الدور ثمن النهائي للكأس .. مهمات صعبة للكبار ... وفي المكنين دربي من نار

تدور عشية اليوم مقابلات الدور ثمن النهائي لكأس تونس اكابر لكرة اليد ويعرف هذا الدور مشاركة فرق الوطني «أ» مع حضور 4 فرق من الوطني'أ'.

قمة هذا الدور تحتضنها المهدية بين مكارم المهدية والترجي الرياضي وكلاهما يمر بفترة جيدة في البطولة ويطمح للعودة الى التويج بالكأس. كما ان النادي الافريقي والنجم الساحلي سيكونان في تنقل صعب الى جمّال وساقية الزيت.

في بقية المقابلات يستضيف سبورتينغ المكنين جاره نسر طبلبة في دربي من نار لا شك انه سيحمل في طياته الكثير من الفرجة والتشويق.

أما رباعي الوطني «ب» جندوبة الرياضية والمنزه الرياضي وهلال مساكن وشبيبة القيروان فسيسعون الى تحقيق انجاز هام بالترشح للدور ربع النهائي وما هو متأكد ان فريقا على الاقل سيكون في الدور القادم بما ان جندوبة والمنزه سيتقابلان في هذا الدور وهناك 5 فرق من الوطني»أ» ستغادر مسابقة الكأس بعد الدور ثمن النهائي.

برنامج المقابلات

قصر هلال س16:

سبورتينغ المكنين - نسر طبلبة (تحكيم الباجي وفرح)

قاعة ساقية الزيت س16

نادي ساقية الزيت - النجم الساحلي(تحكيم الخياري وبوغرارة)

قاعة جندوبة : س15

جندوبة الرياضية لكرة اليد - المنزه الرياضي(تحكيم الحناشي وعليّات)

قاعة بني خيارس16

بعث بني خيار - نادي هيبون (تحكيم الشاوش وعبيد)

قاعة المهدية س16

مكارم المهدية - الترجي الرياضي (تحكيم القمري وشعبان)

قاعة جمال س16

نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي (تحكيم كريشان ومخلوف)

قاعة الحمامات س 16

جمعية الحمامات - هلال مساكن (تحكيم النصري والغرياني)

قاعة القيروان س 15

شبيبة القيروان - اتحاد منزل تميم (تحكيم الخنيسي وبوعلوشة).





منير الزوابي