النقابيون يكرمون الموظفين

تونس ـ الشروق

في مبادرة وجدت استحسانا كبير تم على هامش مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بڤبلي تكريم كل من فاضل بالحاج وحاتم عرقوبي الموظفين بالاتحاد العام التونسي للشغل تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال عملهم في المركزية النقابية وتقلدهم لمسؤوليات في قسم الادارة والمالية بالاتحاد.

ويأتي هذا التكريم اعترافا لكل من حاتم عرڤوبي وفاضل بالحاج ولكل موظفي الاتحاد لدورهم الكبير في اعداد وتوفير كل الظروف لعقد المؤتمرات النقابية وتيسير شؤون النقابيين.

التكريم تم بإشراف الامين العام نورالدين الطبوبي وحضور اعضاء المركزية النقابية. ويلعب كل موظفي الاتحاد العام التونسي للشغل دورا مهما في التحضير والاعداد لكل الفاعليات والنشاطات النقابية من ندوات ومؤتمرات وأياما تكوينية واجتماعات عمالية ونقابية.





سفيان