في صعود:سليم العزابي (مدير ديوان رئيس الجمهورية)
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
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23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
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22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
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22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
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21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
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21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
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21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
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20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
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20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
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20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
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20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
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20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
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19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
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19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
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19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
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19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
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في صعود:سليم العزابي (مدير ديوان رئيس الجمهورية)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018
يشتغل في صمت ويدرك أن مهمته تقتضي أن يتحرّك في ظل رئيس الجمهورية فلا يخرج عن هذه المساحة ورغم صغر سنّه فقد نجح سليم العزابي في فهم مقتضيات مهمته وتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية المتمثلة في التعالي على كامل الانتماءات السياسية الضيقة ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار بالاعتماد على جمع أكبر عدد ممكن من الوجوه والخبرات حول رئيس الجمهورية باعتباره رمز الوحدة الوطنية.
وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
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في صعود:سليم العزابي (مدير ديوان رئيس الجمهورية)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018
يشتغل في صمت ويدرك أن مهمته تقتضي أن يتحرّك في ظل رئيس الجمهورية فلا يخرج عن هذه المساحة ورغم صغر سنّه فقد نجح سليم العزابي في فهم مقتضيات مهمته وتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية المتمثلة في التعالي على كامل الانتماءات السياسية الضيقة ووضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار بالاعتماد على جمع أكبر عدد ممكن من الوجوه والخبرات حول رئيس الجمهورية باعتباره رمز الوحدة الوطنية.
وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018 السّاعة 23:44
أكّد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم السبت 10 فيفري 2018، أنّ ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي...المزيد >>
بسبب قانون تجريم التطبيع مع الصهيونية:عنف ولكمــات فـي البرلمـان
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
انقلب البرلمان من ساحة للنقاش الفكري الى «حلبة...المزيد >>
في جلسة للجنة المتابعة:آلاف عمّــــال الحضــــــــــائر مسجلــــون في أحد الصناديق
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تم الاتفاق في أعقاب اجتماع لجنة متابعة ملف عملة...المزيد >>
علية العلاني باحث في الجماعات الإسلامية:المورّطون في التسفير مصلحتهم في منع العودة لطمس الحقيقة
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال الأكاديمي والباحث في الجماعات الإسلامية...المزيد >>
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
-
22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
-
22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018
سفيان الأسودكلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....المزيد >>
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