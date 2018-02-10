الرّابطة الأولى .. الصفاقسي لاحياء الأمل و المنستيري في امتحان القيروان

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10 فيفري 2018
دَخلت البطولة في مُنعطف حاسم ما يَجعل أندية القمّة والقاع «تُقاوم» الظّروف لحصد أكبر عدد مُمكن من النّقاط طَمعا في «مَغانم» المَراتب الأولى أوبحثا عن النّجاة من شبح الهبوط الذي يُطارد أولمبيك مدنين الحالم بإستغلال نَشوة الفوز في الكأس على حساب منزل النّور لينتفض في سباق «المحترفين» ويَخرج من المنطقة الحمراء حيث يَقبع أيضا شَريكاه في «الهُموم» والجغرافيا وهما ترجي جرجيس واتّحاد بن قردان المُتخلّف عن هذه الجولة بسبب انشغاله بالرّهان القاري. ويُخطّط أولمبيك الغربي لهزم مشاكله الماليّة والحصول على جرعة أوكسيجين من بوّابة «الجليزة» التي اجتاحتها الإضرابات لغياب التّمويلات التي لم تُحبط عزائم الرّجال في العبور بالجمعيّة إلى برّ الأمان. وهو الهدف الأوّل والأخير للشّبيبة القيروانيّة في مَوسم ضَاع فيه حلم الكأس وعَاش أثناءه الأغالبة «أزمة» شَاملة فيها الإضرابات والصّراعات الداخليّة والتّراشق بالاتّهامات التي لم تَمنع أبناء القادري من قهر «كبار» الكرة التونسيّة. وتَتواصل اليوم «رِحلة الكِفاح» أمام اتّحاد المُنستير النّاجح بطولة وكأسا و»الطّامع» في انتزاع المركز الثاني المُؤهل إلى رابطة الأبطال. وهو هدف كبير يُراود أكثر من فريق على غرار «السي .آس .آس» الذي يَتحوّل إلى المتلوي وفي البال هزم نجم المناجم لقطع الطريق على الشكّ الذي تسلّل إلى الطيّب المهيري بعد أن تَراجع فريق الدريدي خطوة إلى الوراء وتَنازل عن مقعده لنجم السّاحل وهو أحد «القوى التقليديّة» التي تَعلم علم اليقين صعوبة المُواجهات أمام المتلوي الذي فكّ لتوّه «العُقدة» الترجيّة بفوز تاريخي في سباق الكأس الشيء الذي يَمنح أبناء الغرايري - العَارف جيّدا بـ»الصفاقسيّة» - أجنحة اضافيّة في بقيّة مِشوار البطولة المَحليّة التي تَقف جلّ أنديتها على شفا الإفلاس في عام تَستعدّ فيه تونس للمشاركة في كأس العالم. إنّها حقّا كرة العجائب.
البرنامج
بطولة الرّابطة «المُحترفة» الأولى - الدّفعة الأولى من الجولة 18
ـ في القيروان - السّاعة 13 و30 دق: شبيبة القيروان - الإتّحاد المنستيري – الحكم وسيم بن صالح
ـ في المتلوي – السّاعة 14: نجم المتلوي – النادي الصّفاقسي – الحكم يسري بوعلي
ـ في مدنين – السّاعة 14: أولمبيك مدنين – مستقبل قابس - الحكم فتحي بن علي
دَخلت البطولة في مُنعطف حاسم ما يَجعل أندية القمّة والقاع «تُقاوم» الظّروف لحصد أكبر عدد مُمكن من النّقاط طَمعا في «مَغانم» المَراتب الأولى أوبحثا عن النّجاة من شبح الهبوط الذي يُطارد أولمبيك مدنين الحالم بإستغلال نَشوة الفوز في الكأس على حساب منزل النّور لينتفض في سباق «المحترفين» ويَخرج من المنطقة الحمراء حيث يَقبع أيضا شَريكاه في «الهُموم» والجغرافيا وهما ترجي جرجيس واتّحاد بن قردان المُتخلّف عن هذه الجولة بسبب انشغاله بالرّهان القاري. ويُخطّط أولمبيك الغربي لهزم مشاكله الماليّة والحصول على جرعة أوكسيجين من بوّابة «الجليزة» التي اجتاحتها الإضرابات لغياب التّمويلات التي لم تُحبط عزائم الرّجال في العبور بالجمعيّة إلى برّ الأمان. وهو الهدف الأوّل والأخير للشّبيبة القيروانيّة في مَوسم ضَاع فيه حلم الكأس وعَاش أثناءه الأغالبة «أزمة» شَاملة فيها الإضرابات والصّراعات الداخليّة والتّراشق بالاتّهامات التي لم تَمنع أبناء القادري من قهر «كبار» الكرة التونسيّة. وتَتواصل اليوم «رِحلة الكِفاح» أمام اتّحاد المُنستير النّاجح بطولة وكأسا و»الطّامع» في انتزاع المركز الثاني المُؤهل إلى رابطة الأبطال. وهو هدف كبير يُراود أكثر من فريق على غرار «السي .آس .آس» الذي يَتحوّل إلى المتلوي وفي البال هزم نجم المناجم لقطع الطريق على الشكّ الذي تسلّل إلى الطيّب المهيري بعد أن تَراجع فريق الدريدي خطوة إلى الوراء وتَنازل عن مقعده لنجم السّاحل وهو أحد «القوى التقليديّة» التي تَعلم علم اليقين صعوبة المُواجهات أمام المتلوي الذي فكّ لتوّه «العُقدة» الترجيّة بفوز تاريخي في سباق الكأس الشيء الذي يَمنح أبناء الغرايري - العَارف جيّدا بـ»الصفاقسيّة» - أجنحة اضافيّة في بقيّة مِشوار البطولة المَحليّة التي تَقف جلّ أنديتها على شفا الإفلاس في عام تَستعدّ فيه تونس للمشاركة في كأس العالم. إنّها حقّا كرة العجائب.
البرنامج
بطولة الرّابطة «المُحترفة» الأولى - الدّفعة الأولى من الجولة 18
ـ في القيروان - السّاعة 13 و30 دق: شبيبة القيروان - الإتّحاد المنستيري – الحكم وسيم بن صالح
ـ في المتلوي – السّاعة 14: نجم المتلوي – النادي الصّفاقسي – الحكم يسري بوعلي
ـ في مدنين – السّاعة 14: أولمبيك مدنين – مستقبل قابس - الحكم فتحي بن علي
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018