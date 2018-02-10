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يوم السبت 10 فيفري 2018
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علية العلاني باحث في الجماعات الإسلامية:المورّطون في التسفير مصلحتهم في منع العودة لطمس الحقيقة
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السياسي
علية العلاني باحث في الجماعات الإسلامية:المورّطون في التسفير مصلحتهم في منع العودة لطمس الحقيقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

قال الأكاديمي والباحث في الجماعات الإسلامية علية العلاني إن العائدين من بؤر التوتر يدخلون البلاد إما في وضح النهار ، أو بطرق ملتوية عبر المهربين وبعض المتعاملين معهم في الداخل، أو يتم إيقافهم . وفي المحصلة فإن العودة تمّت للعديد منهم . والمطلوب كيف نتصرّف في مرحلة ما بعد العودة وما هي الإجراءات المتّخذة؟. فالتصرّف يجب أن يكون قانونيا وحضاريا وواقعيا .فهؤلاء العائدون في نظر القانون مخطئون. والمخطئ يجب محاسبته قضائيا. أما في نظر الرأي العام والنخب السياسية والفكرية فهم ضحايا لفترة حكم يتحمل وزرها أخلاقيا وسياسيا أصحاب القرار بين 2011 ـ 2014.
وأضاف «أعتقد أننا في حاجة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات شجاعة تجاه هذه الشريحة من التونسيين (العائدين من بؤر التوتر)، والأفضل أن تكون العودة في وضح النهار أي دخول البلاد بشكل قانوني لا بشكل سرّي» . مع القبول بالإجراءات القانونية المصاحبة لهذه العودة وهي الإيقاف والتحقيق المفصّل والدّقيق معهم في كل ما يتعلق بمسيرتهم من التجنيد إلى التّسفير إلى التدريب على الأسلحة ومختلف الشبكات التي تعاملوا معها داخل تونس وخارجها. ممّا سيوفّر للسلط الأمنية قاعدة بيانات مفصّلة تحتاج إليها لمعالجة هذا الملف بشكل ناجع ،إذ ربما تكون لبعض الأطراف المورطة في التّسفير مصلحة في منع عودة المقاتلين لأن ذلك سيفضح بعض الممارسات. هذا إلى جانب محاكمتهم طبقا للقانون على أن يتمتّع المتعاملون منهم مع أجهزة الأمن بظروف التخفيف وإخضاعهم بعد المحاكمة لعملية تأهيل تستغرق وقتا لا بأس به يقدّر مدته الخبراء والمختصون الذين سيباشرون الحوار والمراجعات الفكرية معهم. ذلك أن التأهيل من أهم المراحل لأنه سينزع عن هؤلاء الأشخاص أفكار التشدّد والتطرف العنيف.
وأضاف العلاني أن قارة إفريقيا وخاصة شمال إفريقيا والسّاحل الإفريقي مُقْدمة على تطورات مستقبلية تتّصف بعودة نشاط الإرهاب تحت أسماء متعدّدة. واعتبر عودة نشاط القاعدة بعد ضرب داعش يؤشّر إلى إمكانية توظيف هذه الحركات والعناصر المتشدّدة في حرب إقليمية جديدة فضاؤها إفريقيا وآسيا وأوروبا في المدى المتوسط وبالتالي فإنّ حسن إدارة ملف العائدين بعد تأهيلهم هو صمّام الأمان لما يمكن أن يحدث في قادم الأيام.
وفي ما يتعلّق بمشاركة بعض هؤلاء العائدين في الأحداث الاحتجاجية الأخيرة في جانفي 2018 دليل على فشل الحكومة والمجتمع المدني في إدارة ملفهم بشكل عقلاني .وهو أيضا دليل على أن الفكر الظلامي الذي يحمله المتشددون لا يتم بالمقاربة الأمنية فحسب بل بمقاربة الأمن الشامل ،أي بانتهاج المقاربة الأمنية والفكرية والاجتماعية.
وخلص إلى القول بأنّ نجاح تونس في إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بأقل الأضرار بعد إنجاز الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية القادمة وبعد نجاحها في إنعاش الاقتصاد والحدّ من الفساد ومقاومة التهريب والاقتصاد الموازي كلّها مؤشرات ستجعل خطر عودة الإرهاب ضعيفا للغاية . وعلى المجتمع السياسي والمجتمع المدني التجنّد للقيام بإصلاح عميق لقطاعين حساسين هما إصلاح التعليم والخطاب الديني لصلتهما الوثيقة بملف الإرهاب. والنجاح في هذين الإصلاحين سيساعد على مرور السنوات العجاف بالبلاد وجعلها وجهة للاستثمار والديمقراطية والشفافية المالية والعدالة الاجتماعية والإسلام المعتدل الحقيقي الذي لا ينتمي إلى الإسلام السياسي أو السلفية الجهادية بعدما أثبتا فشلهما في تحقيق الديمقراطية والحداثة والأمن والسّلم الاجتماعي.

