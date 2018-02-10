ترشحها الأغلبية ويخشاها الجميع:منافع «النهضة» ومضارها في الفوز بـ«البلدية»

النهضة مرشح فوق العادة للفوز بالانتخابات البلدية القادمة، النهضة خصم للجميع بمن فيهم «إخوتهم» في التوافق، النهضة تؤسس للتشريعية والرئاسية عبر البلدية… ولكن هل إن في ربح هذه الانتخابات منفعة خالصة؟ ألا يمكن أن يكون ضرها أكبر من نفعها؟.

تونس (الشروق) ــ

لا بد من «إلحاق هزيمة بالنهضة في الاستحقاق الانتخابي المقبل…» هذا بعض ما صرح به رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم قبل أشهر قليلة في اجتماع شعبي بدوار هيشر.

الهدف من هزمها انتخابيا يكمن حسب ابراهيم في «جلب النهضة للمدنية وجعلها ضمن الأقلية المعارضة وبالتالي وضعها في اختبار حول مدى ابتعادها عن نهج العنف» حسب تصريحه. لكن آفاق تونس لا يبدو منافس النهضة الوحيد بل واحدا من جميع الأحزاب التي تبني حملتها الانتخابية المبكرة سرا أو علنا وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة على منافسة الحركة حينا ومهاجمتها حينا آخر والتهجم عليها حينا ثالثا.

لكل حزب سبب خاص به ولكن الجميع يلتقون حول محاولة تقوية أنفسهم على حساب النهضة ما يجعلها في واد ويجعل البقية في واد آخر.

«بفارق نقطة واحدة»

«الجبهة تأتي في المركز الثالث في كافة استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا بفارق نقطة واحدة عن النهضة» هذا ما قاله الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في تصريح نشرته وكالة الأنباء الألمانية قبل أيام.

هو مبرر كاف ليجعل الجبهة الشعبية في تنافس محموم مع حركة النهضة يضاف إلى العداء التاريخي بين الطرفين، لكن لحركة مشروع تونس رؤية أخرى لا تقل دقة ولا تبريرا.

فـ"هناك مليون تونسي محافظ يصوتون للنهضة" وفق ما قاله أمين عام حركة المشروع محسن مرزوق في تصريح إذاعي خلال سبتمبر الماضي ما يعني أنه لا أمل لخصوم النهضة في صوت واحد من أصوات المليون ناخب المحافظين، لهذا يكون التهافت على أصوات غير المحافظين عبر استعراض القوى في مخاصمة النهضة وإبراز عيوبها لكن هذا لا يكفي ليظهر قوة النهضة وحظوظها الوافرة في الفوز بالانتخابات القادمة.

جميع الدوائر الانتخابية

«الحركة ستدخل الانتخابات البلدية في جميع الدوائر البلدية الـ350، بقائمات تحت رعاية الحركة». ما قاله رئيس كتلة الحركة البرلمانية نور الدين البحيري مؤخرا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يظهر جانبا من القوة في وقت تعجز فيه بعض الأحزاب عن إعداد قائمات في دوائر محدودة العدد.

والأهم أن الحركة منضبطة حزبيا وممثلة في كل جهات الجمهورية بفضل مكاتبها الجهوية والمحلية الناشطة.

الحركة تملك أيضا كل وسائل النجاح في الحملات الانتخابية بفضل ما راكمته من تجارب وما تتمتع به من مداخيل طائلة وستنزل بثقلها في الوقت المناسب لاستمالة الناخبين المحايدين بعد أن ضمنت المحافظين منهم.

صحيح أن حزب نداء تونس يتقدم عليها في جل نتائج سبر الآراء إلا أن أغلب الملاحظين يرون أن هذه النتائج لا تمثل الناخبين الحقيقيين وأن النتائج الحقيقية ستعكس قيمة الحملات الانتخابية التي تحسنها حركة النهضة أكثر من نداء تونس ولكن أي أهمية للفوز بالانتخابات البلدية؟.

