أخبار الأحزاب

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23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
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23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
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22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
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22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
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21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
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21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
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21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
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20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
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20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
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20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
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19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
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19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
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19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
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19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
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19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
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18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
حزب المبادرة
اعتبر الناطق باسم حزب المبادرة محمد صافي جلالي انه لا يجب ان ناخذ التصنيف الاخير الذي أسنده الاتحاد الاوروبي لتونس على انه مظلمة او امر غريب على اعتبار ان الحكومة كانت على علم بذلك منذ نوفمبر الماضي ولم تحرك ساكنا.
كما تساءل الجلالي حول سبب محاولة عدد من اعضاء الحكومة تبرير ذلك بان تونس لم تدعم الارهاب يوما ولم تموله وان تونس أصبحت مفرخة لرجال اعمال ومليارديرات جدد معلومين لدى الجميع.
حركة النهضة
ينظم المكتب المحلي لحركة النهضة ببومهل البساتين لقاء بالمنخرطين وذلك اليوم على الساعة الثالثة والنصف بمقر المكتب.
ويشرف على هذا اللقاء عضو المكتب التنفيذي بالحركة محمد بن سالم وللتذكير فان اغلب مكاتب الحركة تشهد اجتماعات مماثلة في الاونة الاخيرة استعدادا لهذا الاستحقاق الانتخابي.
نداء تونس 2
في تعليقه على المقال الذي كتبته الزميلة منى البوعزيزي قال المستشار السياسي لحركة نداء تونس برهان بسيس «قلت أمس انه زلزال ...وهو بالفعل كذلك .... الشبكة زرعت منظومة معلوماتية في المراكز السيادية العليا في تونس ليس أقلها قصر قرطاج، كل ما يحصل فيها من مداولات كان موضوعا للتنصت، عدا بالطبع عن الشبكة الواسعة من مسؤولي الدولة و الموظفين السامين والشخصيات السياسية على مدى السبع سنوات الأخيرة ، من لم يقع تمويل دراسة ابنه في الخارج يقع تمويل شراء مسكن له بالضواحي الفاخرة للعاصمة ومن لم يقع تمويل رحلاته السياحية العائلية حول العالم يقع تثبيته في فرق السهرات المخملية في يخت رجل الأعمال ج.د».
واكد بسيس ان ج.د كان مراقبا قبل سنة 2011 ومنع من بعث مشاريعه الوهمية منذ ذلك الوقت لكن تمكن فيما بعد من دخول البلاد.
نداء تونس 1
عقدت النائبة عن حركة نداء تونس انس الحطاب مساء امس الاول جلسة عمل مع اطارات الحزب في القيروان وضعت خلالها اللمسات الاخيرة لقائمات نداء تونس في كل من القيروان المدينة ورقادة. هذا ويشهد الحزب انتشارا لقياداته المركزية المكلفين بملف الانتخابات في مسعى حثيث لاعداد القائمات في كل الدوائر البلدية وتقديمها في الاجال القانونية.
حزب المبادرة
اعتبر الناطق باسم حزب المبادرة محمد صافي جلالي انه لا يجب ان ناخذ التصنيف الاخير الذي أسنده الاتحاد الاوروبي لتونس على انه مظلمة او امر غريب على اعتبار ان الحكومة كانت على علم بذلك منذ نوفمبر الماضي ولم تحرك ساكنا.
كما تساءل الجلالي حول سبب محاولة عدد من اعضاء الحكومة تبرير ذلك بان تونس لم تدعم الارهاب يوما ولم تموله وان تونس أصبحت مفرخة لرجال اعمال ومليارديرات جدد معلومين لدى الجميع.
حركة النهضة
ينظم المكتب المحلي لحركة النهضة ببومهل البساتين لقاء بالمنخرطين وذلك اليوم على الساعة الثالثة والنصف بمقر المكتب.
ويشرف على هذا اللقاء عضو المكتب التنفيذي بالحركة محمد بن سالم وللتذكير فان اغلب مكاتب الحركة تشهد اجتماعات مماثلة في الاونة الاخيرة استعدادا لهذا الاستحقاق الانتخابي.
نداء تونس 2
في تعليقه على المقال الذي كتبته الزميلة منى البوعزيزي قال المستشار السياسي لحركة نداء تونس برهان بسيس «قلت أمس انه زلزال ...وهو بالفعل كذلك .... الشبكة زرعت منظومة معلوماتية في المراكز السيادية العليا في تونس ليس أقلها قصر قرطاج، كل ما يحصل فيها من مداولات كان موضوعا للتنصت، عدا بالطبع عن الشبكة الواسعة من مسؤولي الدولة و الموظفين السامين والشخصيات السياسية على مدى السبع سنوات الأخيرة ، من لم يقع تمويل دراسة ابنه في الخارج يقع تمويل شراء مسكن له بالضواحي الفاخرة للعاصمة ومن لم يقع تمويل رحلاته السياحية العائلية حول العالم يقع تثبيته في فرق السهرات المخملية في يخت رجل الأعمال ج.د».
واكد بسيس ان ج.د كان مراقبا قبل سنة 2011 ومنع من بعث مشاريعه الوهمية منذ ذلك الوقت لكن تمكن فيما بعد من دخول البلاد.
نداء تونس 1
عقدت النائبة عن حركة نداء تونس انس الحطاب مساء امس الاول جلسة عمل مع اطارات الحزب في القيروان وضعت خلالها اللمسات الاخيرة لقائمات نداء تونس في كل من القيروان المدينة ورقادة. هذا ويشهد الحزب انتشارا لقياداته المركزية المكلفين بملف الانتخابات في مسعى حثيث لاعداد القائمات في كل الدوائر البلدية وتقديمها في الاجال القانونية.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018