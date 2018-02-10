أخبار النادي الصفاقسي.. لا تغيير في التشكيلة... عودة الزواغي وايدو رأس حربة

من حسن حظ لسعد الدريدي ان الفريق وجد توازنه في مباراة الكأس التي جمعته باتحاد بنقردان وضرب خط هجومه بقوة ما اسعد الانصار والمسؤولين ايضا الذين الغوا القرار الذي كان يطبخ على نار هادئة خاصة بعد ان أكد الدريدي انه سيسترجع المرتبة الثانية باعتبار انه سيستقبل منافسيه على ارضية ملعب المهيري وبالتالي فلا خيار اليوم للنادي الصفاقسي سوى الانتصار على نجم المتلوي في انتظار عثرة قد تحصل للنجم الساحلي الذي سيستقبل الترجي التونسي وقد أكد كل اللاعبين الذين اتصلنا بهم انهم على اتم الاستعداد للضرب اليوم بقوة امام فريق المناجم وتحقيق انتصار مقنعا لإرضاء انصار النادي اما علاء المرزوقي الذي كان رجل مباراة بنقردان فكان هو الاخر متفائلا مشددا على طي صفحة الكاس والتركيز على مباراة اليوم التي ستتوج بنقاط الفوز .

ايدو رأس حربة

على غرار المباراة التي خاضها ضد اتحاد بنقردان فإن النادي الصفاقسي سيتوخى طريقة 4-3-3 لتصبح 4-5-1 كلما تكون الكرة في حوزة المنافس وبالتالي الاعتماد على كينغسلي ايدو في خطة رأس حربة.

عودة الزواغي

لئن لم يتم ادماج الظهير الايسر اشرف الزواغي في التشكيلة التي واجهت الاحد الماضي اتحاد بنقردان في نطاق الدور السادس عشر للكأس بداعي الاصابة فإن هذا اللاعب سيأخذ مكانه في تشكيلة اليوم أمام نجم المتلوي وسيأخذ مكان هاني عمامو الذي سنجده على بنك البدلاء وهو التحوير الوحيد الذي سيدخله الدريدي على التشكيلة حيث سنجد كلا من نسيم هنيد وياسين مرياح في المحور وحمزة المثلوثي كظهير ايمن واشرف الزواغي كظهير ايسر.

التشكيلة المحتملة

كما اشرنا فإن التغيير الوحيد الذي سيدخله لسعد الدريدي هو تعزيز تشكيلة اليوم بالمدافع اشرف الزواغي الذي سيأخذ مكان هاني عمامو وبالتالي تصبح التشكيلة على النحو التالي رامي الجريدي – حمزة المثلوثي – اشرف الزواغي – ياسين مرياح – نسيم هنيد – كريم العواضي –سوكاري – محمد على الراقوبي – ماهر الحناشي – علاء المرزوقي – إيد .

القدماء ضد الاذاعة

بدعوة من نادي اذاعة صفاقس الذي يترأسه معز اليانقي سيجري فريق قدماء لاعبي النادي الصفاقسي مباراة في كرة القدم ضد فريق اذاعة صفاقس وذلك يوم السبت القادم في الساعة الثالثة مساء بمركب النادي والدعوة موجهة لما لا يقل عن 20 لاعبا نذكر منهم عبد الواحد بن عبد الله ولطفي الصنهاجي وجلال الهوش وهيثم مرابط وشكري شيخ روحو وفاتح الغربي وزبير السافي وسفيان ساسي ومراد الرنان والزين الطرابلسي اما قائمة لاعبي الاذاعة فتحتوي على جوهر بوستة ويسري بوراوي واسامة المليتي واسامة عبابسية وسفيان عبابسية ونعمان المعلول وسالم عيسى وعاطف حابة وسمير الكتاري وحمدي لحول هذه المباراة كانت مبرمجة غدا غير ان وفاة المسؤول السابق بالنادي فكري بودية اجلها الى يوم 17 من هذا الشهر.

فاجعة

ببالغ الاسى والحسرة تقبل احباء النادي الصفاقسي نبأ وفاة المغفور له فكري بودية المسؤول السابق للنادي والمدير التجاري لاذاعة الديوان اثر حادث مرور مريع على الطريق السيارة وهو عائد الى صفاقس قادما من العاصمة قبل الوصول الى مدينة الجم اثر اصطدام بجمل كان بصدد قطع الطريق وقد توفي فكري على عين المكان مخلفا لوعة كبيرة لدى احباء النادي.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله جميل الصبر والسلوان.

نورالدين البكوش