أخبار مستقبل قابس... اصرار على تجاوز الصعوبات

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بتحضيرات منقوصة على المستوى البدني حيث لم يتدرب الفريق الا خلال اليومين الماضيين (الخميس والجمعة) يدخل فريق مستقبل قابس اليوم لقاءه ضد نادي أولمبيك مدنين والذي سيديره الحكم فتحي بن علي بملعب صلاح الدين بن حميدة في دربي جنوب – جنوب الفوز فيه أكثر من مطلوب لخوض دربي قابس الأسبوع القادم بمعنويات مرتفعة وهو ما شدد عليه المدرب المساعد للجليزة صابر الصغير الذي أكد على أهمية النتيجة رغم الظروف الاستثنائية التي رافقت التحضيرات وصعوبة المباراة.
دور اللاعبين
لاعبو الجليزة الذين أثبتوا في أكثر من مناسبة قدرتهم على العطاء متى أرادوا وكان آخرها لقاء الكأس ضد الرالوي يبدو أنهم مصرون على التغلب على الصعوبات ومضاعفة جهودهم لاسعاد الأحباء فهل يؤكد زملاء علي العياري علو كعبهم وخبرتهم ويتمكنوا من العودة بنتيجة ايجابية؟
غيابات
تشكيلة أبناء مرسي محمود في دربي الجنوب ستكون محرومة من خدمات الظهير الأيمن بلال بن ابراهيم ومتوسط الميدان اسكندر العقربي بداعي البعقوبة الادارية وستكون عودة الثنائي في اللقاء القادم الى جانب حليم الدراجي الذي استأنف التدريبات الجمعة مع المجموعة بعد غيبة طويلة.
التشكيلة المحتملة
العياري ـ السعيدي ـ قشي ـ بن عزيزة ـ الشاوش ـ سعادة ـ النفطي ـ المحجبي ـ سعيد ـ عامر ـ المزليني.
بتحضيرات منقوصة على المستوى البدني حيث لم يتدرب الفريق الا خلال اليومين الماضيين (الخميس والجمعة) يدخل فريق مستقبل قابس اليوم لقاءه ضد نادي أولمبيك مدنين والذي سيديره الحكم فتحي بن علي بملعب صلاح الدين بن حميدة في دربي جنوب – جنوب الفوز فيه أكثر من مطلوب لخوض دربي قابس الأسبوع القادم بمعنويات مرتفعة وهو ما شدد عليه المدرب المساعد للجليزة صابر الصغير الذي أكد على أهمية النتيجة رغم الظروف الاستثنائية التي رافقت التحضيرات وصعوبة المباراة.
دور اللاعبين
لاعبو الجليزة الذين أثبتوا في أكثر من مناسبة قدرتهم على العطاء متى أرادوا وكان آخرها لقاء الكأس ضد الرالوي يبدو أنهم مصرون على التغلب على الصعوبات ومضاعفة جهودهم لاسعاد الأحباء فهل يؤكد زملاء علي العياري علو كعبهم وخبرتهم ويتمكنوا من العودة بنتيجة ايجابية؟
غيابات
تشكيلة أبناء مرسي محمود في دربي الجنوب ستكون محرومة من خدمات الظهير الأيمن بلال بن ابراهيم ومتوسط الميدان اسكندر العقربي بداعي البعقوبة الادارية وستكون عودة الثنائي في اللقاء القادم الى جانب حليم الدراجي الذي استأنف التدريبات الجمعة مع المجموعة بعد غيبة طويلة.
التشكيلة المحتملة
العياري ـ السعيدي ـ قشي ـ بن عزيزة ـ الشاوش ـ سعادة ـ النفطي ـ المحجبي ـ سعيد ـ عامر ـ المزليني.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018