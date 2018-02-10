أخبار النادي الصفاقسي.. لا تغيير في التشكيلة... عودة الزواغي وايدو رأس حربة

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10 فيفري 2018
من حسن حظ لسعد الدريدي ان الفريق وجد توازنه في مباراة الكأس التي جمعته باتحاد بنقردان وضرب خط هجومه بقوة ما اسعد الانصار والمسؤولين ايضا الذين الغوا القرار الذي كان يطبخ على نار هادئة خاصة بعد ان أكد الدريدي انه سيسترجع المرتبة الثانية باعتبار انه سيستقبل منافسيه على ارضية ملعب المهيري وبالتالي فلا خيار اليوم للنادي الصفاقسي سوى الانتصار على نجم المتلوي في انتظار عثرة قد تحصل للنجم الساحلي الذي سيستقبل الترجي التونسي وقد أكد كل اللاعبين الذين اتصلنا بهم انهم على اتم الاستعداد للضرب اليوم بقوة امام فريق المناجم وتحقيق انتصار مقنعا لإرضاء انصار النادي اما علاء المرزوقي الذي كان رجل مباراة بنقردان فكان هو الاخر متفائلا مشددا على طي صفحة الكاس والتركيز على مباراة اليوم التي ستتوج بنقاط الفوز .
ايدو رأس حربة
على غرار المباراة التي خاضها ضد اتحاد بنقردان فإن النادي الصفاقسي سيتوخى طريقة 4-3-3 لتصبح 4-5-1 كلما تكون الكرة في حوزة المنافس وبالتالي الاعتماد على كينغسلي ايدو في خطة رأس حربة.
عودة الزواغي
لئن لم يتم ادماج الظهير الايسر اشرف الزواغي في التشكيلة التي واجهت الاحد الماضي اتحاد بنقردان في نطاق الدور السادس عشر للكأس بداعي الاصابة فإن هذا اللاعب سيأخذ مكانه في تشكيلة اليوم أمام نجم المتلوي وسيأخذ مكان هاني عمامو الذي سنجده على بنك البدلاء وهو التحوير الوحيد الذي سيدخله الدريدي على التشكيلة حيث سنجد كلا من نسيم هنيد وياسين مرياح في المحور وحمزة المثلوثي كظهير ايمن واشرف الزواغي كظهير ايسر.
التشكيلة المحتملة
كما اشرنا فإن التغيير الوحيد الذي سيدخله لسعد الدريدي هو تعزيز تشكيلة اليوم بالمدافع اشرف الزواغي الذي سيأخذ مكان هاني عمامو وبالتالي تصبح التشكيلة على النحو التالي رامي الجريدي – حمزة المثلوثي – اشرف الزواغي – ياسين مرياح – نسيم هنيد – كريم العواضي –سوكاري – محمد على الراقوبي – ماهر الحناشي – علاء المرزوقي – إيد .
القدماء ضد الاذاعة
بدعوة من نادي اذاعة صفاقس الذي يترأسه معز اليانقي سيجري فريق قدماء لاعبي النادي الصفاقسي مباراة في كرة القدم ضد فريق اذاعة صفاقس وذلك يوم السبت القادم في الساعة الثالثة مساء بمركب النادي والدعوة موجهة لما لا يقل عن 20 لاعبا نذكر منهم عبد الواحد بن عبد الله ولطفي الصنهاجي وجلال الهوش وهيثم مرابط وشكري شيخ روحو وفاتح الغربي وزبير السافي وسفيان ساسي ومراد الرنان والزين الطرابلسي اما قائمة لاعبي الاذاعة فتحتوي على جوهر بوستة ويسري بوراوي واسامة المليتي واسامة عبابسية وسفيان عبابسية ونعمان المعلول وسالم عيسى وعاطف حابة وسمير الكتاري وحمدي لحول هذه المباراة كانت مبرمجة غدا غير ان وفاة المسؤول السابق بالنادي فكري بودية اجلها الى يوم 17 من هذا الشهر.
فاجعة
ببالغ الاسى والحسرة تقبل احباء النادي الصفاقسي نبأ وفاة المغفور له فكري بودية المسؤول السابق للنادي والمدير التجاري لاذاعة الديوان اثر حادث مرور مريع على الطريق السيارة وهو عائد الى صفاقس قادما من العاصمة قبل الوصول الى مدينة الجم اثر اصطدام بجمل كان بصدد قطع الطريق وقد توفي فكري على عين المكان مخلفا لوعة كبيرة لدى احباء النادي.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله جميل الصبر والسلوان.
