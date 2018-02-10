أخبار الملعب القـــــابسي.. ترحيب كبير بمحمد الكوكي

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10 فيفري 2018
في أجواء متميزة شرع المدرب محمد الكوكي في تدريب الملعب القابسي وذلك باجراء أول حصة تدريبية أول أمس استعدادا لمواجهة النادي الافريقي غدا بملعب قابس. وقبل انطلاق التمارين اجتمع الكوكي بكافة العناصر لتقديم برنامج عمله سواء المتعلق بالتحضيرات للقاء الافريقي أو بقية الموسم داعيا الجميع الى مزيد من العمل خلال التدريبات.
من ناحية اخرى حضرت جماهير غفيرة الحصة التدريبية الاولى تحت اشراف محمد الكوكي الذي وجد ترحابا كبيرا من الاحباء.
ماذا قال الكوكي؟
قبل الشروع في تدريب فريقه الجديد التقت «الشروق» المدرب محمد الكوكي الذي أكد أنه يعرف جيدا الملعب القابسي الذي حقق نتائج باهرة في السنوات الأخيرة مؤكدا أنه سيسعي لمواصلة المسيرة الإيجابية واخراج الفريق من وضعيته التي تعتبر غير مريحة في الوقت الحالي وأضاف الكوكي أن مباراة الغد ضد النادي الافريقي ستكون المفتاح من أجل بقية المشوار في البطولة بمعنويات مرتفعة.
معد بدني جديد
اضافة الى التغيير على مستوى المدرب الاول فان التغيير شمل أيضا المعد البدني حيث تم الاستغناء عن عمار نبيغ وتعويضه برفيق بوكمشة الذي شرع في عمله منذ الحصة التدريبية الاولى وفي المقابل حافظ مدرب الحراس محسن الراجحي على موقعه كمدرب لحراس الستيدة اضافة الى المدرب المساعد وليد الشتاوي.
تأكد غياب ميدة
كان الجميع يأمل أن يتماثل لاعب الوسط أحمد ميدة من مخلفات إصابة تعرض لها في وقت سابق ويكون جاهزا لمباراة الغد ضد الافريقي لكنه سيكون خارج حسابات المدرب محمد الكوكي باعتبار أنه مازال يشكو من نقص على المستوى البدني ليتأكد غيابه وفي المقابل فان خالد الغرسلاوي الذي انضم الى المجموعة سيكون احتياطيا ويبقي الغموض مرتبطا بالمهاجم علاء الدين قمش الذي يشتكي من إصابة خفيفة تعرض لها في لقاء الكاس.
اسعار موحدة التذاكر
اختارت هيئة الستيدة أن تكون اسعار تذاكر مباراة النادي الافريقي موحدة بسعر عشرة دنانير ورغم الاقبال الكثيف للاحباء فان هذا لم يمنع جماهير الملعب القابسي من الاحتجاج على غلاء سعر التذاكر.
في أجواء متميزة شرع المدرب محمد الكوكي في تدريب الملعب القابسي وذلك باجراء أول حصة تدريبية أول أمس استعدادا لمواجهة النادي الافريقي غدا بملعب قابس. وقبل انطلاق التمارين اجتمع الكوكي بكافة العناصر لتقديم برنامج عمله سواء المتعلق بالتحضيرات للقاء الافريقي أو بقية الموسم داعيا الجميع الى مزيد من العمل خلال التدريبات.
من ناحية اخرى حضرت جماهير غفيرة الحصة التدريبية الاولى تحت اشراف محمد الكوكي الذي وجد ترحابا كبيرا من الاحباء.
ماذا قال الكوكي؟
قبل الشروع في تدريب فريقه الجديد التقت «الشروق» المدرب محمد الكوكي الذي أكد أنه يعرف جيدا الملعب القابسي الذي حقق نتائج باهرة في السنوات الأخيرة مؤكدا أنه سيسعي لمواصلة المسيرة الإيجابية واخراج الفريق من وضعيته التي تعتبر غير مريحة في الوقت الحالي وأضاف الكوكي أن مباراة الغد ضد النادي الافريقي ستكون المفتاح من أجل بقية المشوار في البطولة بمعنويات مرتفعة.
معد بدني جديد
اضافة الى التغيير على مستوى المدرب الاول فان التغيير شمل أيضا المعد البدني حيث تم الاستغناء عن عمار نبيغ وتعويضه برفيق بوكمشة الذي شرع في عمله منذ الحصة التدريبية الاولى وفي المقابل حافظ مدرب الحراس محسن الراجحي على موقعه كمدرب لحراس الستيدة اضافة الى المدرب المساعد وليد الشتاوي.
تأكد غياب ميدة
كان الجميع يأمل أن يتماثل لاعب الوسط أحمد ميدة من مخلفات إصابة تعرض لها في وقت سابق ويكون جاهزا لمباراة الغد ضد الافريقي لكنه سيكون خارج حسابات المدرب محمد الكوكي باعتبار أنه مازال يشكو من نقص على المستوى البدني ليتأكد غيابه وفي المقابل فان خالد الغرسلاوي الذي انضم الى المجموعة سيكون احتياطيا ويبقي الغموض مرتبطا بالمهاجم علاء الدين قمش الذي يشتكي من إصابة خفيفة تعرض لها في لقاء الكاس.
اسعار موحدة التذاكر
اختارت هيئة الستيدة أن تكون اسعار تذاكر مباراة النادي الافريقي موحدة بسعر عشرة دنانير ورغم الاقبال الكثيف للاحباء فان هذا لم يمنع جماهير الملعب القابسي من الاحتجاج على غلاء سعر التذاكر.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018