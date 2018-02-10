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يوم السبت 10 فيفري 2018
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في أربعينية عبد الخالق السعداوي ... اطلاق اسم الفقيد على احدى الاستديوهات التلفزية
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كرة القدم
في أربعينية عبد الخالق السعداوي ... اطلاق اسم الفقيد على احدى الاستديوهات التلفزية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

بادرت ادارة التلفزة الوطنية بإطلاق اسم «المرحوم عبد الخالق السعداوي» على احدى استوديوهاتها بمناسبة اربعينية فقيد الاعلام الرياضي وقد حضر عدد كبير من الاعلاميين من زملاء واصدقاء السعداوي اضافة لعائلته وخاصة زوجته التي تواجدت بجانب المدير العام للتلفزة الوطنية عبد المجيد المرايحي هذا الحدث وتم تقديم صورة عملاقة للفقيد كهدية الى زوجته وجرى الكشف عن اليافطة التي تحمل اسم المرحوم في مدخل الاستوديو الذي يحمل اسم المرحوم عبد الخالق السعداوي.

منير الزوابي
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كرة القدم
في أربعينية عبد الخالق السعداوي ... اطلاق اسم الفقيد على احدى الاستديوهات التلفزية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

بادرت ادارة التلفزة الوطنية بإطلاق اسم «المرحوم عبد الخالق السعداوي» على احدى استوديوهاتها بمناسبة اربعينية فقيد الاعلام الرياضي وقد حضر عدد كبير من الاعلاميين من زملاء واصدقاء السعداوي اضافة لعائلته وخاصة زوجته التي تواجدت بجانب المدير العام للتلفزة الوطنية عبد المجيد المرايحي هذا الحدث وتم تقديم صورة عملاقة للفقيد كهدية الى زوجته وجرى الكشف عن اليافطة التي تحمل اسم المرحوم في مدخل الاستوديو الذي يحمل اسم المرحوم عبد الخالق السعداوي.

منير الزوابي
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10 فيفري 2018 السّاعة 21:32
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10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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