من حسن حظ لسعد الدريدي ان الفريق وجد توازنه في مباراة الكأس التي جمعته باتحاد بنقردان وضرب خط هجومه بقوة ما اسعد الانصار والمسؤولين ايضا الذين الغوا القرار الذي كان يطبخ على نار هادئة خاصة بعد ان أكد الدريدي انه سيسترجع المرتبة الثانية باعتبار انه سيستقبل منافسيه على ارضية ملعب المهيري وبالتالي فلا خيار اليوم للنادي الصفاقسي سوى الانتصار على نجم المتلوي في انتظار عثرة قد تحصل للنجم الساحلي الذي سيستقبل الترجي التونسي وقد أكد كل اللاعبين الذين اتصلنا بهم انهم على اتم الاستعداد للضرب اليوم بقوة امام فريق المناجم وتحقيق انتصار مقنعا لإرضاء انصار النادي اما علاء المرزوقي الذي كان رجل مباراة بنقردان فكان هو الاخر متفائلا مشددا على طي صفحة الكاس والتركيز على مباراة اليوم التي ستتوج بنقاط الفوز .
ايدو رأس حربة
على غرار المباراة التي خاضها ضد اتحاد بنقردان فإن النادي الصفاقسي سيتوخى طريقة 4-3-3 لتصبح 4-5-1 كلما تكون الكرة في حوزة المنافس وبالتالي الاعتماد على كينغسلي ايدو في خطة رأس حربة.
عودة الزواغي
لئن لم يتم ادماج الظهير الايسر اشرف الزواغي في التشكيلة التي واجهت الاحد الماضي اتحاد بنقردان في نطاق الدور السادس عشر للكأس بداعي الاصابة فإن هذا اللاعب سيأخذ مكانه في تشكيلة اليوم أمام نجم المتلوي وسيأخذ مكان هاني عمامو الذي سنجده على بنك البدلاء وهو التحوير الوحيد الذي سيدخله الدريدي على التشكيلة حيث سنجد كلا من نسيم هنيد وياسين مرياح في المحور وحمزة المثلوثي كظهير ايمن واشرف الزواغي كظهير ايسر.
التشكيلة المحتملة
كما اشرنا فإن التغيير الوحيد الذي سيدخله لسعد الدريدي هو تعزيز تشكيلة اليوم بالمدافع اشرف الزواغي الذي سيأخذ مكان هاني عمامو وبالتالي تصبح التشكيلة على النحو التالي رامي الجريدي – حمزة المثلوثي – اشرف الزواغي – ياسين مرياح – نسيم هنيد – كريم العواضي –سوكاري – محمد على الراقوبي – ماهر الحناشي – علاء المرزوقي – إيد .
القدماء ضد الاذاعة
بدعوة من نادي اذاعة صفاقس الذي يترأسه معز اليانقي سيجري فريق قدماء لاعبي النادي الصفاقسي مباراة في كرة القدم ضد فريق اذاعة صفاقس وذلك يوم السبت القادم في الساعة الثالثة مساء بمركب النادي والدعوة موجهة لما لا يقل عن 20 لاعبا نذكر منهم عبد الواحد بن عبد الله ولطفي الصنهاجي وجلال الهوش وهيثم مرابط وشكري شيخ روحو وفاتح الغربي وزبير السافي وسفيان ساسي ومراد الرنان والزين الطرابلسي اما قائمة لاعبي الاذاعة فتحتوي على جوهر بوستة ويسري بوراوي واسامة المليتي واسامة عبابسية وسفيان عبابسية ونعمان المعلول وسالم عيسى وعاطف حابة وسمير الكتاري وحمدي لحول هذه المباراة كانت مبرمجة غدا غير ان وفاة المسؤول السابق بالنادي فكري بودية اجلها الى يوم 17 من هذا الشهر.
فاجعة
ببالغ الاسى والحسرة تقبل احباء النادي الصفاقسي نبأ وفاة المغفور له فكري بودية المسؤول السابق للنادي والمدير التجاري لاذاعة الديوان اثر حادث مرور مريع على الطريق السيارة وهو عائد الى صفاقس قادما من العاصمة قبل الوصول الى مدينة الجم اثر اصطدام بجمل كان بصدد قطع الطريق وقد توفي فكري على عين المكان مخلفا لوعة كبيرة لدى احباء النادي.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله جميل الصبر والسلوان.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018