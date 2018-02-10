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يوم السبت 10 فيفري 2018
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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

حزب المبادرة

اعتبر الناطق باسم حزب المبادرة محمد صافي جلالي انه لا يجب ان ناخذ التصنيف الاخير الذي أسنده الاتحاد الاوروبي لتونس على انه مظلمة او امر غريب على اعتبار ان الحكومة كانت على علم بذلك منذ نوفمبر الماضي ولم تحرك ساكنا.
كما تساءل الجلالي حول سبب محاولة عدد من اعضاء الحكومة تبرير ذلك بان تونس لم تدعم الارهاب يوما ولم تموله وان تونس أصبحت مفرخة لرجال اعمال ومليارديرات جدد معلومين لدى الجميع.

حركة النهضة

ينظم المكتب المحلي لحركة النهضة ببومهل البساتين لقاء بالمنخرطين وذلك اليوم على الساعة الثالثة والنصف بمقر المكتب.
ويشرف على هذا اللقاء عضو المكتب التنفيذي بالحركة محمد بن سالم وللتذكير فان اغلب مكاتب الحركة تشهد اجتماعات مماثلة في الاونة الاخيرة استعدادا لهذا الاستحقاق الانتخابي.

نداء تونس 2

في تعليقه على المقال الذي كتبته الزميلة منى البوعزيزي قال المستشار السياسي لحركة نداء تونس برهان بسيس «قلت أمس انه زلزال ...وهو بالفعل كذلك .... الشبكة زرعت منظومة معلوماتية في المراكز السيادية العليا في تونس ليس أقلها قصر قرطاج، كل ما يحصل فيها من مداولات كان موضوعا للتنصت، عدا بالطبع عن الشبكة الواسعة من مسؤولي الدولة و الموظفين السامين والشخصيات السياسية على مدى السبع سنوات الأخيرة ، من لم يقع تمويل دراسة ابنه في الخارج يقع تمويل شراء مسكن له بالضواحي الفاخرة للعاصمة ومن لم يقع تمويل رحلاته السياحية العائلية حول العالم يقع تثبيته في فرق السهرات المخملية في يخت رجل الأعمال ج.د».
واكد بسيس ان ج.د كان مراقبا قبل سنة 2011 ومنع من بعث مشاريعه الوهمية منذ ذلك الوقت لكن تمكن فيما بعد من دخول البلاد.

نداء تونس 1

عقدت النائبة عن حركة نداء تونس انس الحطاب مساء امس الاول جلسة عمل مع اطارات الحزب في القيروان وضعت خلالها اللمسات الاخيرة لقائمات نداء تونس في كل من القيروان المدينة ورقادة. هذا ويشهد الحزب انتشارا لقياداته المركزية المكلفين بملف الانتخابات في مسعى حثيث لاعداد القائمات في كل الدوائر البلدية وتقديمها في الاجال القانونية.

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السياسي
أخبار الأحزاب
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

حزب المبادرة

اعتبر الناطق باسم حزب المبادرة محمد صافي جلالي انه لا يجب ان ناخذ التصنيف الاخير الذي أسنده الاتحاد الاوروبي لتونس على انه مظلمة او امر غريب على اعتبار ان الحكومة كانت على علم بذلك منذ نوفمبر الماضي ولم تحرك ساكنا.
كما تساءل الجلالي حول سبب محاولة عدد من اعضاء الحكومة تبرير ذلك بان تونس لم تدعم الارهاب يوما ولم تموله وان تونس أصبحت مفرخة لرجال اعمال ومليارديرات جدد معلومين لدى الجميع.

حركة النهضة

ينظم المكتب المحلي لحركة النهضة ببومهل البساتين لقاء بالمنخرطين وذلك اليوم على الساعة الثالثة والنصف بمقر المكتب.
ويشرف على هذا اللقاء عضو المكتب التنفيذي بالحركة محمد بن سالم وللتذكير فان اغلب مكاتب الحركة تشهد اجتماعات مماثلة في الاونة الاخيرة استعدادا لهذا الاستحقاق الانتخابي.

نداء تونس 2

في تعليقه على المقال الذي كتبته الزميلة منى البوعزيزي قال المستشار السياسي لحركة نداء تونس برهان بسيس «قلت أمس انه زلزال ...وهو بالفعل كذلك .... الشبكة زرعت منظومة معلوماتية في المراكز السيادية العليا في تونس ليس أقلها قصر قرطاج، كل ما يحصل فيها من مداولات كان موضوعا للتنصت، عدا بالطبع عن الشبكة الواسعة من مسؤولي الدولة و الموظفين السامين والشخصيات السياسية على مدى السبع سنوات الأخيرة ، من لم يقع تمويل دراسة ابنه في الخارج يقع تمويل شراء مسكن له بالضواحي الفاخرة للعاصمة ومن لم يقع تمويل رحلاته السياحية العائلية حول العالم يقع تثبيته في فرق السهرات المخملية في يخت رجل الأعمال ج.د».
واكد بسيس ان ج.د كان مراقبا قبل سنة 2011 ومنع من بعث مشاريعه الوهمية منذ ذلك الوقت لكن تمكن فيما بعد من دخول البلاد.

نداء تونس 1

عقدت النائبة عن حركة نداء تونس انس الحطاب مساء امس الاول جلسة عمل مع اطارات الحزب في القيروان وضعت خلالها اللمسات الاخيرة لقائمات نداء تونس في كل من القيروان المدينة ورقادة. هذا ويشهد الحزب انتشارا لقياداته المركزية المكلفين بملف الانتخابات في مسعى حثيث لاعداد القائمات في كل الدوائر البلدية وتقديمها في الاجال القانونية.

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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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