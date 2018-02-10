صوت الشــــــــــارع:مـــارأيــك في ظاهـــرة «الترسكيـــة»؟

وسيلة

اعتبر «الترسكية» تصرفا غير حضاري وفيه تعد على الحق العام وسرقة للدولة خاصة وأن خسائرها فادحة وتهدد مستقبل الآلاف من العمال. لذلك على شركة النقل التكثيف من عدد المراقبين وتحسين الخدمات والعمل على إعادة تهيئة المحطات.

بدرالدين

«الترسكية» هي عمل خاطئ ولكنها تجد رواجا في صفوف التونسيين وخاصة الشباب المتمرد الذي لا يحترم القانون. فوسائل النقل العمومي أصبحت مرتعا للمنحرفين وتفشي «الترسكية» يقف وراءه النقص الحاد في أعوان المراقبة وغياب الأمن.

حاتم مزيان

أنا شخصيا «رسكيت» أكثر من مرة والسبب كان دائما ضيق الوقت وقدوم المترو قبل أن اقتطع تذكرتي, فكنت أضطر إلى القفز داخله قبل خروجه من المحطة لأنني لو تأخرت قليلا وانشغلت بقطع التذكرة فسيغادر المحطة وسأضطر لانتظار المترو الآخر الذي لن يدخل المحطة إلا بعد نصف ساعة أو اكثر وبالتالي سأتأخر على عملي.

كمال

أقترح تعزيز أعوان المراقبة بشركة النقل بأعوان الأمن لردع المخالفين الذين لا يقتطعون تذاكر والمنحرفين الذين يستغلون الازدحام للنشل والسرقة. و»الترسكية» هي نتيجة طبيعية للاكتظاظ داخل وسائل النقل العمومي. فعون المراقبة لن يكون قادرا على المرور بين المسافرين نتيجة الاكتظاظ الكبير لذلك لا يقوم بعمله الرقابي, والحريف لا يقتطع تذكرة لأنه متأكد أن لا احد سيحاسبه على مخالفته هذه بسبب الازدحام والاكتظاظ أيضا داخل وسائل النقل العمومي.

إعداد: ناجية المالكي ـ عدسة: طارق سلتان