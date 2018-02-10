كـــــلام × كــــــــلام:إلاّ قطع الأرزاق

الجميع في تونس يحتجون ويعتصمون ويضربون… لم يبق إلا ثلاثة مواطنين أو أربعة لا أستحضر أسماءهم قد تكون أنت أحدهم.

في تونس ما يستحق الاضراب والاحتجاج فحيثما وليت وجهك وجدت الأبواب موصدة والآفاق مسدودة والأحلام ممنوعة والآمال منعدمة... ثم إن الاحتجاج تجاوز مرحلة الموضة إلى العادة اليومية، إلى العرف الواجب حتى إنه قد يتم التشنيع بأحد المواطنين لأنه لم يعتصم وقد يتم التشكيك في رجولته وآدميته وتونسيته… بل قد يكتب بعضنا في كتاب غينيس للأرقام القياسية بوصفه تونسيا لم يشارك قط في أي احتجاج.

كتبت قبل سنوات عن إمكانية توسع موضة الاحتجاج لتطال من يخسر «طرح شكبة» أو من يغضب من زوجته… كانت أمثلة مضحكة لسيناريوهات لا يمكن أن تحدث لكن يبدو أننا نقف اليوم على مشارفها بعد ما جادت به علينا الأخبار القادمة مؤخرا من مدينة عين دراهم.

هناك، في تلك المدينة الساحرة والمقطوعة من الجنة قام عدد من الشبان بوقفة احتجاجية.

الخبر حتى الآن يبدو تافها فجل شبان تونس وشيوخها ونسائها وحتى أطفالها يحتجون من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

ما يميز الخبر أن محتجي عين دراهم يتاجرون في البنزين المهرب وقد قاموا ـ والعهدة على الراوي ـ بغلق الطريق الرئيسية وحرق العجلات المطاطية احتجاجا على الحملة الأمنية التي تستهدف نشاطهم.

هذه الحملة يعتبرونها «قطعا لأرزاقهم» على حد ما نقله عنهم كاتب الخبر، فهل منكم من يعيرني أظافره لـ"أندبهم" أم «من ذا الذي يعيرني عينا أبكي بها» على حد قول الخنساء… لا سكوت بعد اليوم وقد بلغ الأمر حد «قطع الأرزاق».

نحن إزاء أعوان أمن أشرار وعديمي الرحمة يقطعون أرزاق الناس التي حرّم الله… ما ضرهم لو قطعوا حملتهم وتركوا الشبان المحتجين يبيعون البنزين المهرب، وما ضرهم لو غضوا الطرف عن قطاع الطرق واللصوص والمتحيلين حتى لا يقطعوا أرزاقهم.

ثم لماذا هذه الحملة المتعسفة ضد الفساد و»الفسّاد» والمحتكرين والمهرّبين والمتهربين من دفع الضرائب… فالمساكين يبحثون عن الرزق وها قد تجرأ بعضنا على «قطع أرزاقهم».

القانون ظالم ومن يطبقونه لا يرأفون بحال الباحثين عن الرزق… علينا في تونس أن نغير هيأتنا وأن نقف على رؤوسنا حتى يتلاءم وضعنا مع عقلياتنا. و… «يوفى الكلام».





عادل العوني