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يوم السبت 10 فيفري 2018
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في نزول:رضا شلغوم (وزير المالية)
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السياسي
في نزول:رضا شلغوم (وزير المالية)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018


لا شك ان الأمر لا يعدو أن يكون صدفة لكن وضع تونس في أقل من شهرين على قائمتين سوداوين يدفعنا إلى النظر في اتجاه وزارة المالية التي من المفروض أن تكون على يقظة تامة تتحرّك في كل الاتجاهات فتحرّك كل الهياكل المعنية في كل الوزارات ذات الصلة (خارجية، تعاون دولي) لتكون على بيّنة بكل ما قد يحدث. فتهيىء له كامل الاستعداد حتى تتّقي حدوثه.
السيد رضا شلغوم، رغم ما عرف عنه من حزم وجدية يبدو اليوم وكأنه في وضع سلبي تفاجئة الأحداث السلبية والقرارات الخطيرة عوض أن يكون في موقف إيجابي يبادر من خلاله فيسبق الطوارئ.

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السياسي
في نزول:رضا شلغوم (وزير المالية)
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018


لا شك ان الأمر لا يعدو أن يكون صدفة لكن وضع تونس في أقل من شهرين على قائمتين سوداوين يدفعنا إلى النظر في اتجاه وزارة المالية التي من المفروض أن تكون على يقظة تامة تتحرّك في كل الاتجاهات فتحرّك كل الهياكل المعنية في كل الوزارات ذات الصلة (خارجية، تعاون دولي) لتكون على بيّنة بكل ما قد يحدث. فتهيىء له كامل الاستعداد حتى تتّقي حدوثه.
السيد رضا شلغوم، رغم ما عرف عنه من حزم وجدية يبدو اليوم وكأنه في وضع سلبي تفاجئة الأحداث السلبية والقرارات الخطيرة عوض أن يكون في موقف إيجابي يبادر من خلاله فيسبق الطوارئ.

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10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
انقلب البرلمان من ساحة للنقاش الفكري الى «حلبة...
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10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
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علية العلاني باحث في الجماعات الإسلامية:المورّطون في التسفير مصلحتهم في منع العودة لطمس الحقيقة
10 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قال الأكاديمي والباحث في الجماعات الإسلامية...
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سفيان الأسود
كلهم ..... مذنبـــون
سنترقّب أياما أخرى لانتهاء التحقيق في مقتل التلميذتين في مبيت معهد ثانوي في مدينة تالة في الڤصرين ....
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