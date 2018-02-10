كأسا إفريقيا.. فسحة للترجي للاطمئنان و«مَهرجان» في بن قردان

خَيّبت الأندية التونسيّة المُشاركة في المُسابقات القاريّة آمال جماهيرها العريضة ومُنيت بخيبة جَماعيّة لتجتاح عواصف الغضب صفاقس و»باب الجديد» وبصفة خاصّة سوسة و»باب سويقة» حيث عاش شيخ الأندية أيّاما سوداء هاجم أثناءها الأحبّاء الـ»كوارجيّة» وحَاصروا فوزي البنزرتي إلى حين «طَرده» بشكل مُهين وتحت وابل من المَقذوفات بحجّة غياب الإقناع وضَياع رابطة الأبطال الإفريقيّة التي تَدخلها اليوم الجمعيّة بقيادة ابنها البار خالد بن يحيى الذي يَحمل على عاتقه مسؤولية انهاء الاحتقان وإعادة الهدوء إلى مركّب المرحوم حسّان الذي يَستعدّ أصحابه للإحتفال بعد أشهر مَعدودة بالمائوية وهو ما يُضاعف من إصرار أهل الدّار على طرد النّحس واسترجاع الكأس الغالية لتكون أفضل هديّة لعشّاق الأزياء الذهبيّة.

وتبدأ الرّحلة الشّاقة من الملاعب المُوريتانيّة حيث يَصطدم نادي «الدّم والذّهب» اليوم بـ»الوئام» الذي حطّ رئيسه «الحاج بوبكر» من شأنه مُعتبرا أنّ سفير تونس في رابطة الأبطال يُعدّ من أفضل الجمعيات الافريقيّة في العشريّة الأخيرة ما يَمنحه الأفضلية في هذه المواجهة العربيّة. وهذا الخِطاب يَهدف حتما إلى «تَنويم» أبناء بن يحيى ودَفعهم نحو فخّ الاستسهال أمام «خصم» يُدرجه البعض في خانة «المَغمورين». ولاشكّ في أنّ شيخ الأندية و»زعيم» القارة السّمراء في 1994 و2011 يَملك من الخِبرة والحِنكة ما يَسمح له بتجنّب هذا «الكمين» وتَحقيق انطلاقة مِثالية تُطفىء «النّيران» المُشتعلة في «باب سويقة» بفعل نزيف النّقاط في البطولة والانسحاب المرّ من الكأس المحليّة التي عَصفت بمستقبل المنذر كبيّر وأعادت خالد بن يحيى إلى واجهة الأحداث. وتُعلّق الجماهير الترجيّة أحلامها وآمالها على ابن الجمعيّة للرّجوع من «نواق الشطّ» بنتيجة ايجابيّة تُعبّد طريق العبور إلى المَرحلة الموالية من المسابقة القاريّة ومن شأنها أيضا أن تكون نقطة البداية للخروج من عنق الزّجاجة. وهو الوعد الذي أطلقه خالد لحظة القدوم من قابس إلى «باب سويقة» على جناح السّرعة ليؤكد من جديد أنّه «رجل الأزمات» التي تَحتاج إدارتها كذلك إلى وَقفة حازمة من الأحبّاء و»الحُكماء» و»انتفاضة» قويّة من زملاء بن شريفيّة وهو أكثر النّاس دراية بالظّرف الدّقيق الذي يَعيشه شيخ الأندية وبعمق «الجُرح» المَفتوح منذ الهزيمة أمام «الأهلاويّة».

لحظة تاريخيّة في بن قردان

بالتوازي مع المُغامرة الترجيّة في رابطة الأبطال الإفريقيّة يَنضم إتّحاد بن قردان بصفة رسميّة وفي أجواء احتفاليّة إلى سفرائنا «الأشداء» و»غُزاتِنا» الأقوياء في أدغال القارة السّمراء التي تَعشق «المُكافحين» و»الصّامدين». وهما صِفتان مُتوفّرتان في فريق السليمي الذي تألّق منذ أشهر بشكل لافت في البطولة والكأس ليستحقّ عن جدارة التّواجد في السّاحة الدوليّة التي سيدافع فيها الاتّحاد عن تاريخه التّليد وعن قلعة الصّمود والراية التونسيّة بعزيمة الرّجال التي تَهدّ الجِبال. وسيحتاج الاتّحاد في هذه التجربة الاستثنائيّة إلى دعم غير مشروط من كلّ الجهات وفيها الجمهور والسّلطات الجهويّة والوزارة والجامعة والإعلام وكافّة الغيورين على «مريول» الجمعيّة التي تستهلّ المِشوار بمواجهة «هلال جوبا» الذي تَلاعب بأعصاب الجميع بسبب الضّبابية التي رافقت موعد تحوّله إلى الأراضي التونسيّة التي سيجد فيها مُمثّل جنوب السّودان الحفاوة المعهودة في جنوبنا العزيز. لكنّه لن «يَحلم» في المُقابل بـ»سرقة» فرحة بن قردان الذي سيقيم الأعراس احتفاء بهذه اللّحظة التاريخيّة.

امكانية الغاء لقاء اتحاد بن قردان وهلال جوبا السوداني

يبدو ان لقاء فريق بن قردان في المسابقة الافريقية لن يدور اليوم خاصة ان المنافس هلال جوبا السوداني من المنتظر ان يصل اليوم الى تونس ومن شبه المستحيل ان يلتحق بملعب بن قردان على الساعة الثانية بعد الظهر. ونظرا لتمسك هيئة بن قردان بعدم تأجيل المباراة فإنه من الصعب جدا ان يدور اللقاء الا في صورة تدخل الـ»كاف» وفرضت التأجيل.

سامي حمّاني