من ذكريات مناضل وطني (60):محمد الكيلاني:الجــــــــوع لكســـر الحصـــــار

قبل المحاكمة وخلال الفترة الاولى في سجن 9 أفريل قمنا بعديد التحركات وكانت من اجل تحسين أوضاعنا هناك فقمنا بإضراب جوع بخمسة أيام للمطالبة بأكل أفضل ومن اجل التداوي خاصة أنني كنت مصابا وكذلك وجود سيلان دم من الخلف ولم نكن نعرف كيف نداوي ذلك وكان مطلبنا هو توفير العلاج وأيضا أضربنا للمطالبة بالسماح لنا بمراسلة عائلاتنا وبلقاء المحامين والتعجيل بمحاكمتنا وحقنا في الصحف والكتب باعتبارنا مساجين سياسيين.

كل المطالب تقريبا تمت تلبيتها باستثناء الكتب والصحف والاعتراف بنا بالتالي كمساجين سياسيين لكن مباشرة جلبوا لنا أسرة جديدة وأغطية جديدة وأصبح لنا الحق صباحا في الحليب، كذلك تمت مباشرة إحصاء المرضى ومعالجة من يمكن معالجته هناك والحالات التي تتطلب النقل الى المستشفى تم نقلهم.

كان الأطباء من كل الاختصاصات يأتون إلى السجن ومنذ ذلك الإضراب تكفلوا بمداواتنا وتحسنت حالتي حتى الدم الذي ينزف كف إلا في حالة إضرابات الجوع كان يعود لكن خف تدريجيا.

كذلك نظارتي التي كسرت تمكنت من مراسلة أهلي لجلب نظارة أخرى.

وفي علاقة بالمحاكمة تم إعلامنا بأنه سيتم تمريرنا إلى حاكم التحقيق وبمجرد ختم البحث سيتم تعيين المحاكمة وبدأنا بعد فترة قليلة أسبوع او أسبوعين في المرور على حاكم التحقيق ومنذ جلب السرير والأغطية اتوا بفتحي بالحاج يحيى معي في الزنزانة 8.

فتحي بالحاج يحيى كنت اعرفه منذ 1973 باعتباره كان يقطن في نهج الساحل وكنت ازور صديقا رحمه الله الهادي بن سعد وتعرفت عليه هناك وتعرفت على شخصية أسطورية أخرى محمد ترينيتا وكان يعمل في «قمرق» دخان.

فتحي إنسان مرح لأبعد حد ممكن والحالات الأشد درامية هو يجعلها مبعثا للضحك ويغير وجهتها تماما، عندما وجدنا نفسينا في نفس الزنزانة أصبح الوقت يمر أسرع بكثير وعدنا للتقييم وظروف السرية التي مررنا بها كما حدثني عن والده الجيلاني بالحاج يحيى واقتربنا أكثر من بعضنا البعض.

بما أني مثلما قلت كان من الصعب المشي على ساقاي كان دائما ينطلق أمامي ليتلقى الضربات الأولى من السجانين لكي لا تلحقني أضرار أخرى وبصورة خاصة في إضرابات الجوع الموالية مثلا في احد الإضرابات تجازنا الأسبوع وكان من اجل التعجيل بالمحاكمة وحقنا في جلب الصحف والكتب في ذلك الإضراب وصلت إلى حالة جد صعبة الدماء سالت بشكل كبير وكان مستوى الضغط 7 وحاول الأطباء والرفاق معي من اجل إقناعي بالتوقف وانه من الممكن ان أموت مع ذلك كنت استعملها كورقة ضغط ضدهم وليس ضدنا وحينها قررت الإدارة ان تناولنا الحقنة وهي حليب وسكر وبيض وهذا يقومون بإدخاله من الخلف ويسكبون قرابة نصف لتر ليمر مباشرة إلى المعدة.

كانوا يربطوننا عن طريق «الباندية» لكي يعطونا تلك الحقن وكانت تحصل مواجهات عنيفة جدا مع الحراس والفتوات ونظمنا المواجهة بكل الوسائل وما خطر ببالنا أنا وفتحي هو ان نغلق الزنزانة بالأسرة وان لا ندعهم يفتحون الباب في حين ان الباب يفت الى الخارج وليس الى الداخل.

عندما أتوا ووجدوا الأسرّة في الباب فتحوا الأبواب وكان من السهل إبعاد الأسرة ووجدنا أنفسنا في مواجهتهم وتجنبوا حقني اعتبارا للمرض الذي لازمني وتوقعوا حصول مضاعفات لكنهم اجبروا فتحي على الحقنة.

في تلك العملية كان فتحي هو المتكفل بالمواجهة وتبادل العنف معهم لكن في النهاية تغلبوا علينا فانا كنت شبه عاجز وقتها أما فتحي فقد تكاثروا عليه وتكررت تلك العملية تقريبا في مناسبتين ورأت إدارة السجون ان العملية باطلة ولا فائدة من تكرارها لذلك قاموا بخطوة أخرى وهي السماح بكتابة الرسائل في ورقتين والحق في إرسال رسالة وتلقي أخرى مرة في الأسبوع وكذلك إرسال الرسائل بين السجينات والسجناء كما منحونا الحق في تلقي الكتب بعد مراقبتها طبعا، كما وافقوا على مسالة مطالبة التحقيق بالإسراع في التحقيق والانتهاء من الامر.