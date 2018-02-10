بسبب قانون تجريم التطبيع مع الصهيونية:عنف ولكمــات فـي البرلمـان

انقلب البرلمان من ساحة للنقاش الفكري الى «حلبة » للملاكمة تنخفض فيها لغة الحوار الفكري الى أدنى مستوياتها ,لترتفع لغة «العضلات » ويعلو صوت «الشتائم» و «السّباب».

تونس ـ الشروق:

"البونية تخيّط"عبارة استعملها رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان لايقاف نزيف الصراع داخل اللجنة ,صراع كاد يتحوّل الى تبادل للكمات بعد ان بلغ مرحلة تبادل الشتائم والسباب .. وقف رئيس اللجنة نوفل الجمالي قائلا "سارفع الجلسة بش ما توليش البونية تخيّط هنا" .. رفع الجلسة التي انطلقت بتوتر كبير منذ البداية لكن الامر لم ينته هنا .

بداية الخلاف

اصل الحكاية ان الجو العام داخل لجنة الحقوق والحريات كان شديد التوتر منذ اسابيع ,وتحديدا منذ انطلقت اللجنة في مناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع مع الصهيونية الذي قدمته كتلة الجبهة الشعبية ,مناقشة هذا النص كانت بمثابة "لصدمة" التي جعلت بعض النواب يستفيقون من خمرة رومنسيات الشعارات التي رفعوها منذ اسابيع عندما خرجوا الى ساحة باردو وقالوا "الشعب يريد تحرير فلسطين " و " الشعب يريد تجريم التطبيع " .. هذه الشعارات كانت بمثابة رد فعل من قبل كل نواب البرلمان على قرار الرئيس الامريكي القاضي باعتبار "القدس" عاصمة لـ «دولة اسرائيل».

اتهامات للناصر

غضب النواب حينها وطالبوا بتجريم التطبيع مع الصهيونية ووقعوا عريضة تطالب بالتسريع في النظر في هذا النص ,استجاب مكتب المجلس واحال مقترح القانون للجنة الحقوق والحريات ,لتنطلق حرب الخلافات والتشكيكات خاصة بعد ان دعا مكتب اللجنة رئاسة الجمهورية للحضور والادلاء برأيها في الملف , الرئاسة لم تحضر وخلّف غيابها تشكيكا في نوايا رئيس البرلمان محمد الناصر و اتهاما صريحا ومباشرا له بمحاولة تعطيل مناقشة هذا النص.

بين الدريدي والصديق

امس كان الموعد مع جلسة اخرى لمناقشة هذا النص ,بعد ان قدّم نواب اخرون (بقيادة كتلة النداء) مقترح قانون اخر يصب في نفس الملف وطالبوا بتنسيق الموقف مع نواب الجبهة لمناقشة المقترحين بالتوازي ..هذا الموعد كان شديد التوتر منذ البداية ,لكن شرارة الصراع كانت بمداخلة لنائبة نداء تونس لمياء الدريدي ,حيث قام رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق بقطع مداخلتها والتعليق على مضمونها اكثر من مرة .. احتجّت النائبة على تصرف الصديق وتدخل زميلها في كتلة النداء محمد صوف لمناصرتها فتدخل نائب الجبهة الشعبية ايمن العلوي لمناصرة رئيس كتلته احمد الصديق ,وانطلق الصراخ وتبادل التهم.

العلاقة مع الصهيونية

طلب رئيس اللجنة نوفل الجمالي من النواب احترام اليات النقاش واعاد الكلمة لهم ,لكن الامر تطوّر اكثر والجو العام اصبح شديد التوتّر .. وقف رئيس اللجنة واعلن رفع الجلسة عشر دقائق الى ان تهدأ الاجواء ,لكن خروج النواب خارج قاعة الجلسة ادخلهم في سلسلة كبيرة من الصراعات الجانبية ,بدات بحديث بين نائب الجبهة ايمن العلوي ونائب النداء محمد صوف ,ثم تدخل رئيس كتلة النداء سفيان طوبال ,ثم توترت الاجواء اكثر خاصة بعد ان اتهم النائب ايمن العلوي محمد صوف بربط علاقات مع الصهيونية.

العودة الى الصراع

تدخل عدد كبير من النواب في محاولة لحصر الخلاف ومنع تطوره ,لكن تدخل احد المساعدات في كتلة الجبهة الشعبية مخاطبة النائب ايمن العلوي قائلة « فك عليك من الهمّال « اشعل نار الخلاف مرة اخرى حيث ثارت ثائرة نواب النداء الذين احتجوا على هذا النعت وعاد الصراع الى المربع الاوّل لكن باكثر حدة فلولا تدخل النواب لايقافه لتحوّل الى تبادل للكمات .

