعد أمام المدرب اختيارات كثيرة في ما يتعلق بمركز قلب الهجوم الذي سيقتصر على هذين اللاعبين حتى نهاية الموسم.
لا مكان للشبان
بالرغم من مشاركتهم في لقاء الكأس وتقديم مردود طيب وكسبهم لورقة الترشح إلى الدور المقبل وعودتهم في النتيجة بعد تأخرهم بهدفين فان اللاعبين الشبان على غرار مزهود والمجبري وخليل الصكلي لن يتم تشريكهم في لقاء اليوم على أن يبقوا على ذمة المدرب الذي سيختار الفرصة المناسبة لإعطائهم فرصة المشاركة في لقاءات البطولة.
الجمهور يحتج
نفذ أحباء الاتحاد المنستيري صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للتنديد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي باستغلال قاعة مزالي في الانتخابات البلدية. أحباء الاتحاد قالوا أن فريقهم لكرة السلة سيشارك في مرحلة التتويج وهو مراهن جدي على البطولة ولن يلعب في غير قاعته في إشارة إلى انه يتوجب على المسؤولين إبقاء قاعة مزالي على ذمة ناديهم والبحث عن قاعة أخرى.
التشكيلة المحتملة
من المنتظر أن يعول المدرب اسكندر القصري في لقاء اليوم أمام الشبيبة القيروانية على التشكيلة التالية: مكرم البديري – زياد المشموم – فؤاد التيمومي – وليد الهيشري – حسام السديري – أمير الصباحي – حمزة حدة – مجدي المصراتي – رفيق كابو – حسن المسعدي ـ تيجاني انان.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
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23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018