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يوم السبت 10 فيفري 2018
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ردّ من محامي شركة «فرست»
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القضائي
ردّ من محامي شركة «فرست»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تبعا للبيان الوارد بالموضوع هذا ردّ منوبي السيد محمد وليد قيس عزوز وكيل شركة فرست لتذاكر الطعام:

لقد تضمّن البيان الصادر بالصفحة 13 من جريدة «الشروق» المؤرخة في 7 فيفري 2018 رد اتهامات وتجاوزات خطيرة نسبت مجانا لمنوبي دون أن تستند الى أية أدلة أو قرائن أو حجج قاطعة. مفادها أن وكيل شركة فرست لتذاكر الطعام عمد بصفته تلك الى التهرّب من دفع الضريبة المستوجبة بمبالغ مالية تقدّر بمئات آلاف الدينارات واقتراف جرائم الفساد المالي صحبة شركائه من رجال الأعمال باستعمال فواتير مزورة وتقليص التصاريح الجبائية السنوية المضمّنة بالقائمات المالية للشركة مضرّا بالتالي بمصالح الدولة مما سيؤدي الى تعيين متصرّف قضائي عليها علاوة على فتح 3 تحقيقات في الغرض من كل من رئيس الحكومة ووزير المالية ومديرين من سلطة الإشراف.وردّا على هذه الاتهامات التي تهدف من ورائها الى الإضرار بمصالح شركة فرست وانتهاكها في النهاية، فإن منوبي يدلي بالملحوظات التالية:
1) إن شركة فرست لتذاكر الطعام هي شركة محدودة المسؤولية مقرها الاجتماعي كائن بنهج راضية الحداد (سابقا نهج يوغسلافيا) عدد 126 تونس تكونت بكل شفافية وحسن نية وطبقا للقوانين الجاري بها العمل خلال عام 2013 بين 5 شركاء وهم السيد محمد وليد قيس عزوز وأنيس غضبان وزوجتهما ولطفي السويسي رأسمالها 70.000 دينار نشاطها الرئيسي المتاجرة في تذاكر الطعام بوسع كل من شاء له الاطلاع على وثائقها الاجتماعية المودعة بسجلها التجاري عدد 01243352012 ب تونس.
2) إن شركة فرست تنشط منذ تأسيسها والى اليوم بصفة عادية ويديرها وكيلها القانوني السيد محمد وليد قيس عزوز الذي لا علم له إطلاقا بوجود قضية في تسمية متصرّف قضائي على الشركة ولم يتصل الى يومنا هذا بأي استدعاء عدلي في الغرض، مستنكرا ما جاء ببيان جريدة «الشروق» في هذا الموضوع.
3) لا علم لشركة فرست بأية تحقيق أو شكوى جارية ضدها أو ضد وكيليها من طرف رئيس الحكومة أو وزير المالية أو سلطة الاشراف في جرائم الفساد وتزوير الفواتير الصادرة عنها ولا في التهرّب من الضريبة المستوجب خلاصها بناء على القائمات المالية التابعة لها.
لقد سبق للجلسة العامة للشركاء أن صادقت على القائمات المالية لنشاط سنوات 2013، و2014 و2015 وستلتئم في مستقبل قريب للنظر والمصادقة على القائمات المالية لنشاط سنتي 2016 و2017 بعد إتمام التقارير اللازمة من وكالة الشركة ومراقب حساباتها.
4) إن الشركة تضمن لحرفائها الكرام مواصلة نشاطها بصفة عادية وتؤمن كالمعتاد الخدمات التي تسديها بقبول طلبيات تذاكر الطعام وخلاصها.
وتقبّلوا، سيدي، فائد تحياتي.
تعقيب الصحيفة
ـ أولا: يهم كاتبة المقال أن تؤكد أن كل المعلومات التي تمّ نشرها موثقة بتقارير مالية تؤكد وجود تجاوزات وتهرّب مالي كبّد خزينة الدولة خسائر فادحة.
ـ ثانيا: تمّ إرسال موازنات لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016 الى المصالح المعنية ولا يتضمن رقم المعاملات الصحيح:
2014: رقم المعاملات 400 ألف دينار وقع التصريح بـ 200 ألف دينار.
2015: رقم المعاملات 644 ألف دينار وقع التصريح بـ 312 ألف دينار.
2016: رقم المعاملات مليار و130 ألف دينار وقع التصريح عن 562 ألف دينار.
2017: رقم المعاملات مليار و200 ألف دينار وتمّ تقليص الأرباح.
وبسبب التصاريح المالية المزورة تكبّدت خزينة الدولة خسائر ضخمة (في القيمة المضافة) TVA هذا بالإضافة الى الأداء على المرابيح (IS).
ثالثا شركة فرست لم تتأسس في 2013 كما جاء في الرد بل يوم 26 ديسمبر 2012 وبرأسمال 7500دينار وليس 70 ألف دينار.
رابعا: تمّ رفع قضية في تعيين خبير حسابات لتحديد حجم رقم المعاملات الصحيح والتي وقع تأخيرها الى جلسة خلال فيفري الجاري وتمت المطالبة بتعيين متصرّف قضائي.

