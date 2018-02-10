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يوم السبت 10 فيفري 2018
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أخبار الملعب القـــــابسي.. ترحيب كبير بمحمد الكوكي
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كرة القدم
أخبار الملعب القـــــابسي.. ترحيب كبير بمحمد الكوكي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

في أجواء متميزة شرع المدرب محمد الكوكي في تدريب الملعب القابسي وذلك باجراء أول حصة تدريبية أول أمس استعدادا لمواجهة النادي الافريقي غدا بملعب قابس. وقبل انطلاق التمارين اجتمع الكوكي بكافة العناصر لتقديم برنامج عمله سواء المتعلق بالتحضيرات للقاء الافريقي أو بقية الموسم داعيا الجميع الى مزيد من العمل خلال التدريبات.
من ناحية اخرى حضرت جماهير غفيرة الحصة التدريبية الاولى تحت اشراف محمد الكوكي الذي وجد ترحابا كبيرا من الاحباء.
ماذا قال الكوكي؟
قبل الشروع في تدريب فريقه الجديد التقت «الشروق» المدرب محمد الكوكي الذي أكد أنه يعرف جيدا الملعب القابسي الذي حقق نتائج باهرة في السنوات الأخيرة مؤكدا أنه سيسعي لمواصلة المسيرة الإيجابية واخراج الفريق من وضعيته التي تعتبر غير مريحة في الوقت الحالي وأضاف الكوكي أن مباراة الغد ضد النادي الافريقي ستكون المفتاح من أجل بقية المشوار في البطولة بمعنويات مرتفعة.
معد بدني جديد
اضافة الى التغيير على مستوى المدرب الاول فان التغيير شمل أيضا المعد البدني حيث تم الاستغناء عن عمار نبيغ وتعويضه برفيق بوكمشة الذي شرع في عمله منذ الحصة التدريبية الاولى وفي المقابل حافظ مدرب الحراس محسن الراجحي على موقعه كمدرب لحراس الستيدة اضافة الى المدرب المساعد وليد الشتاوي.
تأكد غياب ميدة
كان الجميع يأمل أن يتماثل لاعب الوسط أحمد ميدة من مخلفات إصابة تعرض لها في وقت سابق ويكون جاهزا لمباراة الغد ضد الافريقي لكنه سيكون خارج حسابات المدرب محمد الكوكي باعتبار أنه مازال يشكو من نقص على المستوى البدني ليتأكد غيابه وفي المقابل فان خالد الغرسلاوي الذي انضم الى المجموعة سيكون احتياطيا ويبقي الغموض مرتبطا بالمهاجم علاء الدين قمش الذي يشتكي من إصابة خفيفة تعرض لها في لقاء الكاس.
اسعار موحدة التذاكر
اختارت هيئة الستيدة أن تكون اسعار تذاكر مباراة النادي الافريقي موحدة بسعر عشرة دنانير ورغم الاقبال الكثيف للاحباء فان هذا لم يمنع جماهير الملعب القابسي من الاحتجاج على غلاء سعر التذاكر.

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبار الملعب القـــــابسي.. ترحيب كبير بمحمد الكوكي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

في أجواء متميزة شرع المدرب محمد الكوكي في تدريب الملعب القابسي وذلك باجراء أول حصة تدريبية أول أمس استعدادا لمواجهة النادي الافريقي غدا بملعب قابس. وقبل انطلاق التمارين اجتمع الكوكي بكافة العناصر لتقديم برنامج عمله سواء المتعلق بالتحضيرات للقاء الافريقي أو بقية الموسم داعيا الجميع الى مزيد من العمل خلال التدريبات.
من ناحية اخرى حضرت جماهير غفيرة الحصة التدريبية الاولى تحت اشراف محمد الكوكي الذي وجد ترحابا كبيرا من الاحباء.
ماذا قال الكوكي؟
قبل الشروع في تدريب فريقه الجديد التقت «الشروق» المدرب محمد الكوكي الذي أكد أنه يعرف جيدا الملعب القابسي الذي حقق نتائج باهرة في السنوات الأخيرة مؤكدا أنه سيسعي لمواصلة المسيرة الإيجابية واخراج الفريق من وضعيته التي تعتبر غير مريحة في الوقت الحالي وأضاف الكوكي أن مباراة الغد ضد النادي الافريقي ستكون المفتاح من أجل بقية المشوار في البطولة بمعنويات مرتفعة.
معد بدني جديد
اضافة الى التغيير على مستوى المدرب الاول فان التغيير شمل أيضا المعد البدني حيث تم الاستغناء عن عمار نبيغ وتعويضه برفيق بوكمشة الذي شرع في عمله منذ الحصة التدريبية الاولى وفي المقابل حافظ مدرب الحراس محسن الراجحي على موقعه كمدرب لحراس الستيدة اضافة الى المدرب المساعد وليد الشتاوي.
تأكد غياب ميدة
كان الجميع يأمل أن يتماثل لاعب الوسط أحمد ميدة من مخلفات إصابة تعرض لها في وقت سابق ويكون جاهزا لمباراة الغد ضد الافريقي لكنه سيكون خارج حسابات المدرب محمد الكوكي باعتبار أنه مازال يشكو من نقص على المستوى البدني ليتأكد غيابه وفي المقابل فان خالد الغرسلاوي الذي انضم الى المجموعة سيكون احتياطيا ويبقي الغموض مرتبطا بالمهاجم علاء الدين قمش الذي يشتكي من إصابة خفيفة تعرض لها في لقاء الكاس.
اسعار موحدة التذاكر
اختارت هيئة الستيدة أن تكون اسعار تذاكر مباراة النادي الافريقي موحدة بسعر عشرة دنانير ورغم الاقبال الكثيف للاحباء فان هذا لم يمنع جماهير الملعب القابسي من الاحتجاج على غلاء سعر التذاكر.

الطاهر الحمروني
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