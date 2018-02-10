صوت الشــــــــــارع:مـــارأيــك في ظاهـــرة «الترسكيـــة»؟

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وسيلة
اعتبر «الترسكية» تصرفا غير حضاري وفيه تعد على الحق العام وسرقة للدولة خاصة وأن خسائرها فادحة وتهدد مستقبل الآلاف من العمال. لذلك على شركة النقل التكثيف من عدد المراقبين وتحسين الخدمات والعمل على إعادة تهيئة المحطات.
بدرالدين
«الترسكية» هي عمل خاطئ ولكنها تجد رواجا في صفوف التونسيين وخاصة الشباب المتمرد الذي لا يحترم القانون. فوسائل النقل العمومي أصبحت مرتعا للمنحرفين وتفشي «الترسكية» يقف وراءه النقص الحاد في أعوان المراقبة وغياب الأمن.
حاتم مزيان
أنا شخصيا «رسكيت» أكثر من مرة والسبب كان دائما ضيق الوقت وقدوم المترو قبل أن اقتطع تذكرتي, فكنت أضطر إلى القفز داخله قبل خروجه من المحطة لأنني لو تأخرت قليلا وانشغلت بقطع التذكرة فسيغادر المحطة وسأضطر لانتظار المترو الآخر الذي لن يدخل المحطة إلا بعد نصف ساعة أو اكثر وبالتالي سأتأخر على عملي.
كمال
أقترح تعزيز أعوان المراقبة بشركة النقل بأعوان الأمن لردع المخالفين الذين لا يقتطعون تذاكر والمنحرفين الذين يستغلون الازدحام للنشل والسرقة. و»الترسكية» هي نتيجة طبيعية للاكتظاظ داخل وسائل النقل العمومي. فعون المراقبة لن يكون قادرا على المرور بين المسافرين نتيجة الاكتظاظ الكبير لذلك لا يقوم بعمله الرقابي, والحريف لا يقتطع تذكرة لأنه متأكد أن لا احد سيحاسبه على مخالفته هذه بسبب الازدحام والاكتظاظ أيضا داخل وسائل النقل العمومي.
وسيلة
اعتبر «الترسكية» تصرفا غير حضاري وفيه تعد على الحق العام وسرقة للدولة خاصة وأن خسائرها فادحة وتهدد مستقبل الآلاف من العمال. لذلك على شركة النقل التكثيف من عدد المراقبين وتحسين الخدمات والعمل على إعادة تهيئة المحطات.
بدرالدين
«الترسكية» هي عمل خاطئ ولكنها تجد رواجا في صفوف التونسيين وخاصة الشباب المتمرد الذي لا يحترم القانون. فوسائل النقل العمومي أصبحت مرتعا للمنحرفين وتفشي «الترسكية» يقف وراءه النقص الحاد في أعوان المراقبة وغياب الأمن.
حاتم مزيان
أنا شخصيا «رسكيت» أكثر من مرة والسبب كان دائما ضيق الوقت وقدوم المترو قبل أن اقتطع تذكرتي, فكنت أضطر إلى القفز داخله قبل خروجه من المحطة لأنني لو تأخرت قليلا وانشغلت بقطع التذكرة فسيغادر المحطة وسأضطر لانتظار المترو الآخر الذي لن يدخل المحطة إلا بعد نصف ساعة أو اكثر وبالتالي سأتأخر على عملي.
كمال
أقترح تعزيز أعوان المراقبة بشركة النقل بأعوان الأمن لردع المخالفين الذين لا يقتطعون تذاكر والمنحرفين الذين يستغلون الازدحام للنشل والسرقة. و»الترسكية» هي نتيجة طبيعية للاكتظاظ داخل وسائل النقل العمومي. فعون المراقبة لن يكون قادرا على المرور بين المسافرين نتيجة الاكتظاظ الكبير لذلك لا يقوم بعمله الرقابي, والحريف لا يقتطع تذكرة لأنه متأكد أن لا احد سيحاسبه على مخالفته هذه بسبب الازدحام والاكتظاظ أيضا داخل وسائل النقل العمومي.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018