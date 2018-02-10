في أربعينية عبد الخالق السعداوي ... اطلاق اسم الفقيد على احدى الاستديوهات التلفزية

بادرت ادارة التلفزة الوطنية بإطلاق اسم «المرحوم عبد الخالق السعداوي» على احدى استوديوهاتها بمناسبة اربعينية فقيد الاعلام الرياضي وقد حضر عدد كبير من الاعلاميين من زملاء واصدقاء السعداوي اضافة لعائلته وخاصة زوجته التي تواجدت بجانب المدير العام للتلفزة الوطنية عبد المجيد المرايحي هذا الحدث وتم تقديم صورة عملاقة للفقيد كهدية الى زوجته وجرى الكشف عن اليافطة التي تحمل اسم المرحوم في مدخل الاستوديو الذي يحمل اسم المرحوم عبد الخالق السعداوي.





منير الزوابي