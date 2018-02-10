الكرة الطائرة .. كيف عاد بوسلامة ولماذا «تأخر» كمون ؟

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10 فيفري 2018
لم يكن تعيين شكيب بوسلامة على رأس فر ع الكرة الطائرة بالترجي مفاجئا لمن يتابعون شؤون الكرة الطائرة عامة وفريق باب سويقة خاصة. «الشروق» تؤكد أن بوسلامة وقع الاتصال به يوم خسارة الترجي أمام النجم في السوبركوب لتولي رئاسة فرع الكرة الطائرة لكنه اشترط تعيين فؤاد كمون مدربا. يوم خسر الترجي أمام النجم الساحلي في الزواوي في الجولة الأولى للبلاي أوف كان شكيب بوسلامة على مقاعد المتفرجين وقد تأكدنا يومها من تغيير المدرب لكن تأجل الاعلان بعد فوز الترجي على النادي الصفاقسي في صفاقس بثلاثة لصفر. خسارة الترجي لشوطين أمام السعيدية في الزواوي كانت فرصة لاعلان تولي شكيب بوسلامة رئاسة فرع الكرة الطائرة بالترجي واختيار فؤاد كمون مدربا لأكابر الفريق.
كمون... منذ الصائفة
خلال الصائفة تم الاتفاق مع فؤاد كمون لتدريب الترجي وكان كمون قد غادر النجم الساحلي لكن المسؤول الأول في الترجي تراجع عن التغيير وقرر ترك الأمور على ما هي عليه. وكانت الشروق قد أشارت في الابان الى حكاية فؤاد كمون في الابان. وها أنه يتم تعيينه رسميا مدربا للفريق بالنظر الى ما ذكرناه من أحداث. فؤاد كمون كان على المدارج أول أمس الخميس في اللقاء الودي أمام السويحلي الليبي وكان مساعده كريم عياد يسير اللاعبين على الميدان وانتهى اللقاء بفوز الترجي بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25 – 19) و(25 – 20) و(25 – 18) وقد تم الغاء لقاء الأمس أمام الفريق العماني في حين يحافظ الود أمام الهلال السعودي يوم الثلاثاء القادم على موعده.
«نسائي» قرطاج أمام المرسى
يلتقي النادي النسائي بقرطاج على الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بقاعة سيدي بوسعيد بمستقبل المرسى. أما يوم غد الحد فيلتقي النادي الصفاقسي بالأولمبي القليبي (س 13 و30د). من جهة أخرى تستضيف الشبيبة الصفاقسية اتحاد قرطاج (س 12) في حين يستضيف مستقبل باجة في مجاز الباب نسر الهوارية (س 13 ).
لم يكن تعيين شكيب بوسلامة على رأس فر ع الكرة الطائرة بالترجي مفاجئا لمن يتابعون شؤون الكرة الطائرة عامة وفريق باب سويقة خاصة. «الشروق» تؤكد أن بوسلامة وقع الاتصال به يوم خسارة الترجي أمام النجم في السوبركوب لتولي رئاسة فرع الكرة الطائرة لكنه اشترط تعيين فؤاد كمون مدربا. يوم خسر الترجي أمام النجم الساحلي في الزواوي في الجولة الأولى للبلاي أوف كان شكيب بوسلامة على مقاعد المتفرجين وقد تأكدنا يومها من تغيير المدرب لكن تأجل الاعلان بعد فوز الترجي على النادي الصفاقسي في صفاقس بثلاثة لصفر. خسارة الترجي لشوطين أمام السعيدية في الزواوي كانت فرصة لاعلان تولي شكيب بوسلامة رئاسة فرع الكرة الطائرة بالترجي واختيار فؤاد كمون مدربا لأكابر الفريق.
كمون... منذ الصائفة
خلال الصائفة تم الاتفاق مع فؤاد كمون لتدريب الترجي وكان كمون قد غادر النجم الساحلي لكن المسؤول الأول في الترجي تراجع عن التغيير وقرر ترك الأمور على ما هي عليه. وكانت الشروق قد أشارت في الابان الى حكاية فؤاد كمون في الابان. وها أنه يتم تعيينه رسميا مدربا للفريق بالنظر الى ما ذكرناه من أحداث. فؤاد كمون كان على المدارج أول أمس الخميس في اللقاء الودي أمام السويحلي الليبي وكان مساعده كريم عياد يسير اللاعبين على الميدان وانتهى اللقاء بفوز الترجي بثلاثة أشواط لصفر تفاصيلها (25 – 19) و(25 – 20) و(25 – 18) وقد تم الغاء لقاء الأمس أمام الفريق العماني في حين يحافظ الود أمام الهلال السعودي يوم الثلاثاء القادم على موعده.
«نسائي» قرطاج أمام المرسى
يلتقي النادي النسائي بقرطاج على الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بقاعة سيدي بوسعيد بمستقبل المرسى. أما يوم غد الحد فيلتقي النادي الصفاقسي بالأولمبي القليبي (س 13 و30د). من جهة أخرى تستضيف الشبيبة الصفاقسية اتحاد قرطاج (س 12) في حين يستضيف مستقبل باجة في مجاز الباب نسر الهوارية (س 13 ).
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018