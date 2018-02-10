الكرة الطائرة .. كيف عاد بوسلامة ولماذا «تأخر» كمون ؟

لم يكن تعيين شكيب بوسلامة على رأس فر ع الكرة الطائرة بالترجي مفاجئا لمن يتابعون شؤون الكرة الطائرة عامة وفريق باب سويقة خاصة. «الشروق» تؤكد أن بوسلامة وقع الاتصال به يوم خسارة الترجي أمام النجم في السوبركوب لتولي رئاسة فرع الكرة الطائرة لكنه اشترط تعيين فؤاد كمون مدربا. يوم خسر الترجي أمام النجم الساحلي في الزواوي في الجولة الأولى للبلاي أوف كان شكيب بوسلامة على مقاعد المتفرجين وقد تأكدنا يومها من تغيير المدرب لكن تأجل الاعلان بعد فوز الترجي على النادي الصفاقسي في صفاقس بثلاثة لصفر. خسارة الترجي لشوطين أمام السعيدية في الزواوي كانت فرصة لاعلان تولي شكيب بوسلامة رئاسة فرع الكرة الطائرة بالترجي واختيار فؤاد كمون مدربا لأكابر الفريق.

كمون... منذ الصائفة

خلال الصائفة تم الاتفاق مع فؤاد كمون لتدريب الترجي وكان كمون قد غادر النجم الساحلي لكن المسؤول الأول في الترجي تراجع عن التغيير وقرر ترك الأمور على ما هي عليه. وكانت الشروق قد أشارت في الابان الى حكاية فؤاد كمون في الابان. وها أنه يتم تعيينه رسميا مدربا للفريق بالنظر الى ما ذكرناه من أحداث. فؤاد كمون كان على المدارج أول أمس الخميس في اللقاء الودي أمام السويحلي الليبي وكان مساعده كريم عياد يسير اللاعبين على الميدان وانتهى اللقاء بفوز الترجي بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25 – 19) و(25 – 20) و(25 – 18) وقد تم الغاء لقاء الأمس أمام الفريق العماني في حين يحافظ الود أمام الهلال السعودي يوم الثلاثاء القادم على موعده.

«نسائي» قرطاج أمام المرسى

يلتقي النادي النسائي بقرطاج على الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بقاعة سيدي بوسعيد بمستقبل المرسى. أما يوم غد الحد فيلتقي النادي الصفاقسي بالأولمبي القليبي (س 13 و30د). من جهة أخرى تستضيف الشبيبة الصفاقسية اتحاد قرطاج (س 12) في حين يستضيف مستقبل باجة في مجاز الباب نسر الهوارية (س 13 ).





عبد المجيد مصلح