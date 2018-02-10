في جلسة للجنة المتابعة:آلاف عمّــــال الحضــــــــــائر مسجلــــون في أحد الصناديق

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تم الاتفاق في أعقاب اجتماع لجنة متابعة ملف عملة الحضائر المنبثقة عن اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل أمس الجمعة بتونس، على عقد جلسة ثانية يوم 22 فيفري الجاري لمواصلة النظر في هذا الملف وتشخيص الوضع بدقة.
وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، في تصريح لـ (وات)، بأنه تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى مختلف المعطيات المتعلقة بعملة الحضائر ما بعد الثورة في علاقة بتوزيعهم الجغرافي والقطاعي وحسب الوزارات والسن والمستوى التعليمي، مؤكدا أن الأمر متشعب حسب ما أعلنه الوفد الحكومي إذ تم التفطن إلى وجود بعض الآلاف من عملة الحضائر منخرطين في أحد الصناديق الاجتماعية وهو ما يعني أنهم يمارسون نشاطا آخر.
وأشار إلى أن ممثلي الحكومة تحدثوا عن تجاوزات عديدة في هذا المجال على غرار تسجيل أكثر من مائة عامل في الحضائر على حساب المستشفى المحلي ببن قردان.
وقال "طلبنا من الوفد الحكومي مدنا بملف كامل بما فيه الوثائق المدعمة لهذه المعلومات واستدعاء المعنيين بالأمر للتثبت منها"، مشيرا إلى أن ممثلي الحكومة طلبوا من مختلف الوزارات مدهم بتوزيع عملة الحضائر التابعين لها حسب اختصاصاتهم في اتجاه وضع تشخيص موحد بشأن نحو 84 الف عامل في الحضائر
وذكر جراد أن الوفد الحكومي أشار ضمنيا إلى الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية وارتفاع كتلة الأجور وهو ما سيؤثر على تسوية الملف الذي وصفه بـ"المتشعب" ويتطلب الكثير من الجهد.
وحضر الجلسة بالخصوص وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ومستشار رئيس الحكومة سيد بلال والكاتب العام للحكومة عن الطرف الحكومي الهادي الماكني وحفيظ حفيظ ومنعم عميرة وعبد الكريم جراد وجبران بوراوي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من إطارات وزارات المالية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
تم الاتفاق في أعقاب اجتماع لجنة متابعة ملف عملة الحضائر المنبثقة عن اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل أمس الجمعة بتونس، على عقد جلسة ثانية يوم 22 فيفري الجاري لمواصلة النظر في هذا الملف وتشخيص الوضع بدقة.
وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، في تصريح لـ (وات)، بأنه تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى مختلف المعطيات المتعلقة بعملة الحضائر ما بعد الثورة في علاقة بتوزيعهم الجغرافي والقطاعي وحسب الوزارات والسن والمستوى التعليمي، مؤكدا أن الأمر متشعب حسب ما أعلنه الوفد الحكومي إذ تم التفطن إلى وجود بعض الآلاف من عملة الحضائر منخرطين في أحد الصناديق الاجتماعية وهو ما يعني أنهم يمارسون نشاطا آخر.
وأشار إلى أن ممثلي الحكومة تحدثوا عن تجاوزات عديدة في هذا المجال على غرار تسجيل أكثر من مائة عامل في الحضائر على حساب المستشفى المحلي ببن قردان.
وقال "طلبنا من الوفد الحكومي مدنا بملف كامل بما فيه الوثائق المدعمة لهذه المعلومات واستدعاء المعنيين بالأمر للتثبت منها"، مشيرا إلى أن ممثلي الحكومة طلبوا من مختلف الوزارات مدهم بتوزيع عملة الحضائر التابعين لها حسب اختصاصاتهم في اتجاه وضع تشخيص موحد بشأن نحو 84 الف عامل في الحضائر
وذكر جراد أن الوفد الحكومي أشار ضمنيا إلى الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية وارتفاع كتلة الأجور وهو ما سيؤثر على تسوية الملف الذي وصفه بـ"المتشعب" ويتطلب الكثير من الجهد.
وحضر الجلسة بالخصوص وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ومستشار رئيس الحكومة سيد بلال والكاتب العام للحكومة عن الطرف الحكومي الهادي الماكني وحفيظ حفيظ ومنعم عميرة وعبد الكريم جراد وجبران بوراوي عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من إطارات وزارات المالية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
-
23:44وزارة الخارجية: تونس لم تقدم هدايا للبرلمانيين الأوروبيين للحصول على دعمهم
10 فيفري 2018
-
23:14بين البئر الاحمر ومدنين: تفّحم جثة مهرب في حادث انقلاب سيارته واصابة مرافقه
10 فيفري 2018
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22:42سرق سيارة.. ثم فاجأ مالكتها بمكالمة غريبة
10 فيفري 2018
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22:28صفاقس: فضاء لطرح صعوبات الاستثمار وتعطل المشاريع التنموية في الجهة
10 فيفري 2018
-
22:08ريال مدريد يصعق ضيفه سوسييداد
10 فيفري 2018
-
21:46صيادو سمك أبو سيف يغلقون ميناء الصيد البحري بقليبية
10 فيفري 2018
-
21:32بطولة المغرب: الوداد ينهزم امام الرجاء البيضاوي 1-2
10 فيفري 2018
-
21:00قضية حي النسيم:الصومالي يرفض المثول أمام المحكمة
10 فيفري 2018
-
20:59يدربه فوزي البنزرتي: بطل افريقيا ينهزم في دربي الدار البيضاء
10 فيفري 2018
-
20:46العثور على ثلاجة من العصر الحديدي في اسكتلندا!
10 فيفري 2018
-
20:31رئيس الاتحاد الإسباني يرفع الحرج عن ريال مدريد
10 فيفري 2018
-
20:17روسي استولى على أموال من المخابرات الأمريكية مقابل معلومات وهمية عن ترامب
10 فيفري 2018
-
20:02بينها نيشان احد البايات: القبض على شخصين من أجل عرض اثار للبيع
10 فيفري 2018
-
19:53كرة السلة: النجم الرادسي يكسب نقطة الحوافز في بطولة القسم الوطني "أ"
10 فيفري 2018
-
19:41ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الابطال الافريقية: الترجي يعود بالتعادل من موريتانيا
10 فيفري 2018
-
19:37توزر: انطلاق تظاهرة " الطيران للجميع " المرحلة الثالثة
10 فيفري 2018
-
19:27بلاي آوت الكرة الطائرة: بوسالم وقليبية في طليعة الترتيب
10 فيفري 2018
-
-
19:01النهضة تقرر مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه ضدها
10 فيفري 2018
-
18:4227 قتيلا جراء تصادم حافلة بدراجة نارية في إندونيسيا
10 فيفري 2018