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القضائي
ردّ من محامي شركة «فرست»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

تبعا للبيان الوارد بالموضوع هذا ردّ منوبي السيد محمد وليد قيس عزوز وكيل شركة فرست لتذاكر الطعام:

لقد تضمّن البيان الصادر بالصفحة 13 من جريدة «الشروق» المؤرخة في 7 فيفري 2018 رد اتهامات وتجاوزات خطيرة نسبت مجانا لمنوبي دون أن تستند الى أية أدلة أو قرائن أو حجج قاطعة. مفادها أن وكيل شركة فرست لتذاكر الطعام عمد بصفته تلك الى التهرّب من دفع الضريبة المستوجبة بمبالغ مالية تقدّر بمئات آلاف الدينارات واقتراف جرائم الفساد المالي صحبة شركائه من رجال الأعمال باستعمال فواتير مزورة وتقليص التصاريح الجبائية السنوية المضمّنة بالقائمات المالية للشركة مضرّا بالتالي بمصالح الدولة مما سيؤدي الى تعيين متصرّف قضائي عليها علاوة على فتح 3 تحقيقات في الغرض من كل من رئيس الحكومة ووزير المالية ومديرين من سلطة الإشراف.وردّا على هذه الاتهامات التي تهدف من ورائها الى الإضرار بمصالح شركة فرست وانتهاكها في النهاية، فإن منوبي يدلي بالملحوظات التالية:
1) إن شركة فرست لتذاكر الطعام هي شركة محدودة المسؤولية مقرها الاجتماعي كائن بنهج راضية الحداد (سابقا نهج يوغسلافيا) عدد 126 تونس تكونت بكل شفافية وحسن نية وطبقا للقوانين الجاري بها العمل خلال عام 2013 بين 5 شركاء وهم السيد محمد وليد قيس عزوز وأنيس غضبان وزوجتهما ولطفي السويسي رأسمالها 70.000 دينار نشاطها الرئيسي المتاجرة في تذاكر الطعام بوسع كل من شاء له الاطلاع على وثائقها الاجتماعية المودعة بسجلها التجاري عدد 01243352012 ب تونس.
2) إن شركة فرست تنشط منذ تأسيسها والى اليوم بصفة عادية ويديرها وكيلها القانوني السيد محمد وليد قيس عزوز الذي لا علم له إطلاقا بوجود قضية في تسمية متصرّف قضائي على الشركة ولم يتصل الى يومنا هذا بأي استدعاء عدلي في الغرض، مستنكرا ما جاء ببيان جريدة «الشروق» في هذا الموضوع.
3) لا علم لشركة فرست بأية تحقيق أو شكوى جارية ضدها أو ضد وكيليها من طرف رئيس الحكومة أو وزير المالية أو سلطة الاشراف في جرائم الفساد وتزوير الفواتير الصادرة عنها ولا في التهرّب من الضريبة المستوجب خلاصها بناء على القائمات المالية التابعة لها.
لقد سبق للجلسة العامة للشركاء أن صادقت على القائمات المالية لنشاط سنوات 2013، و2014 و2015 وستلتئم في مستقبل قريب للنظر والمصادقة على القائمات المالية لنشاط سنتي 2016 و2017 بعد إتمام التقارير اللازمة من وكالة الشركة ومراقب حساباتها.
4) إن الشركة تضمن لحرفائها الكرام مواصلة نشاطها بصفة عادية وتؤمن كالمعتاد الخدمات التي تسديها بقبول طلبيات تذاكر الطعام وخلاصها.
وتقبّلوا، سيدي، فائد تحياتي.
تعقيب الصحيفة
ـ أولا: يهم كاتبة المقال أن تؤكد أن كل المعلومات التي تمّ نشرها موثقة بتقارير مالية تؤكد وجود تجاوزات وتهرّب مالي كبّد خزينة الدولة خسائر فادحة.
ـ ثانيا: تمّ إرسال موازنات لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016 الى المصالح المعنية ولا يتضمن رقم المعاملات الصحيح:
2014: رقم المعاملات 400 ألف دينار وقع التصريح بـ 200 ألف دينار.
2015: رقم المعاملات 644 ألف دينار وقع التصريح بـ 312 ألف دينار.
2016: رقم المعاملات مليار و130 ألف دينار وقع التصريح عن 562 ألف دينار.
2017: رقم المعاملات مليار و200 ألف دينار وتمّ تقليص الأرباح.
وبسبب التصاريح المالية المزورة تكبّدت خزينة الدولة خسائر ضخمة (في القيمة المضافة) TVA هذا بالإضافة الى الأداء على المرابيح (IS).
ثالثا شركة فرست لم تتأسس في 2013 كما جاء في الرد بل يوم 26 ديسمبر 2012 وبرأسمال 7500دينار وليس 70 ألف دينار.
رابعا: تمّ رفع قضية في تعيين خبير حسابات لتحديد حجم رقم المعاملات الصحيح والتي وقع تأخيرها الى جلسة خلال فيفري الجاري وتمت المطالبة بتعيين متصرّف قضائي.

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