وحيدة المي
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السياسي
علية العلاني باحث في الجماعات الإسلامية:المورّطون في التسفير مصلحتهم في منع العودة لطمس الحقيقة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 10 فيفري 2018

قال الأكاديمي والباحث في الجماعات الإسلامية علية العلاني إن العائدين من بؤر التوتر يدخلون البلاد إما في وضح النهار ، أو بطرق ملتوية عبر المهربين وبعض المتعاملين معهم في الداخل، أو يتم إيقافهم . وفي المحصلة فإن العودة تمّت للعديد منهم . والمطلوب كيف نتصرّف في مرحلة ما بعد العودة وما هي الإجراءات المتّخذة؟. فالتصرّف يجب أن يكون قانونيا وحضاريا وواقعيا .فهؤلاء العائدون في نظر القانون مخطئون. والمخطئ يجب محاسبته قضائيا. أما في نظر الرأي العام والنخب السياسية والفكرية فهم ضحايا لفترة حكم يتحمل وزرها أخلاقيا وسياسيا أصحاب القرار بين 2011 ـ 2014.
وأضاف «أعتقد أننا في حاجة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات شجاعة تجاه هذه الشريحة من التونسيين (العائدين من بؤر التوتر)، والأفضل أن تكون العودة في وضح النهار أي دخول البلاد بشكل قانوني لا بشكل سرّي» . مع القبول بالإجراءات القانونية المصاحبة لهذه العودة وهي الإيقاف والتحقيق المفصّل والدّقيق معهم في كل ما يتعلق بمسيرتهم من التجنيد إلى التّسفير إلى التدريب على الأسلحة ومختلف الشبكات التي تعاملوا معها داخل تونس وخارجها. ممّا سيوفّر للسلط الأمنية قاعدة بيانات مفصّلة تحتاج إليها لمعالجة هذا الملف بشكل ناجع ،إذ ربما تكون لبعض الأطراف المورطة في التّسفير مصلحة في منع عودة المقاتلين لأن ذلك سيفضح بعض الممارسات. هذا إلى جانب محاكمتهم طبقا للقانون على أن يتمتّع المتعاملون منهم مع أجهزة الأمن بظروف التخفيف وإخضاعهم بعد المحاكمة لعملية تأهيل تستغرق وقتا لا بأس به يقدّر مدته الخبراء والمختصون الذين سيباشرون الحوار والمراجعات الفكرية معهم. ذلك أن التأهيل من أهم المراحل لأنه سينزع عن هؤلاء الأشخاص أفكار التشدّد والتطرف العنيف.
وأضاف العلاني أن قارة إفريقيا وخاصة شمال إفريقيا والسّاحل الإفريقي مُقْدمة على تطورات مستقبلية تتّصف بعودة نشاط الإرهاب تحت أسماء متعدّدة. واعتبر عودة نشاط القاعدة بعد ضرب داعش يؤشّر إلى إمكانية توظيف هذه الحركات والعناصر المتشدّدة في حرب إقليمية جديدة فضاؤها إفريقيا وآسيا وأوروبا في المدى المتوسط وبالتالي فإنّ حسن إدارة ملف العائدين بعد تأهيلهم هو صمّام الأمان لما يمكن أن يحدث في قادم الأيام.
وفي ما يتعلّق بمشاركة بعض هؤلاء العائدين في الأحداث الاحتجاجية الأخيرة في جانفي 2018 دليل على فشل الحكومة والمجتمع المدني في إدارة ملفهم بشكل عقلاني .وهو أيضا دليل على أن الفكر الظلامي الذي يحمله المتشددون لا يتم بالمقاربة الأمنية فحسب بل بمقاربة الأمن الشامل ،أي بانتهاج المقاربة الأمنية والفكرية والاجتماعية.
وخلص إلى القول بأنّ نجاح تونس في إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بأقل الأضرار بعد إنجاز الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية القادمة وبعد نجاحها في إنعاش الاقتصاد والحدّ من الفساد ومقاومة التهريب والاقتصاد الموازي كلّها مؤشرات ستجعل خطر عودة الإرهاب ضعيفا للغاية . وعلى المجتمع السياسي والمجتمع المدني التجنّد للقيام بإصلاح عميق لقطاعين حساسين هما إصلاح التعليم والخطاب الديني لصلتهما الوثيقة بملف الإرهاب. والنجاح في هذين الإصلاحين سيساعد على مرور السنوات العجاف بالبلاد وجعلها وجهة للاستثمار والديمقراطية والشفافية المالية والعدالة الاجتماعية والإسلام المعتدل الحقيقي الذي لا ينتمي إلى الإسلام السياسي أو السلفية الجهادية بعدما أثبتا فشلهما في تحقيق الديمقراطية والحداثة والأمن والسّلم الاجتماعي.

وحيدة المي
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