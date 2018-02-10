في صعود:سليم العزابي (مدير ديوان رئيس الجمهورية)



يشتغل في صمت ويدرك أن مهمته تقتضي أن يتحرّك في ظل رئيس الجمهورية فلا يخرج عن هذه المساحة ورغم صغر سنّه فقد نجح سليم العزابي في فهم مقتضيات مهمته وتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية المتمثلة في التعالي على كامل الانتماءات السياسية الضيقة ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار بالاعتماد على جمع أكبر عدد ممكن من الوجوه والخبرات حول رئيس الجمهورية باعتباره رمز الوحدة الوطنية.