اعتقدوا أن الإشادة الدولية بـ«الثورة» حصانة ضد المخاطر:وحدهم التُّونسيون يتحمّلون مسؤولية وضعهم الصّعب

على امتداد السنوات السبع الماضية، برز اسم تونس على الصعيد الدولي وتتالت شهادات الاشادة بالثورة وبالتجربة الانتقالية وهو ما اعتبره كثيرون «حصانة» لنا ضد كل المخاطر المتوقعة. لكن مع تقدم السنوات اتضح ان التقييم كان خاطئا...

تونس ـ الشروق:

مسار انتقالي في الطريق الصحيح وتجربة ديمقراطية ناجحة وهدوء سياسي وتماسك اقتصادي رغم الصعوبات.. شهادات عديدة حصدتها تونس طيلة السنوات السبع الماضية بلغت حدّ الإشادة بهذه التجربة في المحافل الدولية الكبرى وعلى ألسنة كبار المسؤولين في العالم. لكن مع تقدم السنوات لم تنعكس هذه «الموجات» الإيجابية على أرض الواقع. فالبلاد تعيش اليوم فترة صعبة اقتصاديا واجتماعيا . فهل كانت كل تلك الشهادات وعبارات الإشادة الدولية بالتجربة التونسية مجرد مجاملة من الاطراف الدولية وكان هناك على ارض الواقع تقصير منها في الوقوف الى جانبنا بما يستوجب إلقاء اللّوم عليها ام ان عدم تكريسها على ارض الواقع يتحمل مسؤوليته التونسيون أنفسهم؟

شعور بالحصانة

يرى المتابعون أن شهادات الشكر والإشادة بالتّجربة التونسية والوعود الكثيرة بالمساعدة وبـ»الوقوف الى جانب تونس» تسببت في شعور لدى بعض المسؤولين في الدولة – خاصة خلال السنوات الأولى الموالية للثورة- بانها ستمثل لنا حصانة دائمة من كل أشكال المخاطر المالية والاقتصادية والاجتماعية. وهو ما أدّى إلى حصول حالة من التراخي والتساهل داخل السلطة في تطبيق القوانين وفي احترام التعهدات والمواثيق الدّولية وفي العمل على تطوير الاقتصاد وتنفيذ الاصلاحات.. وقد تسبب ذلك أكثر من مرة في تنبيه الدول والأطراف الدولية على الحكومات المتعاقبة من بعض الانزلاقات قبل ان يمر بعضها في ما بعد إلى اجراءات عقابية تجاه البلاد على غرار عدم الإيفاء ببعض وعود المساعدات نظرا لعدم الاستجابة لبعض الشروط والمقاييس أو من خلال التقارير الدولية وعمليات الترقيم السيادي. وانتهى الامر مؤخرا إلى ادراج تونس ضمن قائمات سوداء للملاذات الضريبية ولتبييض الأموال ولتمويل الارهاب..

تراخ

إلى جانب ذلك فان تأكيد هذه الدول والهياكل الدولية على الديمقراطية وعلى الحرية وعلى المساواة جعل الاعتقاد يسود لدى عديد التونسيين بأن كل شيء أصبح «مُباحا» بما في ذلك الاضرار بمصالح الدولة وتعطيل الانتاج وتعطيل عمل الحكومة والاستيلاء على اموال المجموعة الوطنية وتغييب ثقافة العمل.. كما ان الحديث باستمرار عن المساعدات المالية وعلى الهبات والقروض التي ستمنح الى تونس تسبب بدوره في حالة من «التراخي» لدى عديد التونسيين ممن اعتقدوا ان الكدّ والاجتهاد لم يعد ضروريا فغابت ثقافة العمل وحلت محلها ثقافة الفساد والاثراء السريع بطرق غير مشروعة وهو ما تسبب في أضرار فادحة للاقتصاد الوطني.

الخطأ تونسي

كل ما سبق ذكره يؤكد في رأي الخبراء والمتابعين ان السبب في ما آل إليه وضع البلاد من صعوبات اقتصادية ومالية وما تلاقيه من تعطيلات في الحصول على المساعدات الموعودة وما جنته من تصنيفات «قاسية» عن طريق وكالات الترقيم السيادي وآخرها عن طريق الاتحاد الاوروبي يتحمل مسؤوليته التونسيون انفسهم.

فالحكومات المتعاقبة عجزت الى حد الآن عن استثمار وعود المساعدات والوقوف الى جانب تونس وذلك بسبب تساهلها في تطبيق القانون وفي القيام بالاصلاحات للاستجابة للشروط وللمعايير الدولية المطلوبة في المجال الاقتصادي والمالي والجبائي. كما افتقرت هذه الحكومات لسياسة اتصالية واضحة ولديبلوماسية فاعلة تمكن من تسويق أفضل لصورة تونس التاريخية (الانفتاح والحداثة والعلاقات الديبلوماسية المحترمة منذ الاستقلال) ولصورتها ما بعد الثورة (التجربة الديمقراطية الناجحة) وذلك لاستقطاب السياح والاستثمارات الاجنبية ولمزيد اكتساح الاسواق الخارجية بالصادرات وللحصول على اكثر ما يمكن من مساعدات وتمويلات اجنبية بشروط مُيسرة.

كما ان الفاعلين السياسيين لفترة ما بعد الثورة ساهموا بدورهم في ما آل إليه الوضع العام بالبلاد وذلك بسبب انخراطهم في التجاذبات السياسية العقيمة وبحثهم عن مصالحهم الحزبية والشخصية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية الى جانب انخراط بعضهم في الفساد المالي الذي الحق اضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني.

أما بالنسبة للمواطن فقد فشل بدوره في استغلال ما تحقق له بعد 2011 وذلك بسبب انخراط البعض في الفوضى وفي هدم المكتسبات وتعطيل الانتاج والاضرار بالمصلحة العامة وفي الرغبة في تحقيق الربح السريع وغير المشروع وفي ثقافة الكسل عوضا عن ثقافة العمل والمبادرة وهو ما زاد من ارباك الاقتصاد.

اجمالا، فان وضع البلاد كان بالامكان ان يكون افضل وكان بالامكان ايضا ان لا تتشوه صورة تونس بتصنيفها في قائمات الملاذات الضريبية وغسل الاموال وتمويل الارهاب وأن لا يتاخر ترتيبها في عمليات الترقيم السيادي لو عمل التونسيون على تفادي كل الاسباب المؤدية لذلك وعلى عدم القاء اللوم على الغير.

فاضل الطياشي