تلقي الأوامر

تواصل المد والجزر في أروقة البرلمان اكثر مايقارب الساعة من المشادات والصراعات ومسك للخناق .. قبل ان يعود النواب الى القاعة لينطلق تبادل الاتهامات لكن بشكل اكثر دبلوماسية مما كان عليه الامر في الاورقة ..وانطلقت النقاشات باكمال النائبة لمياء الدريدي لمداخلتها ثم مداخلة لنائب الجيهة الشعبية منجي الرحوي الذي ذكّر بان ملف تجريم التطبيع طُرح في فترة المجلس الوطني التأسيسي وحينها ارسل رئيس البرلمان الالماني رسالة الى البرلمان حذّره من هذا الاجراء ثم تكلّم رئيس كتلة النهضة حينها الصحبي عتيق وقال ان حركة حماس ابلغت النهضة بعدم رغبتها في تجريم التطبيع مع الصهيونية فأجابته حركة حماس ببيان كذّبت كل ما قاله ,وشدّد الرحوي على ان هناك من تلقى اوامر بعدم تمرير تجريم التطبيع وقال «هناك من يناصر القضية الفلسطينية وهناك من يناصر الكيان الصهيوني «.

قواعد النهضة

اما نائبة حركة النهضة يمينة الزغلامي فأجابت على مداخلة الرحوي قائلة ان قواعد النهضة تأخذ تعليماتها من مؤسسات الحركة وليس كقواعد اخرى يسهر قياديوها في النزل ويقدمون الاوامر من هناك ,واضافت «زميلنا الذي كان يتكلم ذهب الى دول افريقية مطبّعة يطلب دعمها لرئاسة البرلمان الافريقي.. اما نائبات حركة النهضة فقاطعوا الاجتماعات التي وجد فيها ممثلو الكيان الصهيوني "كما تحدثت الزغلامي عن رئيس البرلمان قائلة" رئيس المجلس وضعنا في عديد المربعات الحرجة"

مداخلة الزغلامي أجاب عنها نائب الجبهة الشعبية نزار عمامي قائلا ان النهضة لم تدافع على تونس بل تواطأت مع الارهابيين ضد تونس ..كما حمّل النهضة مسؤولية الاغتيالات السياسية في تونس. بقي النقاش على حالة على امتداد اكثر من ساعة ,انخفض منسوب التوتر جزئيا فانتظار ان تعود اللجنة الى مناقشة الملف ثانية مع امكانية اعادة نفس السيناريو مرة اخرى او مرّات.

كتلة الجبهة الشعبية تدين تأجيل النظر في قانون تجريم التطبيع

أصدرت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أمس بيانا تلقت الشروق نسخة منه ادانت فيه تأجيل النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع وتعطيل مجريات اعمال لجنة الحقوق والحريات صلب البرلمان. واعتبرت الكتلة تصويت أغلبية الحاضرين من نواب الإئتلاف الحاكم على تأجيل النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و المقدم من كتلة الجبهة الشعبية. والمدعوم بطلب إستعجال النظر من قبل حوالي تسعين نائبا تعطيلا منهجيا واضحا لهذا المقترح من قبل نواب الأغلبية الحاكمة ورئاسة وإدارة المجلس. كما اعتبرت قرار مكتب المجلس بطلب إستعجال النظر في أربعة مشاريع قوانين هذا واعلنت كتلة الجبهة تمسكها بعدم تغير روزنامة عمل لجنة الحقوق و الحريات طبق قرارها المتخذ طبق الإجراءات السليمة والمدون في محاضر جلساتها والمثبت في تسجيلات إجتماعاتها .واعتبرت وفق ذات البيان نواب الإئتلاف الحاكم ورئاسة المجلس و إدارته تخضع للضغوط والإملاءات المسلطة على بلادنا لإجهاض إصدار القانون المجرم للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وإستنكرت كتلة الجبهة في ختام بيانها بشدة التشويش المتعمد على مجريات إجتماع لجنة الحقوق والحريات امس وإصرار نواب الإئتلاف الحاكم على تعويم جدول أعمال اللجنة بمواضيع هامشية و جانبية.

تهديد حياة نائب

اعتبر رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال ان اتهام نواب الجبهة الشعبية لمحمد صوف بالعلاقة مع الصهيونية يهدد حياته واشار الى ان نواب الجبهة يتحملون مسؤوليتهم في كل تهديد يمكن ان يمس النائب صوف

وقفة احتجاجية

دارت الصراعات داخل لجنة الحقوق والحريات على ايقاع وقفة احتجاجية كانت خارج اسوار البرلمان نفذها العشرات من المواطنين مطالبين بضرورة تجريم التطبيع مع الصهيونية

سرحان الشيخاوي