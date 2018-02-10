بورصة الأ سعار:التفاؤل ممكن

مع التغيير المنتظر على رأس البنك المركزي يحق لنا أن نتطلع للمستقبل بأكثر تفاؤل فالثابت أن من سيتولى قيادة المؤسسة على اطلاع بالوضع المزري للدينار وانعكاساته السلبية على الأسعار وذلك لأننا نورد نسبة عالية جدا من المواد الأولية وهذا ينعكس مباشرة على جيب المواطن.

لذا فالاصلاح يبدأ من هذه المؤسسة المطالبة بتقديم الدواء الناجع لعملة تونسية أصابها الوهن.

ويحق لنا أن نطلع للمستقبل بأكثر تفاؤل بعد أن سجلنا تحسنا على مستوى الميزان التجاري فمثل هذه المؤشرات تجعلنا ايضا نكرر النداء المتعلق بوجوب الانصراف للعمل من أجل مواصلة عملية إنقاذ الاقتصاد التونسي بعيدا عن المزايدات التي لم نجن منها إلا ارتفاعا متواصلا للاسعار وتدهورا في المقدرة الشرائية ولو أن مؤشرات بورصة اسعار اليوم حافظت على نفس مستوياتها والتي كانت كما يلي:

الخضر:

البطاطا من 1.000 د إلى 1.300 د

الطماطم من540 مليما إلى 1.200 د

الفلفل من 1.600 د إلى2.000 د

البصل الصيفي من 1.400د الى 1.600 د

البصل الشتوي 1.300 د

الجلبانة من1.500 د إلى2.000 د

القنارية: 1.000 د إلى2.000د

الفول من 1.200د إلى 1.400 د

الفقوس 2.800د

السفنارية 1.500 د

القرع الاخضر 1.400د

البسباس من 1.000 د إلى 1.400 د

الانجالة 3.400 د

الخضر الورقية (معدنوس سلق سبناخ) من 300 مليم إلى 400 مليم

الغلال:

البرتقال نافال ونيهال من 1.800 إلى 2.300 د

المدلينة شنوة من 2.875 د إلى3.600 د

الاجاص ويليامس من 1.800 د إلى2.400 د

الموز 3.600 د

الدقلة من 7.900 د إلى12.000د

الرمان من 1.500 د إلى 2.000 د

التفاح من2.000د إلى 3.500د

اللحوم البيضاء:

الدواجن المعدة للطبخ 6.500 د

شرائح الديك الرومي 11.500 د

شرائح الدواجن من 11.000 د إلى 12.000 د

اللحوم الحمراء:

لحم الضان من 17.000 د إلى 24.000 د

الهبرة بقري من 20.000 د إلى 24.000 د

البقري بالعظم من 15.000 د إلى 18.000د

الصدرة من 9.000 د إلى 13.000 د

الأسماك:

ـ الورقة من11.500 د إلى 13.800 د

ـ القاروص من15.000 د إلى 16.800 د

ـ البوري من 9،900 الى 18،000د

ـ الصوبيا من 13،600 الى 18،000د

ـ المرجان 12،800د

ـ شرائح سمك الاسبادون 16،000د

ـ الشلبة 7،000د

ـ السردينة من 2،500 الى 4،000د

ـ الغزال من 10،000 الى 13،600د

ـ القرنبيط من 18.000د ويصل الى مستوى 30.000 د

الأسواق الاسبوعية المنتصبة اليوم

تونس الكبرى

سيدي ثابت

شباو

بن عروس

المروج

حمام الانف

ولاية زغوان

الفحص

ولاية باجة

وشتاتة

ولاية بنزرت

ماطر

الوطن القبلي

حمام الغزاز





محمد علي الفرشيشي