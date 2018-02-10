في نزول:رضا شلغوم (وزير المالية)



لا شك ان الأمر لا يعدو أن يكون صدفة لكن وضع تونس في أقل من شهرين على قائمتين سوداوين يدفعنا إلى النظر في اتجاه وزارة المالية التي من المفروض أن تكون على يقظة تامة تتحرّك في كل الاتجاهات فتحرّك كل الهياكل المعنية في كل الوزارات ذات الصلة (خارجية، تعاون دولي) لتكون على بيّنة بكل ما قد يحدث. فتهيىء له كامل الاستعداد حتى تتّقي حدوثه.

السيد رضا شلغوم، رغم ما عرف عنه من حزم وجدية يبدو اليوم وكأنه في وضع سلبي تفاجئة الأحداث السلبية والقرارات الخطيرة عوض أن يكون في موقف إيجابي يبادر من خلاله فيسبق الطوارئ.