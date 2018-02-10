خسائرها فاقت 20 مليارا:بطاقات ذكية وانتدابات جديدة لوقف نزيف «الترسكية»

«الترسكية» ظاهرة خطيرة أصبحت تهدد استمرارية المرفق العمومي للنقل. فهي تتسبب في خسائر مالية ضخمة قدرت بـ20 مليارا للدولة, وعمقت مشاكل النقل العمومي في تونس, فإلى متى سيستمر هذا النزيف؟

تونس ـ الشروق

أسطول النقل العمومي يشكو العديد من الهنات والنقائص, زد على ذلك البنية التحتية المتردية التي ينجر عنها اختناق مروري كبير يؤثر بشكل أو بآخر في عدد سفرات الحافلات بصفة خاصة وهذا النقص في عدد السفرات بدوره ينجر عنه نقص في المداخيل وبالتالي تراكم العجز المالي لشركة تونس للنقل. وبالإضافة إلى كل ما ذكرنا تعتبر ظاهرة الترسكية أخطر ظاهرة تهدد استمرارية المرفق العمومي للنقل. فحسب المكلف بالإعلام بوزارة النقل السيد محمد الشملي فإن الخسائر الجملية للترسكية منذ 2011 وإلى اليوم تقدر ب 20 مليارا سنويا وهي خسائر فادحة أثرت على التوازنات المالية الكبرى للشركة.

«المرسكي» سارق

اعتبر السيد محمد الشملي ان ظاهرة «الترسكية» في جميع خطوط النقل البري سواء في الحافلات أو المترو أو قطارات الأحواز سرقة علنية للدولة ووصف المرسكي بالسارق لأنه يمتطي وسيلة نقل ليست على ملكه دون أن يدفع مليما. وأردف يقول هل يتجرأ «المرسكي» على أخذ خبزة مثلا أو أي بضاعة أخرى ويمضي دون أن يدفع ثمنها. في هذه الحالة سيكون سارقا وهو ما ينطبق على قيامه ب»الترسكية» في وسائل النقل. وأضاف: لقد وصل الحد إلى ضبط 50 بالمائة من المسافرين في حالة «ترسكية من مستعملي المترو الخفيف امتطوه دون تذكرة، وانه حسب الاحصائيات فإن شركة النقل تستقطب يوميا 800 ألف مسافر نصفهم تقريبا لا يقتطعون تذاكرهم, وهذا يعتبر جريمة في حق الدولة وفي حق المرفق العمومي للنقل الذي يعاني من عجز مالي كبير ولها تعهدات بـ180 مليارا لاقتناء قطع غيار وحافلات جديدة.

مقاومة ظاهرة «الترسكية»

وعن الأسباب التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة أفادنا السيد محمد الشملي بأن ذلك يعود إلى الانفلات العام الذي عرفته البلاد ابان سنة 2011 بالإضافة إلى النقص المسجل في عدد أعوان المراقبة بشركة النقل. وأشار إلى أن وزارة النقل ستسعى إلى جعل خطايا «الترسكية» تستخلص عبر وزارة المالية على غرار الخطايا المرورية مضيفا ان الفريق القانوني لشركة نقل تونس يقوم بدوره في رفع القضايا ضد المسافرين الذين تهربوا من دفع معلوم التذكرة الا ان عملية استخلاص الخطايا تتم عبر خزينة الدولة. هذا إلى جانب تركيز منظومة استخلاص عصرية تمكن حرفاء النقل العمومي من الدخول الى المحطات عبر البطاقات الذكية وإذا كانت غير مفعلة فان الابواب الالية لا تفتح مشيرا الى ان هذه المنظومة ستكون مرفوقة بأجهزة كاميرا مراقبة وذلك لمحاسبة كل طرف يعمد الى القيام بعمليات خلع مضيفا ان الانطلاق في تركيز هذه المنظومة سيكون خلال سنة 2018 بعد تجهيز المحطات واغلاقها وتسييجها وسيدخل حيز التنفيذ في غضون سنة 2019. كما سيتم اعتماد المنظومة العصرية على مستوى الحافلات من خلال المحطات الرئيسية وستباع هذه السندات عبر وكالات تجارية حسب عدد السفرات. هذا بالإضافة إلى تسييج وغلق محطات الحافلات وتركيز أبواب الكترونية لا تسمح بدخول الحريف إلا إذا كانت بطاقته الذكية مفعلة. وفي المقابل ستسعى الشركة لانتداب عدد جديد من الأعوان وتكوينهم وتسخير جميع أعوان الشركة للمشاركة في عمليات المراقبة. وأشار إلى أن الخطة الشاملة للتصدي لظاهرة الترسكية التي انطلقت في شهر اكتوبر الماضي مكنت الشركة من الترفيع في مداخيلها بنسبة تتراوح بين 5 و 6 بالمائة. وبفضل المجهودات التي ستبذلها الشركة مستقبلا والأساليب العصرية للاستخلاص والامتيازات المرورية التي ستتمتع بها وسائل النقل العمومي ستتحسن خدمات الشركة وبالتالي ستعرف مداخيل الشركة بعض الانتعاش وستتجاوز عجزها المالي تدريجيا.

أرقام ودلالات

20

مليارا خسائر شركة تونس للنقل سنويا جراء الترسكية

180

مليار دينار هي قيمة الصفقات التي ابرمتها الشركة لاقتناء حافلات جديدة

50 ٪

من الحرفاء يستعملون النقل العمومي دون معلوم مالي

800

ألف مسافر يوميا يستعملون النقل العمومي في تونس

2019

سيدخل العمل بالبطاقات الذكية حيز التنفيذ

: ناجية المالكي