اقتداء بحزب العدالة

«من يفوز بالانتخابات البلدية يفوز بكل الانتخابات الموالية» ما قاله رجب طيب أردوغان عندما فاز حزبه (العدالة والتنمية) بالانتخابات البلدية المجراة سنة 2002 صح كليا بما أنه ربح لاحقا الانتخابات التشريعية والرئاسية وحتى البلدية الموالية (سنة 2015) لهذا من البديهي أن تقتدي حركة النهضة بحزب العدالة والتنمية المقرب منها سياسيا وأيديولوجيا.

لو فازت النهضة بالانتخابات البلدية القادمة فإنها ترسخ أقدامها في الحكم وتثبت للرأي العام في الداخل والخارج أنها حزب تأسس ليحكم بغض النظر عن هويته الإسلامية أو المدنية.

والأهم أنها تعطي لنفسها شرعية انتخابية إضافية تزيد في حظوظ فوزها بالاستحقاقات التشريعية والرئاسية القادمة.

المنفعة واضحة جدا لهذا تنزل النهضة بثقلها في الانتخابات البلدية المقبلة ولكن هل أنها منفعة خالصة؟.

أقرب إلى الفشل

لا يمكن البتة مقارنة الواقع التونسي بالواقع التركي الذي مهد النجاح لحزب العدالة والتنمية، ففي الانتخابات البلدية يكون الناخب أكثر قدرة على تقييم عمل الأحزاب لأنه يحكم عليها وفق ما يعيشه لا ما يتابعه.

حتى يحكم على طرف سياسي بالنجاح في تجربته البلدية، عليه أن يلاحظ ثورة في المجال البيئي وإيقافا حقيقيا لكارثة الفوضوية في البناء والانتصاب وتحسنا كبيرا في المرافق وعملا جبارا في التهيئة وطلاقا بينا مع المحسوبية والرشوة والمحاباة في إسناد الرخص البلدية.

مهما كانت جدية الحزب الفائز بالانتخابات البلدية وأهليته واجتهاده فإنه سيصطدم بعقلية لدى المواطن العادي تقدم الأنانية على المصالح العامة وتميل إلى التفاخر بعدم خلاص الأداءات البلدية وتعتبر «رزق البيليك» رزقا خاصا.

العمل البلدي بعد الانتخابات سيكون امتحانا حقيقيا للحزب الفائز تؤثر نتائجه في الاستحقاقات الانتخابية القادمة والأقرب إلى المنطق أن تكون حظوظ الفشل أكبر من حظوظ النجاح للنهضة أو لغيرها حتى وإن كانت الحركة «مدركة جيدا لوضع الفوضى والانفلات في العمل البلدي طيلة السنوات السبع الأخيرة» حسب ما صرح به البحيري لـ(وات).

في المرتبة الثانية

تحتل حركة النهضة المرتبة الثانية في نوايا التصويت للانتخابات البلدية المقبلة خلف نداء تونس حسب سبر آراء أجرته مؤسسة «أمرود» وتم نشر نتائجه خلال جانفي الماضي.

وقد حصلت الحركة على 8.8 بالمائة من نوايا التصويت متأخرة عن النداء (15.7 بالمائة) ومتقدمة عن الجبهة الشعبية (4.6 بالمائة).

أما مؤسسة «سيغما كونساي» فقد توصلت قبل أشهر إلى الترتيب ذاته باختلاف في النسب إذ كشفت عن تقدم نداء تونس بنسبة 35.8 بالمائة تليه حركة النهضة (29.7 بالمائة) ثم الجبهة الشعبية (7.6 بالمائة) فجبهة الإنقاذ والتقدم حديثة النشأة (5.4 بالمائة) قبل آفاق تونس (5.2 بالمائة) والتيار الديمقراطي (3.3 بالمائة).

عادل العوني