الدور ثمن النهائي للكأس .. مهمات صعبة للكبار ... وفي المكنين دربي من نار

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تدور عشية اليوم مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس تونس اكابر لكرة اليد ويعرف هذا الدور مشاركة فرق الوطني «أ» مع حضور 4 فرق من الوطني'أ'.
قمة هذا الدور تحتضنها المهدية بين مكارم المهدية والترجي الرياضي وكلاهما يمر بفترة جيدة في البطولة ويطمح للعودة الى التويج بالكأس. كما ان النادي الافريقي والنجم الساحلي سيكونان في تنقل صعب الى جمّال وساقية الزيت.
في بقية المقابلات يستضيف سبورتينغ المكنين جاره نسر طبلبة في دربي من نار لا شك انه سيحمل في طياته الكثير من الفرجة والتشويق.
أما رباعي الوطني «ب» جندوبة الرياضية والمنزه الرياضي وهلال مساكن وشبيبة القيروان فسيسعون الى تحقيق انجاز هام بالترشح للدور ربع النهائي وما هو متأكد ان فريقا على الاقل سيكون في الدور القادم بما ان جندوبة والمنزه سيتقابلان في هذا الدور وهناك 5 فرق من الوطني»أ» ستغادر مسابقة الكأس بعد الدور ثمن النهائي.
برنامج المقابلات
قصر هلال س16:
سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (تحكيم الباجي وفرح)
قاعة ساقية الزيت س16
نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي(تحكيم الخياري وبوغرارة)
قاعة جندوبة : س15
جندوبة الرياضية لكرة اليد - المنزه الرياضي(تحكيم الحناشي وعليّات)
قاعة بني خيارس16
بعث بني خيار - نادي هيبون (تحكيم الشاوش وعبيد)
قاعة المهدية س16
مكارم المهدية - الترجي الرياضي (تحكيم القمري وشعبان)
قاعة جمال س16
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي (تحكيم كريشان ومخلوف)
قاعة الحمامات س 16
جمعية الحمامات - هلال مساكن (تحكيم النصري والغرياني)
قاعة القيروان س 15
شبيبة القيروان - اتحاد منزل تميم (تحكيم الخنيسي وبوعلوشة).
تدور عشية اليوم مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس تونس اكابر لكرة اليد ويعرف هذا الدور مشاركة فرق الوطني «أ» مع حضور 4 فرق من الوطني'أ'.
قمة هذا الدور تحتضنها المهدية بين مكارم المهدية والترجي الرياضي وكلاهما يمر بفترة جيدة في البطولة ويطمح للعودة الى التويج بالكأس. كما ان النادي الافريقي والنجم الساحلي سيكونان في تنقل صعب الى جمّال وساقية الزيت.
في بقية المقابلات يستضيف سبورتينغ المكنين جاره نسر طبلبة في دربي من نار لا شك انه سيحمل في طياته الكثير من الفرجة والتشويق.
أما رباعي الوطني «ب» جندوبة الرياضية والمنزه الرياضي وهلال مساكن وشبيبة القيروان فسيسعون الى تحقيق انجاز هام بالترشح للدور ربع النهائي وما هو متأكد ان فريقا على الاقل سيكون في الدور القادم بما ان جندوبة والمنزه سيتقابلان في هذا الدور وهناك 5 فرق من الوطني»أ» ستغادر مسابقة الكأس بعد الدور ثمن النهائي.
برنامج المقابلات
قصر هلال س16:
سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (تحكيم الباجي وفرح)
قاعة ساقية الزيت س16
نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي(تحكيم الخياري وبوغرارة)
قاعة جندوبة : س15
جندوبة الرياضية لكرة اليد - المنزه الرياضي(تحكيم الحناشي وعليّات)
قاعة بني خيارس16
بعث بني خيار - نادي هيبون (تحكيم الشاوش وعبيد)
قاعة المهدية س16
مكارم المهدية - الترجي الرياضي (تحكيم القمري وشعبان)
قاعة جمال س16
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي (تحكيم كريشان ومخلوف)
قاعة الحمامات س 16
جمعية الحمامات - هلال مساكن (تحكيم النصري والغرياني)
قاعة القيروان س 15
شبيبة القيروان - اتحاد منزل تميم (تحكيم الخنيسي وبوعلوشة).
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018