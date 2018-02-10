أخبار مستقبل قابس... اصرار على تجاوز الصعوبات

بتحضيرات منقوصة على المستوى البدني حيث لم يتدرب الفريق الا خلال اليومين الماضيين (الخميس والجمعة) يدخل فريق مستقبل قابس اليوم لقاءه ضد نادي أولمبيك مدنين والذي سيديره الحكم فتحي بن علي بملعب صلاح الدين بن حميدة في دربي جنوب – جنوب الفوز فيه أكثر من مطلوب لخوض دربي قابس الأسبوع القادم بمعنويات مرتفعة وهو ما شدد عليه المدرب المساعد للجليزة صابر الصغير الذي أكد على أهمية النتيجة رغم الظروف الاستثنائية التي رافقت التحضيرات وصعوبة المباراة.

دور اللاعبين

لاعبو الجليزة الذين أثبتوا في أكثر من مناسبة قدرتهم على العطاء متى أرادوا وكان آخرها لقاء الكأس ضد الرالوي يبدو أنهم مصرون على التغلب على الصعوبات ومضاعفة جهودهم لاسعاد الأحباء فهل يؤكد زملاء علي العياري علو كعبهم وخبرتهم ويتمكنوا من العودة بنتيجة ايجابية؟

غيابات

تشكيلة أبناء مرسي محمود في دربي الجنوب ستكون محرومة من خدمات الظهير الأيمن بلال بن ابراهيم ومتوسط الميدان اسكندر العقربي بداعي البعقوبة الادارية وستكون عودة الثنائي في اللقاء القادم الى جانب حليم الدراجي الذي استأنف التدريبات الجمعة مع المجموعة بعد غيبة طويلة.

التشكيلة المحتملة

العياري ـ السعيدي ـ قشي ـ بن عزيزة ـ الشاوش ـ سعادة ـ النفطي ـ المحجبي ـ سعيد ـ عامر ـ المزليني.





رؤوف