شركات البيئة والغراسة والبستنة تنخر الاقتصاد الوطني:115 مليارا لـ11 ألف عون لا يعملون

اعتبر عدد من المتابعين للشأن الاقتصادي ببلادنا ان ما يعرف بشركات البيئة والغراسة والبستنة هي شركات وهمية، ليس لها أي سند قانوني او نشاط تقوم به، وهي شركات تنخر المؤسسات الصناعية العمومية.

تونس (الشروق)

وهذه الشركات مرتبطة بالانشطة المنجمية الموجودة بالجنوب التونسي (قفصة وقابس وصفاقس وتطاوين) اذ تم بعثها سنة 2008 كإجراء ظرفي من اجل امتصاص الغضب وحالة الاحتقان آنذاك بالحوض المنجمي، لكنها تواصلت مع حكومات بعد الثورة دون أي سند قانوني ينظمها، كما انه ليس لها أي نشاط ذي مردودية، وقد تطور عدد المنتدبين بهذه الشركات بشكل مقلق وملفت للانتباه منذ سنة 2008 حوالي 2600 شخص الى اكثر من 11 الف منتدب خلال سنة 2017 وهو ما ادى الى ارتفاع كتلة اجورهم الى 115 مليار مما جعل البعض يعتبر ان هذه الشركات اصبحت تنخر المؤسسات الصناعية العمومية وهي عبء عليها.

انتدابات عشوائية

واكد عدد من المتابعين للشأن المنجمي ببلادنا، انه مع كل حالة احتقان تشهدها البلاد خاصة بالمناطق التي تحتوي على احواض منجمية فانه يتم اللجوء الى الانتدابات بهذه الشركات. ويتحصل هؤلاء المنتدبون على اجور معدلها بين 600 و800 دينار لكنهم لا يقومون بأي نشاط مادي، واخر الانتدابات التي تم الاعلان عنها في تطاوين خلال شهر جوان 2017 لانتداب 3000 عون في شركات ليس لها أي سند قانوني او نشاط مادي وهذه الانتدابات تضم كافة المستويات العلمية.

ولاحظ عدد من المشرفين على النشاط الصناعي بجهة بن عروس لـ"الشروق" ان العديد من الأعوان العاملين بالمنطقة الصناعية ببن عروس استقالوا من عملهم والتحقوا بشركات البيئة والغراسة والبستنة بكل من قفصة وتطاوين وقابس لانهم يتقاضون اجورا مقبولة دون ان يباشروا أي نشاط وبعضهم اصبح ينشط بالتجارة الموازية والتهريب ويتحصل على دخل قار من هذه الشركات.

شركات وهمية

وفي هذا الإطار، اكد المحامي نزار عياد في تصريح لـ"الشروق" ان شركات البيئة والغراسة والبستنة هي شركات وهمية للتغطية على بطالة «مقنعة» وانه في كل مرة يقع انتداب اشخاص يتقاضون اجورا دون ان يقوموا باي عمل مادي.

واوضح محدثنا انه تم خلق هذه الشركات في النظام السابق وواصلت الحكومات السابقة العمل بها ،وهي تنتدب آلاف الاشخاص دون ان تشغلهم وهؤلاء هم في الحقيقة من ضمن العاطلين عن العمل لكنهم يتقاضون أجورا، موضحا ان بعضهم بصدد تعاطي أنشطة تجارية اخرى وبعضهم ينشط في مجال التهريب.

وأضاف محدثنا ان مثل هذه الانتدابات العشوائية من شانها مزيد ارباك الوضع الاقتصادي والوضعية المالية لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي بقابس وغيرها من الشركات الصناعية والبترولية بجهات الجنوب التونسي، مضيفا ان لجوء الدولة التونسية الى مثل هذه الحلول يندرج في اطار سوء الحوكمة والفساد المالي ويساهم في نشر ثقافة التواكل والتراخي وهو اجراء يمس من ديمومة هذه الشركات الصناعية ومن كيان الدولة التونسية.

وقال محدثنا ان بعض التحقيقات اثبتت ان هناك طبيبا مقيما بالخارج يتحصل بدوره على اجر من هذه الشركات وبعض من وقع انتدابهم انقطع عن عمله بالعاصمة ليلتحق بمثل هذه الشركات التي تضمن له اجرا دون ان يقوم باي عمل مادي.

تفعيل الاتفاقيات والبنود

من جانبه، افاد حبيب بوناب المكلف بملف شركات البستنة والبيئة والغراسة بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ«الشروق» ان هذه الشركات انتدبت ما يقارب 11 الف شخص وان كتلة اجورهم في العام تصل الى 115 مليارا ومعدل الاجر للعون في حدود 700 دينار، مضيفا ان هذه الشركات لم يقع تفعيلها على ارض الواقع ولم يقع إدماج المنتدبين بصفة فعلية وهو ما يشجع على ثقافة التواكل معتبرا ان الأجر الذي يتقاضونه بمثابة منحة بطالة باعتبار انهم لا يمارسون اي نشاط مادي بهذه الشركات.

وقال بوناب انه يجب سن مرجعية قانونية تنظم العلاقة الشغلية بين هؤلاء المنتدبين وهذه الشركات وسن قانون اساسي خاص بهم مضيفا ان هذه الشركات لها مقرات اجتماعية ومديرون عامون هم اطارات في شركات فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي بقابس وهذه الشركات بدورها إنتاجها معطل وهو ما سيعمق الازمة اذا تواصل تعطيل الانتاج.وتابع محدثنا انه يجب تفعيل الاتفاقيات والعقود التي ابرمت بين وزارة الطاقة والمناجم وشركات البستنة والغراسة والبيئة لتفعيل المشاريع التي على اساسها تم انتدابهم والمتمثلة في احداث مشاريع خضراء وتأجير مداخل ومخارج الشركات الصناعية المنتتصة بجهة الجنوب والقيام باحزمة خضراء، اما المشاريع البيئية فهي ناتجة عن الانشطة الصناعية لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي وتتمثل الانشطة التي يمكن القيام بها هؤلاء المنتدبون جمع النفايات البلاستكية والمعدنية والعجلات المطاطية والزيوت الصناعية المستعملة واعادة رسكلتها وتثمينها وصيانة قنوات المياه الطينية مضيفا ان جملة هذه الاتفاقيات والمشاريع لم تفعل بعد.وأكد بوناب انه تم الاتفاق مع سلطة الاشراف بخصوص النصوص الترتيبة لهذه الشركات وسن الفصول والاحكام التي تنظم نشاطهم في انتظار انهاء الجانب المالي المتعلق بهذه الشركات وهؤلاء المنتدبين.

خديجة يحياوي