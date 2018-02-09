الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش

أكد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، الجمعة، عزل قائد الجيش هوانغ بيونغ سو، بعد تقارير صدرت في كوريا الجنوبية تؤكد عزله من منصبه لأسباب متعلقة بالفساد.

وعرّفت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، في خضم تقريرها عن العرض العسكري الضخم في بيونغ يانغ، الخميس، وزير القوات المسلحة كيم جونغ غاك على أنه نائب مارشال ومدير المكتب السياسي العام للجيش، وهو المنصب الذي كان هوانغ يشغله.

والمكتب السياسي العام هو أقوى هيئة عسكرية في كوريا الشمالية، إذ يتولى تعيين الضباط في مناصبهم والحفاظ على العقيدة الإيديولوجية لعناصره البالغ عددهم نحو 1.3 مليون جندي.

وعزل هوانغ بعد تحقيق للمكتب السياسي وأرسل إلى مدرسة حزبية لإعادة تأهيله، حسب ما ذكرته وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت التقارير أن هوانغ أوقف وهو يتلقى رشوة.

ويخضع كبار قادة الجيش في كوريا الشمالية، والمسؤولون الكبار وحتى أعضاء أسرة كيم الحاكمة لحملات تطهير دورية منذ بداية حكم الزعيم كيم جونغ أون.

ونظمت بيونغ يونغ، الخميس، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس قواتها المسلحة استعرضت خلاله ترسانة صواريخها البالستية العابرة للقارات.

المصدر: أ ف ب