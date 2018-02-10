أخبار النادي الافريقي.. خليفة يتحدّى الإصابة.. وعودة جماعية في الدربي

كنّا أشرنا يوم أمس إلى أن النادي الإفريقي قد قام بضمّ المهاجم الدولي الكونغولي فابريس أونداما إلى القائمة الإفريقية بعد أن قام بتأهيله محليّا ونعود اليوم لنشير إلى أنّ الهيئة التسييرية لم تقتصر على هذا اللاعب بل قامت أيضا بإدراج المدافعين سليمان كشك ومختار بلخيثر. هذا الثلاثي سيكون خارج حسابات الدور الأول على أن يستعيده النادي الإفريقي مباشرة مع الدور الذي يسبق المجموعات.

وبإضافة بلخيثر وكشك وأونداما ارتفع عدد اللاعبين في القائمة الإفريقية إلى 26 لاعبا علما أنّ مغادرة معتز الزمزمي في نهاية شهر جانفي تجعل من تغييره أمرا غير ممكن باعتبار أنه بعد تاريخ 15 جانفي لا يمكن تعويض أيّ اسم تمّت إضافته سابقا.

وفي ما يلي القائمة الكاملة:

حراسة المرمى : عاطف الدخيلي - سيف الدين الشرفي - غيث اليفرني.

الدفاع : نيكولاس أوبوكو - سيف تقا - بلال العيفة - فخر الدين الجزيري - سامي الهمامي - علي العابدي - سليمان كشك – مختار بلخيثر – حمزة العقربي.

وسط الميدان : غازي العيادي - مهدي الوذرفي - وسام بن يحىى - معتز الزمزمي - أحمد خليل – التيجاني بلعيد.

الهجوم: ياسين الشماخي - بلال الخفيفي - صابر خليفة - زهير الذوادي - خليل عون الله - فراس الماجري – فيليب أغوسي – فابريس أونداما.

خليفة جاهز

بعد أن واظب على التمارين دون أيّة تأثيرات للإصابة التي يعاني منها سيكون قائد النادي الإفريقي وهدافه صابر خليفة متواجدا مع المجموعة في تنقل اليوم إلى قابس.

تواجد خليفة مع المجموعة يمثّل دعما هاما للفريق ولزملائه خصوصا مع الانتعاشة التهديفية التي جعلته أفضل لاعب وأفضل هداف منذ استئناف النشاط بحصيلة بلغت 4 أهداف في ثلاث مقابلات.

خليفة سيكون من جديد أساسيّا في تشكيلة المدرب الفرنسي برتران مارشان الذي يعوّل كثيرا على خبرته في منح فريقه فوزا جديدا سيكون أثره مهمّا قبل أسبوع من مواجهة دربي العاصمة.

ثلاثي يعود في الدربي

لن يشارك الحارس سيف الدين الشرفي والظهير الأيمن حمزة العقربي ولاعب الرواق الهجومي زهير الذوادي في تنقل قابس بسبب المتاعب الصحية لكل منهما.

ولئن لن يكون بمقدور الإطار الفني الاستعانة بهذا الثلاثي يوم غد أمام الملعب القابسي فإنه سيستعيد خدماتهم في مباراة دربي العاصمة أمام الجار الترجي الرياضي.

من جهة أخرى تجاوز المهاجم بلال الخفيفي عقوبة الإنذار الثالث بتغيّبه أمام اتحاد الشبيكة في مواجهة الدور السادس عشر لكأس تونس وبالتالي سيعود ليفتكّ مكانه في الخط الأمامي للأحمر والأبيض.

مقعد وحيد في التشكيلة

ينتظر أن يكون المدرب الفرنسي برتران مارشان قد حسم خياراته الفنية والتكتيكية في الحصة المسائية ليوم أمس التي خصّصت لإجراء المباراة التطبيقية فيما ستكون الحصة التدريبية لصباح اليوم خفيفة وموجهة للكرات الثابتة وبعض اللمسات الأخيرة.

مارشان تردّد طيلة الأسبوع في التّعويل على خدمات المهاجم الايفواري «فيليب أغوسي» خصوصا أنّه يعتقد بأنّه بحاجة إلى بعض الوقت ليكون بمقدوره اللعب كأساسيّ.

وإذا لم تأتي حصة يوم أمس بالتأكيد فإنّ أغوسي سيكون بديلا من جديد وللمرة الرابعة على التوالي فيما سيأخذ أحد لاعبي الوسط مكانه في التشكيلة.





محمد عبدلي