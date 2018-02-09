الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش

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أكد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، الجمعة، عزل قائد الجيش هوانغ بيونغ سو، بعد تقارير صدرت في كوريا الجنوبية تؤكد عزله من منصبه لأسباب متعلقة بالفساد.
وعرّفت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، في خضم تقريرها عن العرض العسكري الضخم في بيونغ يانغ، الخميس، وزير القوات المسلحة كيم جونغ غاك على أنه نائب مارشال ومدير المكتب السياسي العام للجيش، وهو المنصب الذي كان هوانغ يشغله.
والمكتب السياسي العام هو أقوى هيئة عسكرية في كوريا الشمالية، إذ يتولى تعيين الضباط في مناصبهم والحفاظ على العقيدة الإيديولوجية لعناصره البالغ عددهم نحو 1.3 مليون جندي.
وعزل هوانغ بعد تحقيق للمكتب السياسي وأرسل إلى مدرسة حزبية لإعادة تأهيله، حسب ما ذكرته وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وذكرت التقارير أن هوانغ أوقف وهو يتلقى رشوة.
ويخضع كبار قادة الجيش في كوريا الشمالية، والمسؤولون الكبار وحتى أعضاء أسرة كيم الحاكمة لحملات تطهير دورية منذ بداية حكم الزعيم كيم جونغ أون.
ونظمت بيونغ يونغ، الخميس، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس قواتها المسلحة استعرضت خلاله ترسانة صواريخها البالستية العابرة للقارات.
أكد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية، الجمعة، عزل قائد الجيش هوانغ بيونغ سو، بعد تقارير صدرت في كوريا الجنوبية تؤكد عزله من منصبه لأسباب متعلقة بالفساد.
وعرّفت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، في خضم تقريرها عن العرض العسكري الضخم في بيونغ يانغ، الخميس، وزير القوات المسلحة كيم جونغ غاك على أنه نائب مارشال ومدير المكتب السياسي العام للجيش، وهو المنصب الذي كان هوانغ يشغله.
والمكتب السياسي العام هو أقوى هيئة عسكرية في كوريا الشمالية، إذ يتولى تعيين الضباط في مناصبهم والحفاظ على العقيدة الإيديولوجية لعناصره البالغ عددهم نحو 1.3 مليون جندي.
وعزل هوانغ بعد تحقيق للمكتب السياسي وأرسل إلى مدرسة حزبية لإعادة تأهيله، حسب ما ذكرته وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وذكرت التقارير أن هوانغ أوقف وهو يتلقى رشوة.
ويخضع كبار قادة الجيش في كوريا الشمالية، والمسؤولون الكبار وحتى أعضاء أسرة كيم الحاكمة لحملات تطهير دورية منذ بداية حكم الزعيم كيم جونغ أون.
ونظمت بيونغ يونغ، الخميس، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس قواتها المسلحة استعرضت خلاله ترسانة صواريخها البالستية العابرة للقارات.
-
00:35تأجيل إضراب في شركة خدمات الجنوب بتطاوين
10 فيفري 2018
-
00:26إصابة 57 فلسطينيا بالرصاص في مواجهات "جمعة الغضب" العاشرة
10 فيفري 2018
-
-
23:09كرة القدم: انضمام الياس السخيري الى المنتخب الوطني
09 فيفري 2018
-
-
22:35جلس في المرحاض حتى كاد يفقد أمعاءه!
09 فيفري 2018
-
22:14ريال مدريد في ورطة بسبب برشلونة
09 فيفري 2018
-
22:04العاملون في ''شمس إف إم'' يقررون مقاضاة ''الكرامة القابضة''
09 فيفري 2018
-
21:54صفاقس: قتيل في حادث مرور مروّع بمنزل شاكر
09 فيفري 2018
-
21:38الرئيس الكوري الشمالي يعزل قائد الجيش
09 فيفري 2018
-
21:15بسبب تهاطل الامطار.. لجنة مجابهة الكوارث بتطاوين تدعو الى التزام الحذر
09 فيفري 2018
-
20:55باكستان تعلن مقتل زعيم "طالبان باكستان" بغارة أمريكية
09 فيفري 2018
-
20:49محرز يكسر حاجز الصمت حول أزمة تمرده
09 فيفري 2018
-
20:43رئيس الجمهورية يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر
09 فيفري 2018
-
20:29إطلاق اسم ولي العهد على الدوري السعوي
09 فيفري 2018
-
20:17بينهم امرأة: الحرس الوطني يطيح بقتلة فلاح طبلبة
09 فيفري 2018
-
20:04للمرة الثانية: وزير فرنسي يواجه تهمة الاغتصاب
09 فيفري 2018
-
19:52توقيع اصدارين جديدين للزميل خالد الحداد
09 فيفري 2018
-
-
19:26معز الشرقي يتوج ببطولة الرياض للتنس
09 فيفري 2018